El año en que nos tiraron a matar (+Cronología y Caricaturas)

No hay mejor frase para ilustrar este año para los cubanos que la que disparó en su discurso de cierre del parlamento cubano el Presidente de la República. Hemos vivido 61 años de permanente agresión del imperio contra nuestro pueblo y nuestra Patria, pero pocos han acumulado tal intensidad y cúmulo de medidas anticubanas como las del 2019 que concluye.

El visceral odio y la histórica apetencia imperial por nuestra nación se ha unido al poder acumulado dentro de la administración Trump por un grupo de personeros de la peor ralea política estadounidense y con un profundo e irracional rencor contra la Revolución cubana.

Prácticamente no ha pasado una semana sin que una acción punitiva no haya sido anunciada con fruición por Pence, Pompeo, Mnuchin, Claver-Carone u otros funcionarios de la Casa Blanca, en contubernio con Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y otros especímenes anticubanos en el Congreso de los Estados Unidos.

Los cubanos hemos tenido que batallar todo el año contra el cerco apretado, contra la ignominia del adversario, contra su intentos de asfixiarnos; pero estamos vivos, y seguiremos dando la pelea.

Una mirada a lo que Cubadebate ha publicado en el año nos permite hacer una Cronología de la Infamia a la que nos hemos enfrentado:

ENERO

8 de enero

El reconocido periodista y abogado Glenn Greenwald, quien en junio de 2013 publicó en The Guardian las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa de vigilancia PRISM y otros programas de la Agencia de Seguridad Nacional clasificados como de alto secreto, ha resaltado en un artículo en su publicación digital The Intercept, el papel de la NBC y la MSNBC como brazos de la CIA para armar la historia de los supuestos ataques recibidos por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

11 de enero

Los senadores de origen cubano y opositores a cualquier acercamiento con La Habana, Marco Rubio y Bob Menéndez, introdujeron este jueves un recurso en el Congreso estadounidense que busca restablecer un programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.

La idea de los legisladores es exigir a la actual administración republicana que restituya el polémico Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, establecido por el gobierno de George W. Bush y derogado al final del mandato de Barack Obama.

Durante los años que se mantuvo vigente (2006-2017), esta política constituyó un incentivo ilegal para que el personal cubano de la salud que colaboraba en terceros países abandonara sus misiones y emigrara a los Estados Unidos.

El programa causó daños a la cooperación médica internacional de Cuba y en especial a las naciones pobres del tercer mundo que se benefician del aporte de los profesionales de la Isla.

17 de enero

El 16 de enero de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la decisión de suspender sólo por 45 días la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa revisión… a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.

El gobierno del Presidente Donald Trump amenaza con dar un nuevo paso que reforzaría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cuba, violaría flagrantemente el Derecho Internacional y atacaría directamente la soberanía y los intereses de terceros países.

Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado.

30 de enero

Funcionarios de la Cancillería de Cuba denunciaron hoy una escalada de mentiras de sectores del gobierno de Estados Unidos empeñados en satanizar a la isla y empeorar las ya tensas relaciones bilaterales.

Algunos funcionarios del gobierno estadounidense parecen fuera de control, enrolados en ataques frenéticos contra Cuba por cualquier medio, advirtió el

director para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos

Fernández de Cossío.

En su cuenta de la red social Twitter, el diplomático señaló que desde Washington se generan mentiras manufacturadas como un arma de primera instancia.

La situación de Venezuela, país blanco de un intento de golpe de Estado liderado por la Casa Blanca, es utilizada por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, para acusar a la mayor de las Antillas de injerencia en el país sudamericano.

Estados Unidos afirmó este martes que está evaluando seriamente volver a incluir a Cuba en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, que supone la imposición de sanciones económicas, debido a sus acciones en Venezuela y su apoyo a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En una entrevista con EFE, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, aseguró que "Cuba parece estar dispuesta y obsesionada por escribirse su propio guión para que se le reintegre a esa lista", de la que salió en 2015.

"Estamos revisando (la posibilidad de incluir a Cuba en la lista) no solamente por sus acciones en Venezuela, (sino también) por su apoyo a grupos terroristas como el ELN, y por los ataques a nuestros diplomáticos y a los diplomáticos canadienses" en la isla, afirmó el funcionario de origen cubano, nacido en Miami y férreo defensor del bloqueo contra Cuba.

FEBRERO

6 de febrero

El Departamento de Estado comisionó recientemente a un grupo de científicos y médicos que estudien el caso de los supuestos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en Cuba, según reporta The Hill.

La noticia viene a confirmar que, pasados dos años, Washington carece de la más mínima prueba de las acusaciones sobre las que se basó para tomar medidas unilaterales que afectan los nexos entre los dos países, en especial el cierre casi total de su Embajada y de los servicios consulares.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, habría pedido al comité de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina que examine los datos y trate de encontrar una causa para la variedad de síntomas alegados, que supuestamente van desde mareo y dificultad para conciliar el sueño, hasta dolores de cabeza y trauma cerebral.

12 de febrero

Cuba ratificó hoy que no reconocerá como autoridad moral o legal a la Organización de Estados Americanos (OEA), en respuesta a un evento efectuado en la sede del ente internacional sobre el proyecto cubano de reforma constitucional.

En una declaración, leída en La Habana por Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería, la isla enfatizó que desconoce también a funcionarios y órganos subsidiarios que intenten singularizar a Cuba.

Ante la prensa nacional y extranjera, el diplomático, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, organizó un nuevo espectáculo contra la nación caribeña que denominó Conferencia, acerca de la carta magna cubana, siguiendo el guión que dicta el gobierno de Estados Unidos.

En el documento, se le indica a Almagro que ni él ni esa organización tienen el derecho de debatir sobre la constitución de un Estado que no es parte de esa entidad, ni se propone serlo y no es, por tanto, sujeto de su sistema de tratados con los cuales no tiene obligación.

18 de febrero

“Socialismo” y “comunismo” estuvieron entre las palabras más repetidas por el presidente Donald Trump en su discurso de este lunes en Miami, lugar que utilizó de plataforma para incitar la sublevación de los militares en Venezuela y demostrar el supuesto fracaso de las ideas progresistas en el mundo entero.

En total el presidente mencionó “socialismo” en 29 ocasiones y “comunismo” seis veces, en una intervención de menos de cerca de 30 minutos, lo que resulta inusual desde el fin de la Guerra Fría.

Antes de dirigirse al auditorio, Trump saludó especialmente a los senadores por la Florida Marco Rubio y Rick Scott, al representante Mario Díaz-Balart, al Embajador en la OEA Carlos Trujillos y su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Durante los últimos meses, ese grupo ha convencido al presidente de asumir una postura más agresiva hacia América Latina, en particular contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.

MARZO

4 de marzo

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, suspendió por otros 30 días la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, pero abrió por primera vez desde 1996 la posibilidad de que se establezcan demandas contra determinadas empresas cubanas bajo este acápite.

La suspensión es necesaria “por el interés nacional de los Estados Unidos”, señala un comunicado del Departamento de Estado.

Sin embargo, establece una excepción.

A partir del 19 de marzo la suspensión de la posibilidad de entablar demandas legales no se aplicará en el caso de las “entidades y subentidades” incluidas en la lista unilateral del Departamento de Estado de unas 200 empresas que supuestamente están vinculadas a la defensa y el sector de la seguridad nacional.

11 de marzo

Estados Unidos anunció este lunes la expansión de su lista negra de empresas cubanas con las que los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios, en medio de su renovada ofensiva contra Cuba y Venezuela.

El Departamento de Estado dijo que el gobierno de Donald Trump sumó cinco subentidades, cuatro de ellas hoteles, al listado de firmas “controladas por los servicios militares” con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones.

Ese listado, surgido tras el memorando de junio de 2017 con el que Trump endureció su política hacia la isla, fue ampliado por primera vez en noviembre pasado, con la inclusión de 26 entidades (16 de ellas hoteles). El lunes, el Departamento de Estado dejó la puerta abierta a futuras incorporaciones.

Las nuevas adiciones, vigentes a partir del martes, se producen tras el endurecimiento del bloqueo de seis décadas contra Cuba anunciado la semana pasada por el gobierno de Trump.

