Anuncia EE.UU. nuevas sanciones al transporte de petróleo de Venezuela a Cuba

Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.

— Treasury Department (@USTreasury) September 24, 2019