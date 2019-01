The Intercept: La NBC fue brazo de la CIA para armar la historia de los “ataques” a diplomáticos estadounidenses en Cuba

El reconocido periodista y abogado Glenn Greenwald, quien en junio de 2013 publicó en The Guardian las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa de vigilancia PRISM y otros programas de la Agencia de Seguridad Nacional clasificados como de alto secreto, ha resaltado en un artículo en su publicación digital The Intercept, el papel de la NBC y la MSNBC como brazos de la CIA para armar la historia de los supuestos ataques recibidos por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Cubadebate ofrece a sus lectores este interesante artículo:

NBC y MSNBC culparon a Rusia por usar “microondas sofisticados” para causar “lesiones cerebrales” en “diplomáticos” estadounidenses en Cuba. Los culpables eran probablemente los grillos.



Glenn Greenwald

NBC NEWS Y MSNBC se especializan en repetir y difundir lo que los funcionarios de inteligencia de los EE. UU. les dicen que digan y luego llaman “servidumbre” a esa servidumbre. Esas dos redes realmente son los medios de comunicación oficiales de la CIA. Y este estado ha llevado a sus estrellas más brillantes en el aire a transmitir una serie de historias extremadamente importantes que resultaron ser humillantes .

Esta práctica estenográfica y altamente patriotera de recitar sin pensar las afirmaciones susurradas por “funcionarios de inteligencia” anónimos fue lo que notoriamente llevó al New York Times y otros medios de comunicación estadounidenses a engañar al país para que creyera en los cuentos de hadas de Dick Cheney y Paul Wolfowitz sobre las armas de destrucción masivas iraquíes y las historias de Jeffrey Goldberg sobre la alianza de Saddam con Al Qaeda .

Pero mientras muchos de esos medios se disculparon por ese comportamiento y se comprometieron a evitarlo en el futuro, NBC y MSNBC se han comprometido a hacerlo con más vigor que nunca, como lo demuestra la creciente prominencia de su reportero de seguridad nacional Ken Dilanian, cuya carrera completa ha estado definida por la repetición de lo que la CIA le dice – y por lo tanto ha estado plagada de una embarazosa historia falsa tras otra .

El viernes, el veterano reportero de seguridad nacional William Arkin anunció su salida de esas televisoras, criticándolos como servidores estenográficos de las agencias estatales de seguridad y propaganda a favor de la guerra. Al observar que los ex-generales y los funcionarios de la CIA dominan las ondas de NBC / MSNBC, Arkin escribió: “de muchas maneras, NBC comenzó a emular el estado de seguridad nacional en sí mismo, ocupado y rentable”, y agregó: “Los líderes y generales de seguridad nacional que tenemos están autorizados. para hacer lo suyo sin ser molestados “.

Ahora tenemos lo que podría ser la ilustración más vívida, imprudente y peligrosa de cómo funciona NBC y MSNBC. Si su comportamiento no fuera tan destructivo y vergonzozo periodísticamente, sería como de humor negro.

En septiembre pasado, en la fecha simbólicamente significativa del 11 de septiembre, NBC y MSNBC anunciaron sin tregua lo que consideraban una primicia exclusiva: Rusia es “el principal sospechoso” en lo que la red televisiva llamó “ataques misteriosos” que llevaron a “lesiones cerebrales”. en el personal de EE. UU. en Cuba “. Pusieron en el aire al lealista de la CIA Ken Dilanian para que lo explicara, basándose en el guión que le dieron los oficiales de inteligencia que, como siempre, están protegidos de la rendición de cuentas con el anonimato: “es probable que se usaran microondas sofisticados u otro tipo de arma electromagnética en los trabajadores del gobierno de EE. UU. ” y que fue Rusia la que probablemente diseñó el ataque. Mira su primicia dramática en toda su gloria:

Sería imposible parodiar eso. Permítame resaltar mi línea favorita de Dilanian: “La otra cosa interesante que informamos aquí es que una de las tecnologías utilizadas para herir a estos espías y diplomáticos estadounidenses era algún tipo de arma de microondas, que es tan sofisticada, que los estadounidenses ni siquiera lo entiendo completamente. “. Sí: esos pobres funcionarios estadounidenses de la CIA que son tan inocentes que ni siquiera están al tanto de los últimos desarrollos en armamento tecnológico villano.