Personajes de la mafia anticubana con asiento en Miami pidieron este lunes en una carta pública al presidente de EE.UU., Donald Trump, implementar "plenamente" una ley que permite demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por la Revolución para "asfixiar" al Gobierno de Cuba.

El terrorista Orlando Gutiérrez, de la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana, señaló en una rueda de prensa que se trata de propiedades "robadas usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales para beneficiarse".

Por su parte, Jorge Luis García Pérez, más conocido como "Antúnez", instó a Trump a activar "cuanto antes" el Título III de la Ley Helms Burton de 1996.

"Antúnez" dijo que se trata de "asfixiar a la dictadura" y privarla "de los fondos que tanto necesita".

"Siempre hemos dicho que en la medida que se debilita el régimen castrista, más se fortalece la oposición", manifestó "Antúnez".

En la misiva dirigida a Trump, los cabecillas anticubanos piden "sanciones decisivas" como el Título III, que desde su creación no ha sido activado.

12 de marzo

Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron este martes ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir a los tribunales de Estados Unidos el reconocimiento de marcas comerciales cubanas supuestamente vinculadas con propiedades nacionalizadas después del triunfo de la Revolución en enero de 1959.

Con el título “Ninguna marca robada reconocida en Estados Unidos”, la legislación busca aumentar el cerco económico contra Cuba.

Ambos legisladores presentaron a comienzos de enero un proyecto similar con el objetivo de restablecer el programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.

16 de marzo

El 15 de marzo, la Encargada de Negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, anunció que, a partir del 18 del presente mes, los Estados Unidos reducirán para los ciudadanos cubanos el tiempo de validez de la visa B2 de 5 años a tres meses, con una sola entrada, con el supuesto fin de equiparar estos términos con el tiempo de validez que otorga Cuba a los viajeros estadounidenses. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos, incrementa los obstáculos para las visitas familiares y con otros propósitos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza esta decisión que constituye un obstáculo adicional al ejercicio del derecho de los ciudadanos cubanos de visitar a sus familiares en ese país. Esta medida se suma al cierre de los servicios del Consulado de Estados Unidos en la Habana, a la interrupción injustificada del otorgamiento de visados a los cubanos, obligándolos a viajar a terceros países sin garantía alguna de otorgamiento de visado, y al incumplimiento de la cuota de visados establecida por los Acuerdos Migratorios. Esta decisión impone también altos costos económicos a los viajes familiares y de intercambio en múltiples áreas.

18 de marzo

La National Endowment for Democracy (NED) informa que gastó $4,643,525 en subvenciones para Cuba en 2018. Un aumento del 22% en comparación con los $3,814,328 reportados en el 2017.

Los principales beneficiarios en 2018 fueron el Directorio Democrático Cubano con $650,000; el Grupo Internacional para Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, $230,000; y Cubanet News Inc., $220,000.

29 de marzo

El panameño Multibank cerró abruptamente un número indeterminado de cuentas bancarias de empresas de esta nación istmeña que comercia o tienen relaciones con Cuba, incluida la corresponsalía de Prensa Latina.

ABRIL

4 de abril

Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó hoy el anuncio de Mike Pompeo, Secretario de Estado norteamericano, sobre la posposición por dos semanas de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

En la red social Twitter el Canciller cubano señaló que esta ley es una "aberración que jamás debió existir", en respuesta al comunicado enviado por Pompeo este miércoles al Congreso estadounidense.

Comunicado del Departamento de Estado

Hoy, el Secretario de Estado Michael R. Pompeo anunció su decisión de continuar durante dos semanas, desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo de 2019, la suspensión actual, con la excepción del derecho a presentar una demanda conforme al Título III de la Libertad y Democracia Cubana de 1996. Ley de Solidaridad (LIBERTAD). La suspensión actual expira el 17 de abril. El Secretario ha informado a los comités del Congreso correspondientes que esta determinación es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición a la democracia en Cuba. La suspensión no se aplica a:

El derecho a presentar una acción contra una entidad o sub-entidad cubana identificada por su nombre en la Lista de Entidades y Sub-entidades Restringidas del Departamento de Estado Asociadas con Cuba (conocida como Lista de Cuba Restringida), que puede actualizarse periódicamente.

El Departamento continúa examinando las condiciones de los derechos humanos en Cuba, incluida la represión en curso de los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión, la libre expresión y la libre reunión. El Departamento también está supervisando el apoyo militar, de seguridad e inteligencia de Cuba a Nicolás Maduro, responsable de la represión, la violencia y una crisis humanitaria provocada en Venezuela.

Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con bienes confiscados e incitando a la dictadura cubana.

8 de abril

La administración de Trump canceló este lunes un acuerdo de cuatro meses entre la Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol, diciendo que la federación era parte del gobierno cubano y que el comercio con él era ilegal según la ley actual, indicó The Washington Post.

El anuncio se produjo menos de dos semanas después del inicio de la temporada de béisbol 2019, y solo unos días después de que la federación dio a conocer los nombres de 34 jugadores cubanos que dijeron que eran elegibles para firmar con la Major League Baseball. Se esperaba que algunos de esos jugadores estuvieran firmados y jugando este año.

El acuerdo, que fue negociado por primera vez por el gobierno de Obama, tenía como objetivo evitar que los jugadores cubanos emprendan escapadas riesgosas de Cuba y renunciar a su ciudadanía para jugar en los Estados Unidos.

12 de abril

El Gobierno de Estados Unidos acordó con la empresa británica de prospección petrolífera Acteon la imposición de una sanción de 213.866 dólares para cerrar una disputa por la violación del embargo a Cuba por parte de esa firma.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del

Departamento del Tesoro acusaba a Acteon de una posible violación del

Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) entre 2011 y 2012, cuando la empresa elaboró un proyecto de prospección de crudo en aguas cubanas, según figura en el propio acuerdo.

Michel Laplante, presidente de los Capitales de Quebec en la Liga Can-Am, advirtió las graves consecuencias de la cancelación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos.

En declaraciones al diario canadiense Journal du Quebec, el otrora beisbolista afirmó que 'solo puedo ver las consecuencias. Al final, toda esta historia duele a todos', dijo.

Según el directivo la anulación del convenio beneficiará a una forma de mafia que acepta pasar a los jugadores cubanos a Estados Unidos a cambio de millones.

16 de abril

La compañía bancaria italiana Grupo UniCredit pagará a entidades de Estados Unidos mil 300 millones de dólares por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington contra Cuba y otros países, se informó hoy en Washington.

Para resolver el caso, tres bancos pertenecientes a esa firma (UniCredit Bank AG, en Alemania, UniCredit Bank Austria AG, y UniCredit S.p.A., en Italia) llegaron a un acuerdo sobre esa suma con los departamentos del Tesoro y de Estado, el fiscal del Distrito de Manhattan y la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal.

El Departamento del Tesoro difundió en un comunicado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros cobrará 611 millones de dólares a las mencionadas instituciones bancarias debido a transacciones que habrían ignorado los castigos estadounidenses contra Cuba, Irán, Libia, Sudán, Siria y Myanmar.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó el viernes en la lista de sanciones a cuatro compañías que operan en el sector petrolero de la economía venezolana, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 y sus enmiendas. Además, la OFAC identificó nueve embarcaciones, algunas de las cuales transportaron petróleo de Venezuela a Cuba, como propiedad bloqueada perteneciente a las cuatro compañías.

Según una nota de prensa emitida por el Departamento del Tesoro, los Estados Unidos continúan tomando severas medidas contra lo que llaman "régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro", mediante "la inclusión de aquellas personas y entidades que respaldan al régimen de Maduro".

“Seguimos identificando compañías que transportan petróleo venezolano a Cuba”, dijo el secretario del Departamento del Tesoro Steven T. Mnuchin.

17 de abril

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, confirmó hoy que Estados Unidos levantará todas las restricciones existentes a la aplicación del polémico título III de la ley Helms-Burton, cuyo alcance extraterritorial viola la soberanía de terceros países interesados en hacer negocios legítimos con Cuba.

"Con efectividad a partir del 2 de mayo, bajo el título III de la Ley Libertad (Helms-Burton), los ciudadanos estadounidenses serán capaces de entablar demandas contra personas que trafiquen con propiedades que fueron confiscadas por el regimen cubano", refirió Pompeo en la red social Twitter.

