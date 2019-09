Motivos de resistencia

Cuba, 2019. Transcurrieron seis décadas desde aquel memorando firmado en Washington que preveía acciones de todo tipo con el fin de “debilitar la economía” de la Isla, negarle “fondos y suministros para reducir salarios y recursos financieros, causando hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”. El bloqueo persiste, pero también persisten los cubanos que a la infamia responden con una obra de amor y con el empeño de los que quieren construir en paz y con dignidad.

El bloqueo quita vida y destila odio, priva de libertad y prosperidad a un pueblo, rompe puentes y pisotea leyes, principios y derechos. En medio de adversas circunstancias, los cubanos ponen en claro, día a día, que nadie decide por ellos ni les obstaculiza la creatividad, la inteligencia y la voluntad que encuentran soluciones; el deseo y el esfuerzo para progresar.

Aun cuando les hacen todo más difícil aquellos que buscan asfixiarles y humillarles -impotentes porque no han podido quitarles la nación ni su sentido de la patria y la obra colectiva-, los cubanos siguen construyendo. No cierran escuelas ni hospitales; continúan proyectos sociales e inversiones y programas de la economía. No se detienen la ciencia, la cultura y el deporte. No se apagan la alegría ni las ganas de hacer y de vivir. No hay olvido de la historia, ni derrota.

Podrá hacerse más duro el camino; incluso, más lenta a veces la marcha, pero los cubanos siguen adelante. Esta es una historia de resistencia.