A lo largo del día, MSNBC promocionó su emocionante primicia sobre el misterioso ataque a los “diplomáticos” de EE. UU. (Los “diplomáticos” que buscan la paz en Cuba presumiblemente hacen cosas como crear redes de Twitter falsas para atraer a los jóvenes cubanos a recibir propaganda de los EE. UU. y alentarlos a desestabilizar su propio país).

Un segmento de seis minutos liderado por Andrea Mitchell , quien comenzó el informe anunciando que “los oficiales de inteligencia ahora creen que Rusia es el principal sospechoso, y no fue un accidente”, contó con el Asesor Adjunto de Seguridad Nacional de Bush / Cheney, Juan Zarate (quien no hace falta decir ue ahora funciona para NBC News como un “analista”), junto con el reportero Josh Lederman, quien dijo que la culpa de Rusia es “ahora más que una simple teoría. Son el principal sospechoso “. Y, dijo, la culpa de Rusia está” respaldada por intercepciones de las comunicaciones de los rusos”.

A medida que se desarrollaba esta discusión, el gráfico en la pantalla de MSNBC fue diseñado para su expresión más sensacionalista: Rusia es el “principal sospechoso” en los “ataques de lesiones cerebrales” contra diplomáticos estadounidenses:



Mitchell luego invitó a Zárate a explicar el significado real de esta historia, y el ex-funcionario de Bush / Cheney convertido en analista de NBC respondió: “La Guerra Fría nunca terminó para muchos en el gobierno cubano, incluidas partes del gobierno ruso, incluido el Presidente Putin “. Zarate advirtió que este ataque es solo una parte de la creciente agresión de Moscú, incluso en Sudamérica,”otro vector de ataque de Rusia “.

Mitchell, con su tono de voz más severo, subrayó lo malvado que era todo esto: “Esto no es un accidente. Este no es un dispositivo de escucha de microondas que se ha estropeado. Este es un ataque, contra los diplomáticos estadounidenses y los oficiales de inteligencia, y este fue el objetivo “.

Esa noche, en la transmisión nocturna de NBC News, Mitchell condensó todos estos desarrollos aterradores para la audiencia de noticias de la cadena televisiva:

Entonces, durante los últimos cuatro meses, gracias al afán de NBC News por repetir sin pensar lo que los funcionarios de la CIA les dicen que digan, a los estadounidenses se les hizo creer que Rusia causó intencionalmente “lesiones cerebrales” en decenas de “diplomáticos” estadounidenses, espías que actúan bajo cobertura diplomática – a través de armas electromagnéticas o de microondas que son tan sofisticadas y retorcidas que ni siquiera los científicos más avanzados del Pentágono podrían entender qué nuevos horrores horribles había infligido el Kremlin a los estadounidenses amantes de la paz.

Algunos medios de comunicación expresaron escepticismo ante las afirmaciones de la NBC. Enterrado en lo más profundo de un artículo de noviembre de 11,000 palabras del usualmente halcón sobre Rusia New Yorker fue esta nota de advertencia:

En septiembre, NBC News informó que las agencias de inteligencia de EE. UU. consideraban a Rusia como el principal sospechoso, citando evidencia de interceptaciones de comunicaciones. Pero los funcionarios de inteligencia, en entrevistas con The New Yorker , insistieron en que todavía no tenían pruebas de la complicidad rusa.

Entonces, mientras que la NBC afirmó que las agencias de inteligencia de EE. UU. habían interceptado las comunicaciones entre los funcionarios rusos donde reconocían su culpabilidad por este ataque, esas mismas agencias insistieron a New Yorker “que todavía no tenían pruebas de la complicidad rusa”. ¿Hizo esto que la NBC revisitara su historia y le contara a sus espectadores esta duda tan significativa que plantea el New Yorker? ¿Aún tiene usted que preguntarse?

Por el contrario, NBC y MSNBC usaron horas de transmisión y numerosas páginas para difundir reclamos altamente inflamatorios en sus numerosas plataformas mediáticas, todos culpando a Rusia de un ataque extremadamente serio en los Estados Unidos, todo porque sus maestros de la CIA les dijeron que lo hicieran. Esto es lo que son NBC y MSNBC, su función y misión:

An @NBCNews exclusive: After more than a year of mystery, Russia is the main suspect in the sonic attacks that sickened 26 U.S. diplomats and intelligence officials in Cuba. @MitchellReports has the latest. pic.twitter.com/NEI9PJ9CpD — TODAY (@TODAYshow) 11 de septiembre de 2018

Y, no hace falta decirlo, los periodistas de otros medios principales aceptaron estas afirmaciones de ciega fe, como lo ejemplifica este reportero de Daily Beast:

Wow >> U.S. has signals intelligence linking the sonic attacks on Americans in Cuba and China to *Russia* https://t.co/FbNla0vu9W — Andrew Desiderio (@desiderioDC) 11 de septiembre de 2018

Un senador de Estados Unidos utilizó el reporte de NBC para instar a que Rusia fuera clasificado como estado “terrorista”:

Following NBC report about sonic attacks, @SenCoryGardner renews calls for declaring Russia a state sponsor of terror https://t.co/wrnubfecom — Niels Lesniewski (@nielslesniewski) 11 de septiembre de 2018



Que la historia de NBC / MSNBC haya sufrido un gran golpe esta semana es una subestimación bastante dramática. Dos científicos, Alexander Stubbs de Berkeley y Fernando Montealegre-Z de la Universidad de Lincoln del Reino Unido publicaron sus hallazgos sobre una parte clave de la evidencia sobre este incidente, bajo este título:

En el 2017, Associated Press obtuvo y publicó grabaciones de los sonidos que el personal de la embajada se quejó de escuchar. En lugar de ser el subproducto de algún tipo de arma de villano de Bond cocinada en los laboratorios del Kremlin, los científicos concluyeron que los sonidos coinciden con los de una especie específica de grillos del Caribe durante la temporada de apareamiento:

Como se muestra aquí, la canción de llamada del grillo de cola corta de las Indias (Anurogryllus celerinictus) combina, con detalles matizados, la grabación de AP en duración, frecuencia de repetición de pulso, espectro de potencia, estabilidad de frecuencia de pulso y oscilaciones por pulso. . . . Esto proporciona una fuerte evidencia de que una llamada de grillo con eco, en lugar de un ataque sonoro u otro dispositivo tecnológico, es responsable del sonido en la grabación lanzada. Si bien las causas de los problemas de salud informados por el personal de la embajada están fuera del alcance de este documento, nuestros hallazgos resaltan la necesidad de una investigación más rigurosa sobre la fuente de estas dolencias, incluidos los posibles efectos psicogénicos, así como las posibles explicaciones fisiológicas no relacionadas con ataques sónicos.

Uno de los científicos, el Dr. Stubbs, enfatizó la certeza de sus hallazgos en una entrevista con el New York Times : “Puedo decir bastante definitivamente que la grabación lanzada por AP es de un grillo, y creemos que sabemos de qué especie se trata”. El villano detrás de los ruidos es el grillo macho de cola corta de las Indias, que se muestra a continuación en lo que NBC News pronto podrá usar como su foto instantánea de Interpol:

La primera línea del informe de AP de 2017 sobre los ruidos escuchados por el personal de los EE. UU. en Cuba sugirió que los perpetradores pueden no ser científicos de Putin, sino insectos tropicales: “suena algo así como una masa de grillos”, dijo AP sobre el sonido grabado por personal de la embajada. Ninguna de estas advertencias alguna vez se abrió camino hacia el alarmismo sobre Rusia de NBC.

De hecho, al contrario de los sensacionales gráficos de pantalla de MSNBC, se han planteado serias dudas sobre si los “diplomáticos” estadounidenses en Cuba incluso sufrieron lesiones cerebrales. Como el editor de The Guardian Science, Ian Sample, informó en agosto : “Las afirmaciones de que diplomáticos estadounidenses sufrieron misteriosas lesiones cerebrales luego de ser atacados con un arma secreta en Cuba han sido cuestionadas por neurólogos y otros especialistas en el cerebro”.

The Guardian se refería a “cuatro cartas separadas al Journal of the American Medical Association de “grupos de médicos especializados en neurología, neuropsiquiatría y neuropsicología” que “describían lo que creían que eran fallas importantes en el estudio” comisionado por el gobierno de los EE. UU., que originalmente afirmaba quehabían sido detectadas lesiones cerebrales. Todos estos expertos insistieron en que los médicos originales “malinterpretaron los resultados de las pruebas, pasaron por alto los trastornos comunes que podrían haber hecho que los funcionarios de la embajada se sintieran enfermos o descartaron explicaciones psicológicas de sus síntomas”.

Esas dudas coinciden con las negativas vehementes no solo de los funcionarios cubanos, sino también de los mejores especialistas neurológicos de Cuba, de que cualquier tipo de lesión cerebral hubiera sido demostrada. En mayo, The Guardian notó que “algunos científicos han cuestionado si incluso se produjeron ataques y dicen que la gran variedad de síntomas reportados por el personal de la embajada podrían explicarse por una serie de afecciones médicas comunes o por factores psicológicos en el ambiente de estrés en el que trabaja el personal “.