Estados Unidos impondrá nuevas restricciones a los viajes de sus ciudadanos a la mayor de las Antillas e impondrá límites a las remesas que reciben los cubanos de sus familias en Estados Unidos, dijo este miércoles el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en un discurso en Miami al que asistieron los mercenarios de la fracasada invasión por Playa Girón en 1961 y varias figuras con vínculos terroristas.

“Estamos anunciando que el departamento del Tesoro implementará cambios regulatorios para restringir viajes por razones no familiares a Cuba”, dijo Bolton.

Los estadounidenses tienen prohibido por ley viajar a Cuba como turistas, pero existen otras categorías para obtener permisos como el contacto pueblo a pueblo (grupal) y motivos culturales o religiosos.

La administración Trump buscaría con esta medida frenar el creciente flujo de personas entre los dos países y el interés de sus ciudadanos por conocer Cuba, en especial en la modalidad de cruceros.

Los viajes de los cubanoamericanos no serían afectados.

Pero en cuanto a las remesas que envían a Cuba, solo se permitirá el envío máximo de 1000 dólares cada tres meses.

El Departamento del Tesoro también suspenderá la autorización emitida por Obama para que compañías y bancos cubanos realizaran transacciones en terceros países que indirectamente se llevaban a cabo a través del sistema bancario estadounidense.

También mencionó la adición de cinco entidades cubanas a la lista de empresas sancionadas por Washington de manera unilateral y cuya cifra ahora asciende a 211.

El asesor de Seguridad Nacional explicó que las sanciones al comercio entre Venezuela y Cuba tienen una función doble, afectar a los gobiernos de La Habana y Caracas, explicó.

En ese sentido, reveló que ya hay un barco que transportó petróleo de Venezuela a Cuba, el Iron Point, al cual se le negó la entrada a EE.UU. en Houston, como parte de las medidas de asfixia económica.

30 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con recrudecer aún más el bloqueo impuesto a Cuba hace casi 60 años, como parte de la agresividad de su Gobierno contra la isla por su solidaridad con Venezuela.

Durante una jornada en la que el propio mandatario y figuras de su administración expresaron su apoyo al intento de golpe de Estado en el país sudamericano, Trump repitió en Twitter el argumento empleado por su Gobierno de que Cuba mantiene tropas en aquella nación, algo negado por las autoridades de la isla.

"Si las tropas y las milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un completo y total embargo, junto con sanciones del más alto nivel, se impondrán a la isla de Cuba", manifestó el gobernante.

MAYO

2 de mayo

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, concreta este jueves otra medida hostil contra Cuba con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, un acápite que recibe gran rechazo a nivel nacional y foráneo.

Con oídos sordos a los llamados de diversos sectores norteamericanos y de socios tradicionales de Washington como la Unión Europea (UE) y Canadá, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril que a partir del 2 de mayo se pondría fin a las continuas suspensiones de ese acápite legislativo.

La controvertida Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace casi 60 años contra la isla y remarca el carácter extraterritorial de ese cerco.

Pese a su entrada en vigor en ese momento, todas las administraciones desde entonces suspendieron la aplicación del Título III, el cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes "trafiquen" con "propiedades norteamericanas" en Cuba.

4 de mayo

La esencia fundamental de la Ley Helms-Burton está en el Título I y el Título II, porque son los que revelan la mentalidad colonial de quienes escribieron esto.

Son los que reflejan cómo el propósito real no era satisfacer a los antiguos reclamantes; no había una ambición real de que hubiera una transferencia de dinero de Cuba a los antiguos reclamantes.

El propósito fundamental era negar la soberanía de Cuba para decidir su destino, obstaculizar cualquier perspectiva de que haya una evolución hacia la normalización de las relaciones entre los dos países, poner suficientes obstáculos y para ello utilizaron el tema de las reclamaciones como pretexto.

8 de mayo

El senador republicano Rick Scott se pronunció este miércoles a favor de un bloqueo naval estadounidense a Cuba, con el argumento de hacer cumplir sanciones petroleras, en medio de la creciente agresión de Washington contra la Isla.

El exgobernador del sureño estado de Florida, promotor de medidas contra la nación caribeña, expresó en un comunicado que los castigos impuestos por la administración de Donald Trump para bloquear el flujo de petróleo de Venezuela a Cuba “no están funcionando”.

De ese modo hizo referencia a las sanciones anunciadas en abril contra empresas y embarcaciones del sector petrolero venezolano, entre ellas, algunas dedicadas a llevar crudo a la mayor de las Antillas, cuyo Gobierno calificó de piratería económica.

El Departamento de Estado ha localizado 135,000 registros en respuesta a una solicitud de Libertad de Información que exige información sobre los problemas médicos y de salud que los empleados del gobierno de los EE. UU. informaron en Cuba.

El proyecto James Madison y la revista The New Yorker demandaron en febrero al Departamento de Estado la divulgación de información sobre los supuestos “ataques acústicos”. El 1 de mayo, los abogados del Departamento de Estado dijeron que esperaban presentar el primer lote de documentos relacionados con la solicitud FOIA.

El demandado anticipa además procesar un promedio de 300 páginas de registros potencialmente sensibles cada mes y realizar producciones futuras alrededor del noveno día calendario de cada mes.

A ese ritmo, el Departamento de Estado tardaría 13,500 días, o casi 37 años, días feriados laborales y fines de semana, en procesar los 135,000 registros que la agencia dice que ha encontrado hasta ahora. Y la agencia dice que no ha terminado de buscar documentos.

14 de mayo

Este martes en la OEA, la Secretaría General de la organización, dirigida por el señor Luis Almagro, paladín de todas las causas de Washington, ha montado un show sobre supuestas violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno cubano.

El evento dice basarse en las denuncias internacionales presentadas en foros como la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones de derechos humanos y en particular el caso de los "miles de médicos cubanos que son forzados a participar en las misiones de colaboración en el exterior en condiciones de esclavitud, para el beneficio económico del gobierno cubano".

Para la ocasión, los organizadores presentaron una "investigación" que concluye que las misiones solidarias cubanas no son voluntarias sino que los médicos, ingenieros, atletas o artistas enviados al exterior son forzados a participar.

20 de mayo

El Presidente estadounidense Donald Trump siguió hoy la tradición injerencista de no pocos mandatarios de ese país que cada 20 de mayo, día de proclamación de la República neocolonial fraguada tras la intervención militar yanqui en Cuba, emiten un mensaje amenazador o manipulador sobre la nación caribeña.

En un tuit emitido este lunes, Trump volvió a lanzar su desvergonzada visión "democratizadora" para Cuba y amenazó con que su país no quedará "de brazos cruzados" ante el supuesto papel subversivo de Cuba en las Américas

22 de mayo

El servicio del gobierno de EE.UU. encargado de transmitir noticias a Cuba produce tanto "mal periodismo" como "propaganda ineficaz", según una auditoría independiente publicada el martes.

La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), -que supervisa las transmisiones internacionales financiadas por los contribuyentes-, ordenó la auditoría a la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) en febrero, en respuesta a un reportaje del año pasado que contenía comentarios antisemitas sobre el filántropo multimillonario George Soros.

Los resultados equivalen a una dura acusación de prácticas en OCB, que como parte de USAGM, está obligada por ley a proporcionar una programación objetiva y equilibrada que refleje una variedad de puntos de vista.

En cambio, los cinco expertos en el panel de auditoría dijeron que el periodismo en OCB (radio, televisión y página digital) es parcial, no proporciona contexto y se cruza en la defensa estridente de las causas disidentes cubanas de línea dura.

“No es solo defensa; es realmente como una propaganda de tipo antiguo, de martilleo constante", dijo el presidente del panel, Edward Schumacher-Matos, profesor de la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher en la Universidad de Tufts.

La auditoría dice que "casi cualquier crítica" al gobierno cubano está permitida en los programas de Radio y TV Martí, mientras que "hay poco o ningún intento de obtener una respuesta o proporcionar información de equilibrio".

24 de mayo

La ausencia de gran cantidad de académicos e investigadores cubanos resulta notable hoy en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), tras la elevada presencia de la isla en la edición de 2018.

