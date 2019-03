Estados Unidos permite demandas contra ciertas compañías cubanas bajo el Título III de la Helms-Burton

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, confirmó este lunes que el gobierno de Donald Trump se dispone a aplicar nuevas sanciones contra Cuba.

“Los Estados Unidos continuarán fortaleciendo las restricciones financieras para los militares cubanos y los servicios de inteligencia”, dijo el funcionario en su cuenta en la red social Twitter.

Cuba’s role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela is clear. That’s why the U.S. will continue to tighten financial restrictions on Cuba’s military and intel services. The region’s democracies should condemn the Cuba regime.



La excusa empleada por Bolton para justificar la agresión contra la mayor de las Antillas es el apoyo de La Habana al gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida el domingo a la cadena CNN, el asesor de Seguridad Nacional volvió a arremeter contra Cuba y Venezuela.

John Bolton miente cuando dice que hay un ejército de 25 mil efectivos cubanos en Venezuela, aseguró este lunes en Twitter el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

“Un gobierno reconocido por el uso de la mentira tiene a Bolton como alto exponente”, añadió el diplomático.



Rodríguez Parrilla criticó también la defensa de Bolton a la Doctrina Monroe en la polémica entrevista, en la que llamó a una gran coalición para derrocar el gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

El senador por la Florida, Marco Rubio, también confirmó en Twitter que el gobierno de Trump se propone fortalecer el bloqueo contra Cuba.

Rubio, uno de los artífices del cambio de política de Trump hacia la mayor de las Antillas y un declarado anticubano, señaló que “hoy se espera que Estados Unidos tome el primero de una serie de pasos para que el gobierno cubano rinda cuentas por 60 años de crímenes e ilegalidad (…)”.

Today expect the United States to take the first in a series of steps to hold the regime in #Cuba accountable for its 60 years of crimes & illegality which includes its support for the murderous #MaduroCrimeFamily.

Justice is coming. And more to come.

— Marco Rubio (@marcorubio) March 4, 2019