Además, Luis Velázquez, el neurólogo que se desempeña como presidente de la prestigiosa Academia de Ciencias de Cuba, “solicitó a las academias nacionales de ciencia de EE. UU. y Canadá que realizaran una investigación científica conjunta para examinar la evidencia detrás de los supuestos ataques”.

Pero en el mundo patriotero de NBC / MSNBC, las declaraciones y los reclamos de los funcionarios de los Países Malos, los que no le gustan al gobierno de los Estados Unidos, no se deben asumir siquiera como falsos sino que deben ignorarse por completo. Solo las afirmaciones de funcionarios de las nobles agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América, con su bien merecida reputación de verdad e integridad, deben ser tratadas como Verdad y expandidas sin críticas en todo el mundo.

Ninguna de estas revelaciones recientes constituye una prueba que exonera a Rusia o niega que se haya producido un ataque. Es posible que todos los especialistas en neurología que se oponen de forma independiente al estudio encargado por el gobierno de EE. UU., que afirma que existían “lesiones cerebrales”, simplemente están pasando por alto una clara evidencia de daño neurológico. Es posible que el culpable no sea el sonido identificado por los espías de los EE. UU. o, como los llama la NBC, “diplomáticos”. Es posible que Putin y sus científicos locos de la KGB hayan aprovechado la capacidad de controlar los grillos de cola corta masculinos y hacer que emitan sonidos de apareamiento que dañan el cerebro y apuntan a los enemigos de Moscú. Todo esto es posible.

Pero lo que es seguro es que los informes sostenidos, extravagantes, no críticos, sin aliento, serviles a la CIA, de las figuras televisivas de la NBC y MSNBC – atribuyendo la culpa de un ataque obviamente serio a una potencia con armas nucleares que se han pasado dos años intentando mostrar como una grave amenaza para los Estados Unidos, con muy pocas advertencias o dudas-, fue imprudente, peligroso y periodísticamente poco ético. Y es solo el último de una serie de intentos por parte de los medios estadounidenses de asustar a la población acerca de Rusia mediante la fabricación de ataques lanzados por el Kremlin que nunca sucedieron: desde invadir la red eléctrica de Vermont y usar los sitios de noticias principales para infiltrarse en las mentes estadounidenses con la propaganda del Kremlin. hackear C-SPAN para tomar el control de las ondas y hackeando sistemas electorales en 21 estados .

Hasta el momento, ni un solo reportero de NBC o MSNBC que promocionó la historia de que Rusia lo hizo (Ken Dilanian, Andrea Mitchell, Josh Lederman), se ha molestado en tuitear estos hallazgos científicos que, al menos, plantean grandes dudas sobre la exactitud de su enorme y altamente consecuente historia que promovieron repetidamente. Así es como funcionan los medios de comunicación estadounidenses: las historias sensacionalistas producen beneficios masivos, mientras que hay cero consecuencias, o incluso una obligación de reconocer el error, cuando resultan dudosas incluso de falsas.

MSNBC utilizó esta aterradora historia para que uno de sus “analistas”, un ex funcionario de seguridad nacional de Bush / Cheney, declare que “la Guerra Fría nunca terminó para muchos en el gobierno cubano, incluidas partes del gobierno ruso, incluido el Presidente Putin”. El hecho de que Estados Unidos esté en una Nueva Guerra Fría, o que nunca haya abandonado la última, es claramente una ortodoxia prevaleciente entre las figuras prominentes de los medios estadounidenses; Esta misma semana, la columnista del Washington Post, Anne Appelbaum, invocó clichés clásicos de la Guerra Fría para declarar que “Moscú puede estar a punto de convertirse, una vez más, en una capital imperial de pleno derecho, absorbiendo y gobernando en múltiples países”.

Es lo suficientemente malo como para ser tan temerario con una retórica tan peligrosa. Pero cuando todo esto se logra a través del “informe” más escandaloso, repitiendo sin pensar lo que los funcionarios de inteligencia anónimos le dicen a los periodistas que digan sin un soplo de evidencia, entonces está claro que las mismas patologías periodísticas que llevaron a los informes de primera plana de la reserva nuclear de Saddam y la alianza con Osama bin Laden continúa dando forma al periodismo corporativo hoy, particularmente en NBC y MSNBC.

(Publicado en The Intercept/ Versión al español de Cubadebate)