Si hace un año, durante la edición celebrada en Barcelona, España, la nación antillana contó con casi medio millar de participantes y fue el país con mayor cantidad de personas en esa cita, la situación resulta muy diferente en el evento iniciado este viernes en la ciudad estadounidense de Boston.

Rafael Cervantes, miembro de la Sección Cuba LASA, emitió una denuncia pública en la que manifestó que solo un 12 por ciento de los más de 200 ponentes aprobados por los organizadores podrían asistir al congreso, porque los demás no recibieron las visas necesarias.

30 de mayo

La degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Donald Trump ha empezado a empañar la cooperación científica y médica bilateral en todo tipo de áreas, desde el tratamiento de enfermedades infecciosas a la preservación de arrecifes de coral.

Un programa de becas en biomedicina ha quedado paralizado. Viajes que hicieron enfermeras cubanas para compartir sus conocimientos pediátricos en universidades de Georgia o Maryland han quedado suspendidos. Una cubana especialista en biología marina que solía visitar Estados Unidos a menudo ya no lo hace porque es casi imposible obtener la visa.

Tres jóvenes cubanos que fueron seleccionados en 2018 por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia con el objetivo de estudiar en el ámbito de la biomedicina en Estados Unidos deben quedarse en Cuba debido a la dificultad de viajar.

31 de mayo

La compañía de cruceros Carnival solicitó desestimar una demanda interpuesta en su contra bajo un título legislativo activado por el Gobierno estadounidense como parte de la creciente hostilidad que mantiene hoy contra Cuba.

De acuerdo con el servicio de noticias legales Law360, Carnival Corp., propietaria de empresas como Carnival Cruise Lines, con sede en Florida, realizó la petición este jueves a un tribunal federal de ese estado norteamericano, al decir que no es aplicable el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton.

Ese acápite, aunque formaba parte de la normativa aprobada por el Congreso en 1996, no había sido activado por ninguna administración estadounidense hasta que la de Donald Trump decidió hacerlo el pasado 2 de mayo.

JUNIO

4 de junio

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció cambios en el Reglamento de Control de Activos Cubanos, al considerar que “Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el Hemisferio Occidental”, afirmó este martes el secretario de esa dependencia, Steven Mnuchin.

Entre las nuevas medidas destacan las restricciones a los viajes educativos grupales de estadounidenses a la Isla, así como “la exportación de embarcaciones desde Estados Unidos”.

Steven Mnuchin precisó que los cambios entrarán en vigencia mañana 5 de junio cuando se publiquen las regulaciones en el Registro Federal.

De acuerdo con un documento presentado para su publicación en el Registro Federal, esa regla elimina la autorización para exportar o reexportar a la isla la mayoría de las aeronaves no comerciales, y embarcaciones de pasajeros y recreativas en estancia temporal.

“En consecuencia, los aviones privados y corporativos, los cruceros, los veleros, los barcos de pesca y otros aviones y embarcaciones similares en general tendrán prohibido ir a Cuba”, indicó el texto de la BIS.

5 de junio

“Estamos obligados a cancelar nuestras visitas a La Habana… pedimos disculpas a nuestros huéspedes por este cambio inesperado”, advierte hoy Carnival a sus clientes. También lo hace Royal Caribbean Cruises: “Estamos ajustando los itinerarios de nuestras salidas del 5 de junio y 6 de junio, que ya no se detendrán en Cuba”.

Entretanto, en el sitio web de Norwegian Cruise Line está deshabilitada ahora la opción “Cuba” de su lista de ofertas.

Así respondieron tres de las cuatro compañías estadounidenses que hasta este cinco de mayo operaban en la Isla, a la decisión del Departamento del Tesoro de su país de prohibir los viajes de cruceros a este destino caribeño.

6 de junio

El “Empress of the seas”, buque con bandera de Bahamas propiedad de la estadounidense Royal Caribbean, atracó en la terminal de cruceros del puerto de La Habana para una estancia de dos días el martes, el mismo día en que entró en vigor un nuevo paquete de sanciones de la administración Trump contra la isla.

Mientras el barco navegaba por el canal de la bahía rumbo a alta mar, sus pasajeros salieron a las terrazas para despedirse haciendo señales con sus brazos y agitando banderitas cubanas.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de los pasajeros del crucero, algunos de los cuales conocieron de las nuevas sanciones mientras paseaban por la capital cubana.

“Bien o mal, no sabemos nada de esto como ciudadanos americanos. Fue una sorpresa total para nosotros”, declaró a la AFP Linda Mensure, oriunda de Texas.

Por su parte Jim Jhonson, otro turista que vive en Florida, expresó su preocupación por sus compatriotas que compraron boletos para viajes de cruceros que incluían a Cuba en su itinerario.

“Hay personas (…) que tiene programado un viaje para la semana que viene y ahora no podrán hacerlo”, dijo.

13 de junio

El Gobierno estadounidense presidido por Donald Trump anunció este jueves que Expedia Group, Hotelbeds USA y Cubasphere acordaron pagarle cientos de miles de dólares por la aparente violación del bloqueo impuesto por Washington contra Cuba.

20 de junio

Estados Unidos agregó este jueves a Cuba a su lista negra de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas, una designación que puede conllevar sanciones.

El gobierno de Donald Trump acusó, en un informe anual, a Cuba de tráfico de personas a través de su programa de envío de médicos a otros países, una mendaz acusación que ha sido empujada por los sectores ultraderechistas de esa administración y especialmente por los senadores anticubanos Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes pretenden se restablezca el infame programa de Parole para médicos, como método de saqueo de profesionales cubanos de la salud.

Cuba, en la mira de Estados Unidos desde la llegada de Trump al poder en 2017, es señalada en el informe de forzar a médicos a formar parte de sus misiones internacionales.

24 de junio

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete de gastos de $ 982,8 mil millones que incluye $ 20 millones para la promoción de la democracia en Cuba y $ 12,973,000 para Radio y TV Martí.

El gasto cubriría el año fiscal 2020, que se extiende desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020.

28 de junio

La Oficina del Inspector General en el Departamento del Tesoro este año planea investigar qué tan bien la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, está haciendo cumplir las sanciones de la administración Trump contra Cuba.

JULIO

3 de julio

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a Cubametales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, anunció el Departamento del Tesoro.

A la par, el gobierno de Donald Trump retiró de la lista negra del Tesoro a la compañía con sede en Italia PB Tankers, una naviera a la que había sancionado en abril por operar en el sector petrolero venezolano.

“Las sanciones del Tesoro a Cubametales desbaratarán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como un instrumento para ayudar a sus partidarios a comprar protección de Cuba y otros actores extranjeros malignos”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al informar sobre las medidas.

“La decisión del Tesoro de quitar las restricciones a PB Tankers y desbloquear buques previamente sancionados es un recordatorio de que los cambios positivos de comportamiento pueden resultar en el levantamiento de las sanciones”, añadió, citado en un comunicado.

23 de julio

“Tras dos años de mucha especulación y poca información y cooperación, sigue sin aparecer una sola razón que sustente el cierre de los servicios consulares, la expulsión de los diplomáticos cubanos de Washington, las alertas engañosas de viajeros y todas las medidas injustas que Estados Unidos ha tomado con el pretexto de que sus funcionarios en Cuba corren algún tipo de peligro”, dijo este martes Johana Tablada, subdirectora de la Dirección General de EE.UU., en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estas medidas han tenido “un alto costo humanitario en nuestra población, obligada a viajar sin garantía a terceros países, para visitar a sus familiares o participar en algún evento profesional”. También han afectado a muchos sectores en Estados Unidos, añadió Tablada.

25 de julio

Estados Unidos añadirá este viernes dos hoteles e igual cantidad de casas editoriales a la lista de más de 200 entidades y subentidades cubanas prohibidas para los norteamericanos, se indicó hoy en el Registro Federal.

La gaceta gubernamental informó en su página web que el Departamento de Estado publicará este viernes de manera oficial las nuevas adiciones al listado elaborado unilateralmente por la administración de Donald Trump como parte de su política de creciente hostilidad hacia la isla caribeña.

