Compañías de cruceros: “Estamos obligados a cancelar nuestras visitas a La Habana”

“Estamos obligados a cancelar nuestras visitas a La Habana… pedimos disculpas a nuestros huéspedes por este cambio inesperado”, advierte hoy Carnival a sus clientes. También lo hace Royal Caribbean Cruises: “Estamos ajustando los itinerarios de nuestras salidas del 5 de junio y 6 de junio, que ya no se detendrán en Cuba”.

Entretanto, en el sitio web de Norwegian Cruise Line está deshabilitada ahora la opción “Cuba” de su lista de ofertas.

Así respondieron tres de las cuatro compañías estadounidenses que hasta este cinco de mayo operaban en la Isla, a la decisión del Departamento del Tesoro de su país de prohibir los viajes de cruceros a este destino caribeño.

Las alertas de Carnival ya han afectado, por ejemplo, a los clientes que estaban a bordo de la embarcación Carnival Sensation, que comenzó un recorrido hace dos días. Este jueves, en vez de parar en la capital cubana, deberán ir a Cozumel (México).

“Reconocemos que La Habana es un destino único y puede haber sido el motivo de la selección de este itinerario”, lamentó la empresa, al tiempo que ofrece “un reembolso completo” a aquellos que decidan cancelar el trayecto.

Sin embargo, las restricciones que entraban hoy en vigor incluía una disposición de “exención”, que establece que ciertos viajes educativos grupales de “personas a personas” que previamente fueron autorizados, continuarán teniendo el permiso donde el viajero ya haya completado al menos una transacción relacionada con el viaje (como la compra de un vuelo o reserva de alojamiento), antes del 5 de junio.

En un comunicado difundido este miércoles, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) informó que estos cambios afectan “a casi 800 mil reservas de pasajeros que actualmente están programadas o ya están en curso”.

“Sin previo aviso, los miembros de CLIA Cruise Line se ven obligados a eliminar todos los destinos de Cuba de los itinerarios con vigencia inmediata. Las reservas de pasajeros se hicieron bajo una licencia general previamente emitida por el gobierno de los Estados Unidos que autorizaba a las personas a viajar a Cuba. Estas restricciones de viaje efectivamente hacen que sea ilegal cruzar a Cuba desde los Estados Unidos”.

“Estamos decepcionados de que los cruceros ya no operen en Cuba”, dijo Adam Goldstein, presidente de la CLIA.

De acuerdo con datos aportados por el experto cubano José Luis Perelló, al cierre de mayo último la demanda de buques en atracar en Cuba era superior a la capacidad existente, evidencia del interés creciente de las compañías de cruceros por navegar hacia la Isla, en particular las procedentes de EE.UU.

Y es que la nación caribeña se convirtió en el destino prohibido, pues hasta 2016 —cuando sucedió el deshielo de las relaciones bilaterales— se encontraba excluida de las rutas de cruceros en el Caribe.

En lo que va de año, precisó Perelló, esa modalidad turística reporta un aumento del 2%, con un total de 409 mil visitantes (cruceristas y tripulantes).

De forma general (incluida la vía aérea), hasta el quinto mes habían arribado a Cuba 335 mil 350 estadounidenses, lo que representa un incremento del 18,8%. Este mercado se posiciona como el segundo —tras Canadá— en la lista de emisores de viajeros a la Isla, puntualizó el analista.

Al decir de Perelló, la retirada de las compañías estadounidenses tendrá un efecto en la imagen del destino y en su número de visitantes, pues esta modalidad no proporciona dividendos considerables en términos de ingresos.

“Quienes recibían los mayores ingresos eran precisamente las líneas de cruceros”, acentuó Perelló. El Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba calcula en 761 millones de dólares los ingresos brutos de las principales compañías de cruceros estadounidenses por sus viajes a Cuba entre 2017 y 2019.

“Estamos fascinados con retornar a La Habana, uno de los destinos más cotizados del mundo”, opinó en diciembre de 2017 Orlando Ashford, presidente de Holland America Line, tras bajar del buque Veendam, la tercera marca de Carnival en llegar en ese entonces a la Isla.

Sobre los perjuicios se refirió el Consejo de Negocios Cuba-Estados Unidos de la Cámara de Comercio de los EE.UU. en su reciente declaración: «Las nuevas restricciones interrumpirán operaciones comerciales en el sector turístico, lo cual está fuera de sintonía con los esfuerzos declarados por la administración para proteger a las compañías estadounidenses realizando negocios legales con Cuba. Los incipientes empresarios y el pueblo cubanos, los mismos grupos que el gobierno estadounidense aseguran apoyar a través del Memorandum Presidencial en Cuba, serán dañados próximamente por estos cambios».

En agosto pasado La Habana fue seleccionada como mejor destino y puerto en el Caribe occidental por el sitio especializado Cruise Critic, basado en la opinión de los clientes, entre ellos los estadounidenses. La ciudad de Cienfuegos ocupó el segundo puesto en esta clasificación.

La página Cruise Week difundió en Twitter que la embarcación Norwegian Sky, de Norwegian Cruise Line, la cual se encontraba en La Habana en el momento del anuncio y partió de allí esta mañana, podría ser el último crucero salido de Estados Unidos en estar en territorio cubano.

También en esa red social José Ramón Cabañas, embajador cubano en EE.UU., le respondió a una ciudadana estadounidense cuyo crucero, el cual tenía planeado embarcar en Cuba, tuvo que desviar su rumbo tras las nuevas medidas de la administración norteamericana.

We are sorry for your situation Cindy, but if you are able to get to #CUBA at any time in the future you will find open arms among our people. Please tell others https://t.co/AKlH9NQdkl

— José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) June 5, 2019