El Hotel Palacio Cueto, ubicado en el Centro Histórico de La Habana Vieja, en la capital del país, y el Cayo Guillermo Resort Kempinski, en el destino Jardines del Rey, en el norte de la provincia de Ciego de Ávila, son las instalaciones hoteleras sumadas a la controvertida relación.

Asimismo, se incluyen la Casa Editorial Verde Olivo, empresa editora perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y la Editorial Capitán San Luis, adscrita al Ministerio del Interior.

26 de julio

En su discurso en Bayamo, en la conmemoración nacional por el Aniversario 66 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el Presidente cubano denunció:

“El cerco se cierra cada vez más sobre nuestro país como en torno a Venezuela, Nicaragua y cualquier otra nación que se niegue a aceptar el plan imperial para su destino.

“Hoy denuncio ante el pueblo de Cuba y el mundo que la administración de los Estados Unidos ha comenzado a actuar con mayor agresividad para impedir la llegada de combustible a Cuba.

“Con crueles acciones extraterritoriales de bloqueo hoy se trata de impedir por todos los medios el arribo a puertos cubanos de los tanqueros, amenazando brutalmente a las compañías navieras, a los gobiernos de los países donde están registrados los buques y a las empresas de seguro.

“El plan genocida es afectar, aún más, la calidad de vida de la población, su progreso y hasta sus esperanzas, con el objetivo de herir a la familia cubana en su cotidianidad, en sus necesidades básicas, y paralelamente acusar al Gobierno cubano de ineficacia. Buscan el estallido social.

“¡Qué poco nos conocen! ¿Cuándo acabarán de entender que la heroica familia cubana es capaz de enfrentar y resistir con dignidad los peores asedios y seguirse amando, aun en la distancia, porque nada ni nadie puede dividirla? (Aplausos.)

“Nos quieren cortar la luz, el agua y hasta el aire para arrancarnos concesiones políticas. No se esconden para hacerlo. Declaran públicamente los fondos destinados a la subversión dentro de Cuba, inventan pretextos falsos e hipócritas para reincorporarnos a sus listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo.

“En el colmo del cinismo, apelan al chantaje.

“Ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la Revolución Cubana nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo, ahora como antes. Nos sugieren traicionar a los amigos, echar al cesto de la basura 60 años de dignidad.

“¡No, señores imperialistas, no nos entendemos!

AGOSTO

5 de agosto

Las empresas cubanas Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba Petróleo (CUPET) han dado los pasos formales, por medio de sus abogados, para defenderse en una corte federal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ante la demanda presentada por la multinacional ExxonMobil, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.

No es la primera vez, ni es inusual, que entidades cubanas defiendan sus intereses en el sistema judicial estadounidense. Desde 1960, en más de 40 oportunidades así lo han hecho, y han obtenido veredictos favorables en varios casos.

Tras la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, el 2 de mayo de este año, la petrolera ExxonMobil fue la primera gran corporación en demandar a empresas cubanas ante un tribunal de EE.UU.

9 de agosto

Estados Unidos está ofreciendo hasta tres millones de dólares a organizaciones que investiguen las misiones médicas cubanas, en un nuevo ataque contra uno de los programas solidarios más importantes del país caribeño.

El portal digital Cuba Money Project reportó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) dará esa cifra a agrupaciones que “investigarían, recopilarían y analizarían información” relacionada con presuntas violaciones de los derechos humanos del personal de salud del país caribeño que realiza su labor en el extranjero.

Según la Usaid, busca aplicaciones hasta el 26 de agosto de grupos con experiencia en Cuba o en países similares que puedan desarrollar herramientas para esa actividad, y precisó que no exigirá a organizaciones dentro de la isla revelar que el Gobierno norteamericano está financiando su trabajo.

29 de agosto

El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia y condena enérgicamente la reciente agresión contra Cuba del Gobierno de los Estados Unidos mediante un programa de la USAID destinado a financiar acciones y búsqueda de información para desacreditar y sabotear la cooperación internacional que presta Cuba en la esfera de la salud en decenas de países y para beneficio de millones de personas. Es un empeño que se suma a las groseras presiones ejercidas contra varios gobiernos para obstaculizar la cooperación cubana y a esfuerzos anteriores de igual propósito como el programa especial de “parole” dirigido al robo de recursos humanos formados en Cuba.

El centro de la inmoral calumnia consiste en alegar, sin fundamento alguno, que Cuba incurre en la trata de personas o la práctica de la esclavitud y en pretender denigrar la meritoria labor que voluntariamente desarrollan y han desarrollado a lo largo de la historia cientos de miles de profesionales y técnicos de la salud cubanos en varios países, particularmente del Tercer Mundo.

SEPTIEMBRE

6 de septiembre

El Departamento del Tesoro de EE.UU. modificó el Reglamento de Control de Activos de Cuba para imponer nuevas sanciones a la isla, en represalia por apoyar al Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

"EE.UU. responsabiliza al ‘régimen cubano’ por su opresión del pueblo cubano y el apoyo de otras dictaduras en toda la región, como el régimen ilegítimo de Maduro", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, de acuerdo con un comunicado.

Estas nuevas sanciones incluyen medidas para evitar que Cuba tenga acceso a divisas.

"A través de estas enmiendas regulatorias, el Tesoro está negando el acceso de Cuba a las divisas y estamos frenando el mal comportamiento del Gobierno cubano mientras continuamos apoyando al pueblo de Cuba que tanto sufre", agregó Mnuchin.

11 de septiembre

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y ministros del Gobierno cubano, comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre las medidas que adoptará el país ante la actual coyuntura energética.

“Se va haciendo habitual que el Consejo de Ministros comunique a nuestro pueblo sobre las dificultades que enfrentamos y los avances de la economía”, dijo el presidente al iniciar el programa radio televisivo.

En los últimos días comenzaron a aparecer señales de una situación energética. Sin sustos y sin miedos vamos a explicarles a nuestro pueblo, afirmó.

“Es una situación coyuntural y queremos que la población tenga todos los elementos”, precisó.

Hace poco más de un año, Raúl nos alertó sobre el riesgo de enfrentar retos y amenazas ante el escenario adverso conformado por la política de los Estados Unidos, recordó Díaz-Canel. “Se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar preparado. Ha ocurrido todo lo que él alertó”.

La administración de EE.UU. ha implementado un plan genocida con el objetivo de herir a la familia cubana en sus necesidades básicas, para acusar al Gobierno de ineficaz y tratar de modelar un estallido social, generar desmotivación y complejizar el entramado del país. “Nos quieren cortar la luz, el agua y el aire”, como se dice en buen cubano, contextualizó.

El Gobierno estadounidense ha estado informado sobre la subversión contra Cuba e inventa pretextos para justificar el bloqueo y la persecución financiera. Son ignorantes de la política de principios de la Revolución cubana y pretenden chantajearnos con cambios en nuestra política exterior, acotó el mandatario.

De acuerdo con Díaz-Canel, la escalada de agresión contra Cuba no es aislada, se corresponde con el panorama actual que vive América Latina y el Caribe. La administración Trump ha fracasado en su intento de destruir la Revolución Bolivariana, y pretenden crear una matriz de opinión que nos señala como los culpables de su derrota. Se muestran preocupados por la situación del pueblo cubano, y para colmo anuncian nuevas medidas.

Están tratando de impedir que llegue el combustible a Cuba, chantajean a las empresas y los cargueros que hacen negocios con nuestro país, la aplicación de la Ley Helms-Burton ha intimidado y presionado, y esa situación −explicó Díaz-Canel− ha provocado en los últimos días una baja disponibilidad de diésel para la producción y los servicios, algo que hemos visto en las paradas.

En un nuevo momento de prioridad informativa para Cuba, la red social Twitter bloqueó la cuenta oficial de nuestro portal digital, la del programa televisivo Mesa Redonda y las cuentas de los principales directivos y periodistas de ambos espacios comunicativos.

Poco antes del inicio de la Mesa Redonda de esta tarde, en la que el Presidente y miembros del Gobierno cubano informaron ampliamente sobre las causas de la actual situación coyuntural que enfrenta Cuba en el ámbito energético, Twitter comunicó a Cubadebate y los principales miembros de su equipo editorial, así como a la Mesa Redonda, que sus cuentas en esa red social están suspendidas y por lo tanto no pueden difundir mensajes por ese medio.

No es la primera vez que Twitter aplica el silenciamiento en la red a Cubadebate en situaciones de emergencia informativa a nuestro pueblo.

Hemos conocido que similar medida fue aplicada por Twitter contra otros medios de comunicación y periodistas cubanos.

13 de septiembre

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su política hostil hacia Cuba y Venezuela, la cual ha estado marcada por agresivas medidas contra ambos países, denunciadas dentro y fuera del territorio norteamericano.

Trump se refirió a ambas naciones luego del despido el martes de su asesor

de seguridad nacional John Bolton, un controvertido halcón conservador que

había sido el rostro más visible de la política de la administración del

republicano contra La Habana y Caracas.

Mis puntos de vista sobre Venezuela y, especialmente, sobre Cuba, eran

mucho más fuertes que los de John Bolton. íÉl me estaba frenando!, escribió el jefe de la Casa Blanca esta tarde en Twitter.

El gobernante respondió así a un tuit del senador republicano Marco Rubio,

el miembro del Congreso que más presiona para la adopción de acciones

agresivas contra esas dos naciones.

14 de septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió por un año más el bloqueo comercial aplicado contra Cuba desde 1962.

"Determino que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional para EE.UU.", reza la declaración correspondiente del líder estadounidense, difundida el viernes por el Servicio de Prensa de la Casa Blanca.

17 de septiembre

El banco suizo PostFinance anunció que dejará de realizar transacciones de pago con Cuba por temor a las sanciones anunciadas por el Gobierno de EE.UU.

El portal digital Swissinfo.ch tuvo acceso a un documento de ese banco, en el que la institución afirma que, como banco suizo, no está directamente sujeto a la legislación estadounidense, sino que participa en operaciones de pago globales y depende de una red de bancos corresponsales y del acceso a operaciones de pago en dólares de Estados Unidos. Así, el derecho estadounidense tiene en cierto modo un efecto extraterritorial.que, aunque no está directamente sujeta a la ley estadounidense, su participación en operaciones globales depende del acceso a transacciones de pago en dólares estadounidenses. Por ello, en determinados casos la legislación de EE.UU tiene un efecto extraterritorial.

PostFinance confirmó que el canal de pago para operaciones en Cuba fue cerrado.

La primera víctima de la decisión son los suministros a Cuba de equipos médicos y materias primas para producir medicamentos por parte de la ONG suiza MediCuba, que desde hace muchos años mantiene una relación solidaria con nuestro país, incluyendo la promoción del intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud suizos y cubanos.

19 de septiembre

El Gobierno de EE.UU. expulsó a dos miembros de la misión diplomática de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por presuntamente haber desarrollado actividades contra la seguridad nacional del país norteamericano.

Además, la vocera del Departamento de Estado estadounidense, Morgan Ortagus, confirmó en su cuenta de Twitter que el cuerpo diplomático cubano ante la ONU deberá permanecer en Manhattan, Nueva York, donde se localiza la sede del organismo.

"Después de que dos miembros de la misión de Cuba ante la ONU participaran en actividades perjudiciales contra la seguridad nacional de EE.UU., les pedimos abandonar el país. Miembros de la misión de Cuba ante la ONU tienen restricciones de permanecer en Manhattan. Nos tomamos en serio todos los intentos contra la Seguridad Nacional de los EE.UU.", tuiteó Ortagus.

El canciller cubano, Bruno Rodíguez Parrilla, afirmó en su cuenta de Twitter que dicha acción solo tiene como objetivo provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países.

20 de septiembre

La vicecanciller Anayansi Rodríguez recibió en el aeropuerto internacional José Martí a los dos funcionarios expulsados por Estados Unidos de la misión diplomática cubana en la Organización de Naciones Unidas.

Jorge Peña y Rolando Vergara regresaron a la isla caribeña junto a sus familias con la satisfacción del deber cumplido.

Cuba sostiene que ambos se desempeñaron en el cumplimiento de su misión durante su estancia en el país norteamericano en total apego a lo estipulado en la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

“Rechazo categóricamente injustificada expulsión de dos funcionarios de la Misión Permanente de Cuba en ONU y endurecimiento de restricción de movimiento a los diplomáticos y familias”, escribió el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de la red social Twitter.

24 de septiembre

Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.

"EE.UU. continúa tomando medidas enérgicas contra el antiguo régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro y los malignos actores extranjeros que lo apoyan. Los benefactores cubanos de Maduro proporcionan un salvavidas al régimen y habilitan su aparato represivo de seguridad e inteligencia", dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, según una nota de ese organismo.

Las entidades y buques afectados

En el listado se han agregado cuatro entidades:

Bluelane Overseas SA, con registro en Panamá.

Caroil Transport Marine LTD, con registro en Chipre.

Tovase Development Corp., con sede en Panamá.

Trocana World INC., también registrada en Panamá.

Además, se han incluido cuatro buques de bandera panameña:

Carlota C., tanquero de productos químicos, vinculado a Caroil Transport Marine LTD.

Giralt, tanquero petrolero, vinculado a Bluelane Overseas SA.

Petion, tanquero de productos petroleros, vinculado a Caroil Transport Marine LTD y a Trocana World INC.

Sandino, tanquero de productos químicos, vinculado a Caroil Transport Marine LTD y a Tovase Development Corp.

Con la medida adoptada este martes, a estas entidades y buques le serán bloqueados por la OFAC todos los bienes e intereses de su propiedad, así como cualquier entidad de la que sea accionista en EE.UU. También, se le prohíbe a los estadounidenses cualquier trato con las propiedades sancionadas.

El presidente Donald Trump llevó hoy su mensaje patriotero de "Estados Unidos primero" a la 74 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un discurso que abarcó desde su política migratoria y la defensa de "los derechos humanos" hasta la guerra comercial con China y su política dura con Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"El futuro le pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen que cada país sea especial y único", afirmó Trump en su presentación ante la ONU en Nueva York.

Trump dijo que "el dictador Maduro es una marioneta cubana, se esconde de su propio pueblo, mientras Cuba se aprovecha de la riqueza petrolífera de Venezuela para mantenerse en el poder", agregó.

Washington "está dando los pasos necesarios para lograr la libertad y la democracia en toda la región", enfatizó.

Trump reiteró su compromiso "a apoyar a aquellos pueblos del hemisferio occidental que viven bajo la opresión brutal como el pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela".

Durante su intervención en el 74mo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió nuevamente contra Venezuela y Cuba, cuestionando la relación entre estos países.

Bolsonaro fustigó la labor humanitaria que en distintos ámbitos llevan los cubanos en cooperación con Venezuela e indicó que supuestamente "existen 60 mil agentes cubanos que controlan y se mezclan en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, sobre todo la inteligencia y la defensa".

25 de septiembre

La aerolínea norteamericana American Airlines y la chileno-brasileña Latam Airlines fueron demandadas este miércoles en Estados Unidos bajo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba, que busca privar a la Isla de inversión extranjera.

De acuerdo con la página digital Law.com, la reclamación contra ambas compañías fue introducida por Rivero Mestre, una firma de abogados con sede en Coral Gables, Florida, que ya ha presentado varias acciones legales de este tipo desde que la administración de Donald Trump activó el Título III el pasado 2 de mayo.

El demandante, difundió el medio, es José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, a quien la reclamación menciona como el antiguo dueño del Aeropuerto de Rancho Boyeros, actualmente el Aeropuerto Internacional José Martí, que fue nacionalizado tras el triunfo de la Revolución en la Isla, el 1 de enero de 1959.

26 de septiembre

La compañía de comercio electrónico Amazon se convirtió este jueves en la tercera empresa estadounidense en ser demandada bajo el amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.

Daniel A. González interpuso la reclamación ante el tribunal del distrito sur de Florida a través de la firma de abogados Cueto Law Group, con sede en Miami.

El demandante dice ser nieto de Manuel González Rodríguez, quien habría sido dueño de un terreno en la antigua provincia cubana de Oriente, el cual fue nacionalizado a raíz de la Ley de Reforma Agraria, después del triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959.

González afirma que Amazon promovió la venta de carbón del marabú producido en esa propiedad. También está demandando a Fogo Charcoal, una empresa con sede en Florida, por importar el carbón.

30 de septiembre

El Departamento de Estado comunicó hoy que impuso restricciones de visa a funcionarios cubanos vinculados con el programa de misiones médicas de la Isla en el exterior.

La administración de Donald Trump, que desde hace meses arremete contra uno de los programas solidarios más importantes del país caribeño, justificó la medida al argumentar que esas personas son responsables de “ciertas prácticas laborales de explotación y coercitivas”.

OCTUBRE

1 de octubre

Compañía General Electric pagará multa millonaria por bloqueo de Washington contra Cuba

A través de una nota oficial, el Departamento estadounidense del Tesoro, comunicó que la compañía General Electric (GE) pagará una multa de dos millones 718 mil 581 dólares por presuntas violaciones relacionadas con el bloqueo de Washington contra Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de esa entidad federal informó que la firma norteamericana con sede en Boston, Massachusetts, acordó pagar tal penalidad en nombre de tres subsidiarias (Getsco Technical Services Inc., Bentley Nevada y GE Betz).

Según el texto, esas empresas de GE incurrieron en 289 supuestas violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos desde diciembre de 2010 hasta febrero de 2014.

La delegación cubana al 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no podrá asistir a ese evento, pues sus visas fueron denegadas por el gobierno de EE.UU, según informó en una nota la Embajada de Cuba en esa nación.

Encabezada por el Ministro de Salud Pública José Ángel Portal, la comitiva antillana se privará del encuentro, considerado el más importante entre las autoridades del sector en la región.

9 de octubre

Nuevas restricciones al envío de remesas a Cuba y la prohibición de las transacciones bancarias específicas, conocidas como transacciones “U-turn”, entran en vigor este miércoles como parte de la escalada de la administración de Donald Trump en las medidas para arreciar la política de bloqueo hacia la Isla.

Hace un mes, el Registro Federal estadounidense publicó oficialmente la regla relacionada con esas limitaciones. La decisión de imponer restricciones al envío de remesas fue anunciada inicialmente por el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, en un agresivo discurso pronunciado en Florida en abril pasado.

El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro dio a conocer que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) enmendó el Reglamento de Control de Activos Cubanos para modificar la política de remesas y eliminar la autorización para las “U-turn”.

El propio secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin,, declaró que “con estas enmiendas al reglamento, el Departamento del Tesoro niega el acceso de Cuba a divisas extranjeras”.

En el mismo día en que entran en vigor las más recientes medidas de la administración Trump contra Cuba, el representante especial de EE.UU. sobre Venezuela, Elliott Abrams, ha declarado que la Casa Blanca “está considerando” nuevas sanciones contra la Isla.

En una entrevista con Reuters en su oficina del Departamento de Estado, Abrams dijo que “siempre estamos buscando formas de presionar (a Cuba) porque no vemos ninguna mejora en su conducta”, esgrimiendo el argumento de las relaciones con el gobierno legítimo de Venezuela.

Las sanciones contra Cuba que se están considerando, y se esperan para “las próximas semanas”, probablemente apunten al sector turístico y a cortar el suministro de petróleo que Venezuela entrega a La Habana sobre la base de una lista negra de tanqueros usados para transportar los suministros, sostuvo bajo condición de anonimato un segundo funcionario de alto rango del Gobierno estadounidense.

18 de octubre

Hoy el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció nuevas enmiendas a las Regulaciones para la Administración de Exportaciones (EAR), que tienen el objetivo de restringir aun más las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba. Estas medidas entrarán en vigor el 21 de octubre de 2019. Las principales disposiciones son las siguientes:

Se establece una política general de denegación de licencias para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas.

Se establece que las aeronaves y embarcaciones no son elegibles para la excepción de licencias si son utilizadas en modalidad de chárter por nacionales cubanos o un de Estado Patrocinador del Terrorismo, o si son arrendados por estos.

Se impone a Cuba la regla del 10%, consistente en denegar cualquier reexportación a Cuba de artículos extranjeros que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses. (Desde que Cuba fue eliminada de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo se aplicaba para Cuba la regla del 25%).

Se revisa la Excepción de Licencia ¨Apoyo al Pueblo Cubano¨ para que no se puedan realizar determinadas donaciones al gobierno de Cuba y el Partido Comunista de Cuba.

Se elimina la autorización para la exportación de artículos promocionales que ¨benefician generalmente al gobierno de Cuba¨ .

La exportación de bienes destinados a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones se limita a aquellos que faciliten el ¨libre flujo de información¨ entre el pueblo cubano.

Los pretextos para la imposición de nuevas restricciones se basan en la supuesta represión del pueblo cubano por parte del gobierno y su apoyo al ¨régimen¨ de Maduro en Venezuela.

23 de octubre

Cubana de Aviación ha sido notificada por parte de empresas arrendadoras de terceros países del cese de contratos de arrendamiento ya subscritos, lo que ha provocado la cancelación de vuelos internacionales a los siguientes destinos: Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, Puerto Príncipe, Fort de France y Point de Pitre.

Este impacto se refleja además en la transportación nacional. Cubana de Aviación procederá al reajuste de las rutas nacionales, lo cual se informará oportunamente.

24 de octubre

Arsenio Arocha Elias-Moisés, director adjunto de Cubana de Aviación, aseveró que “hasta el 31 de diciembre próximo se calcula que se dejen de transportar 40 mil pasajeros y de ingresar 10 millones de pesos en moneda libremente convertible, lo que representa un impacto económico para la empresa”.

Tal situación se debe a las nuevas medidas económicas coercitivas y unilaterales contra Cuba anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos el pasado 18 de octubre, y como consecuencias de las cuales el sector de la aeronáutica civil de la isla se ha visto seriamente afectado, en particular la compañía aérea Cubana de Aviación.

El directivo señaló que estas medidas son prueba fehaciente del recrudecimiento y agresividad del bloqueo económico, comercial y financiero, sostenido por casi 60 años en contra de nuestro país.

25 de octubre

El gobierno del presidente Donald Trump prohibirá todos los vuelos desde Estados Unidos hacia destinos en Cuba, con excepción de La Habana, informó este viernes la agencia norteamericana de noticias Associated Press (AP).

Se trata de una nueva medida para recrudecer el bloqueo contra Cuba y dar marcha atrás al acercamiento entre EE.UU. y la Isla promovido en el gobierno del presidente Barack Obama.

El Departamento de Transporte anunció que los vuelos de las aerolíneas JetBlue y American Airlines a Santa Clara, Holguín y Camagüey estarán prohibidos a partir del 10 de diciembre.

La medida se tomó “a pedido del Departamento de Estado”, dijeron las autoridades en un comunicado en el que especifican que la norma entrará en vigor en 45 días.

31 de octubre

El consorcio aerocomercial Avianca Holdings anunció que desde hoy suspende la venta de boletos desde y hacia Cuba, una decisión atribuida a “un asunto pendiente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC)”.

En una nota divulgada en esta capital, donde se encuentran sus oficinas centrales, precisó que:

“Mientras resuelve un asunto pendiente con la OFAC, relacionado con la operación comercial a Cuba, la compañía suspenderá la venta de tiquetes desde y hacia la isla”.

Como se informó el pasado 23 de octubre, dentro de la estructura financiera para la obtención de un crédito, Synergy Aerospace Corp, accionista mayoritario de Avianca Holdings, constituyó en Delaware, Estados Unidos, la sociedad de responsabilidad limitada BRW, a la cual transfirió unilateralmente todas sus acciones del consorcio, explicó.

Acorde con la información divulgada, “en ese momento, Avianca entró a ser considerada como una compañía sujeta a las regulaciones de Estados Unidos con respecto al embargo (bloqueo) económico que mantiene dicho país contra Cuba”.

NOVIEMBRE

4 de noviembre

La Casa Blanca prohibió al gobierno federal financiar actividades de intercambio educativo y cultural con funcionarios y entidades estatales de Cuba, aduciendo evitar con ello el tráfico de personas entre los dos países, según un memorando enviado al Departamento de Estado.

Siria, Rusia y Corea del Norte también están incluidas en la aberrante medida presidencial.

“Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá que los funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Siria y Rusia participen en programas de intercambio educativo y cultural para el año fiscal 2020”, dice el documento firmado por el presidente Donald Trump.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy que las autoridades de Estados Unidos despliegan acciones de presión y chantaje de cara a la próxima votación sobre la resolución que pide el fin del bloqueo norteamericano.

"De esta forma, dijo a la prensa acreditada en la ONU, quieren erosionar el patrón de votos de apoyo al proyecto que presenta Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas para reclamar el fin de ese cerco económico, comercial y financiero".

"Lejos de atender al reiterado llamado de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional al cese de esa política, Estados Unidos realiza una nueva maniobra para intentar justificar su continuidad".

Según informó el canciller cubano, las presiones se han concentrado especialmente en países latinoamericanos.

13 de noviembre

Otra vez el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos arrecia sus acciones en contra del desarrollo del Turismo cubano, uno de los principales renglones de la economía de la mayor de las Antillas.

Y es que en la jornada de hoy, Trivago, una empresa de tecnología transnacional alemana con matriz estadounidense, que se especializa en servicios y productos relacionados con Internet en los campos de la hotelería y los alojamientos, eliminó de sus exploradores a Cuba, a causa de las medidas restrictivas del gobierno de la Casa Blanca.

Ello trae como consecuencia que las instalaciones hoteleras cubanas "desaparezcan" de uno de las principales plataformas de búsqueda, que ofrece a los viajeros información suficiente para elegir cualquier destino del mundo.

16 de noviembre

El Departamento norteamericano de Estado anunció la ampliación de la lista de entidades cubanas restringidas para los estadounidenses, a la cual se sumarán desde el próximo lunes otras cinco instalaciones hoteleras.

Esa relación fue dada a conocer el 8 de noviembre de 2017 como parte de las medidas de la administración de Donald Trump para limitar más el comercio con la isla caribeña y los viajes de los norteamericanos, e impide a los ciudadanos de este país hacer transacciones financieras directas con las entidades y subentidades mencionadas en ella.

Las nuevas inclusiones, que serán efectivas desde el 19 de noviembre, son el Gran Hotel Bristol Kempinski, ubicado en La Habana, la capital del país caribeño; y Grand Aston Varadero Resort, localizado en el famoso balneario de Varadero, Matanzas.

También quedan vetados para los viajeros norteamericanos el Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort y Spa, el Gran Muthu Imperial Hotel y el Gran Muthu Rainbow Hotel, los tres localizados en el archipiélago Jardines del Rey.

La ampliación de esta controvertida lista contra la mayor de las Antillas se difundió un día antes de que Cuba celebre el 500 aniversario de la fundación de La Habana, una efeméride en torno a la cual se han realizado importantes actividades a nivel nacional e internacional.

19 de noviembre

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, aplaudió a las autoridades golpistas de Bolivia por la salida de los más de 700 médicos y técnicos cubanos de la salud que prestaban sus servicios en el país sudamericano.

Con evidente euforia y cínico lenguaje, el señor Pompeo declaró en una rueda de prensa: “El Gobierno de Bolivia anunció el viernes la expulsión de cientos de funcionarios cubanos de su país. Fue la decisión correcta”, apuntó Pompeo. “¡Bravo Bolivia!”, añadió en español.

En sus declaraciones, el jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que Cuba “no estaba enviando funcionarios y médicos a Bolivia para ayudar a los bolivianos, sino que era para apoyar a un régimen pro-Cuba liderado por Evo Morales”.

"Bolivia se suma a Brasil y Ecuador en la denuncia de las graves injerencias de la dictadura de Cuba", defendió Pompeo

26 de noviembre

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la empresa Corporación Panamericana, acusada de ser utilizada por Cubametales como intermediaria para la compra de petróleo venezolano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a Corporación Panamericana por supuestamente ser propiedad o estar bajo el control de Cubametales, una entidad sancionada en julio pasado por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

DICIEMBRE

3 de diciembre

El Gobierno estadounidense adicionó a su unilateral lista de entidades sancionadas a seis buques que transportan petróleo de Venezuela a Cuba, dando un paso más en la agresividad contra ambas naciones.

Las embarcaciones castigadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro son Ícaro, de bandera panameña, y Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare, de bandera venezolana.

5 de diciembre

Como se alertó en la Declaración del Minrex del 29 de agosto de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos ha desplegado, desde el año pasado, una intensa e injuriosa campaña contra la colaboración médica que Cuba ofrece, combinada con la amenaza de sanciones a dirigentes cubanos y presiones contra los Estados receptores para que prescindan de ella.

Dirigida detalladamente desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuenta con la activa participación de senadores y congresistas asociados a la mafia anticubana de la Florida y de frenéticos funcionarios del Departamento de Estado.

Acusan a Cuba de supuesta “esclavitud moderna” y “trata de personas” que laboran en el sistema de salud cubano, con fines de explotación, o de alegada injerencia de estos en asuntos internos de los Estados en que están ubicados.

Intentan además restablecer el llamado Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, existente hasta el 12 de enero de 2017, como sustento de una activa gestión de incitación a la deserción, pago de pasajes y servicios legales, provisión de visas estadounidenses y documentos de viaje a cooperantes en terceros países con el propósito de sabotear los acuerdos bilaterales firmados con estos, privarlos de sus servicios y despojarnos de recursos humanos altamente calificados.

En mayo de 2019, el secretario general de la Organización de Estados Americanos organizó una conferencia en la sede de dicha organización sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por Cuba, en relación con la cooperación médica cubana en el exterior.

En junio, el Departamento de Estado, en su Informe sobre la Trata de Personas 2019, denigró la cooperación médica internacional de Cuba y, un mes después, impuso sanciones de restricción de visas a funcionarios cubanos vinculados con las misiones médicas.

Después, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), institución estadounidense que aporta fondos para los programas de subversión contra el Gobierno de Cuba, destinó tres millones de dólares para proyectos dirigidos contra las brigadas médicas de Cuba en el exterior.

La persecución de Estados Unidos se inició por América Latina y ha forzado el cese de los programas de cooperación en Brasil, Ecuador y Bolivia.

9 de diciembre

Dos compañías de seguros acordaron pagar decenas de miles de dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente violar el bloqueo impuesto por Washington contra Cuba desde hace casi 60 años, se difundió hoy.

Esa entidad federal informó en un comunicado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanzó acuerdos separados con la firma norteamericana Allianz Global Risks U.S. Insurance Company y la suiza Chubb Limited "para liquidar su posible responsabilidad civil" por "violaciones aparentes" del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR).

Según el texto, Allianz Global Risks U.S. Insurance Company, una aseguradora de daños a la propiedad con sede en Chicago, y subsidiaria de propiedad total de Allianz SE, un proveedor de servicios financieros alemán, pagará 170 mil 535 dólares por "seis mil 474 violaciones aparentes".

10 de diciembre

El gobierno estadounidense puso fin en esta jornada al puente establecido hace poco más de tres años entre este país y varias provincias en el interior de Cuba, al suspender los vuelos regulares a esos destinos con excepción de La Habana.

El 31 de agosto de 2016, una aeronave de la compañía estadounidense JetBlue Airways que tocó suelo en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de la central provincia cubana de Villa Clara tras partir de Fort Lauderdale, Florida, marcó el restablecimiento de los vuelos regulares directos entre ambas naciones luego de una interrupción de 55 años.

Tal paso, dado como parte del proceso de normalización de relaciones iniciado entre ambos países durante la administración del demócrata Barack Obama (2009-2017), contribuyó al incremento considerable de los viajes de ciudadanos y residentes de Estados Unidos a la isla antillana.

18 de diciembre

Cuba denunció la nueva arremetida de la Organización de Estados Americanos (OEA), con Luis Almagro a la cabeza, contra la colaboración médica internacional de la isla.

Ese organismo convocó para este miércoles en Washington a un foro titulado “La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas” que tiene el propósito de desacreditar la participación de especialistas de la salud cubanos en programas sociales de países del Tercer Mundo.

La conferencia es parte de la campaña difamatoria impulsada por la Casa Blanca para atacar a la Revolución cubana en los ámbitos en los que más admiración suscita, afirmó Johana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.