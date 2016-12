Lo que fue noticia en Cuba en el 2016 (+ Fotos)

Para nadie es un secreto que el 2016 ha sido un año marcado por el fallecimiento del líder histórico de la Revolución cubana. Además de este triste suceso, todos estuvimos al tanto del desarrollo del VII Congreso del Partido, de la primera visita de un presidente norteamericano a la isla desde 1928; seguimos paso a paso la estancia del Papa Francisco y el Patriarca Kirill en nuestro país y nos mantuvimos delante del televisor para presenciar las actuaciones de los atletas cubanos en la cita estival de Río.

Ahora, sin más, usted podrá acompañarnos por este recorrido de las noticias más importante ocurridas en Cuba durante los últimos doce meses.

Enero

La tierra caliente se estremece

No pasaron muchos días en el calendario del año 2016 para que Santiago de Cuba hiciera valía de uno de sus epítetos. Unos 12 temblores de tierra se registraron en la oriental provincia sin causar pérdidas de vidas humanas.

Cuba confirma récord en el arribo de visitantes foráneos en 2015

El boom turístico de 2015 se logra cuando a la Mayor de las Antillas todavía no pueden venir a vacacionar ciudadanos de Estados Unidos, principal mercado emisor para el Caribe.

Febrero

La capital de la paz mundial: Se reúnen en la Habana Papa Francisco y el Kirill

El papa Francisco y el patriarca Kirill celebraron el 12 de febrero en La Habana la primera reunión de la historia entre los primados de la Iglesia Católica y la Ortodoxa Rusa. El encuentro inédito se celebró en un salón de protocolo del Aeropuerto Internacional José Martí, punto de escala del Sumo Pontífice en su viaje hacia México, y a donde llegó ayer el Patriarca de Moscú y de toda Rusia en visita oficial.

Kirill, entronizado patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en 2009, y Francisco, electo Obispo de Roma en 2013, dialogaron por más de dos horas sobre las relaciones entre las dos instituciones religiosas y la defensa de los cristianos del Medio Oriente y el Norte de África ante las persecuciones y el genocidio.

Marzo

Obama visita Cuba

La visita del gobernante a Cuba fue la primera de un mandatario de EE.UU. en casi 90 años, después que Calvin Coolidge asistiera a la Sexta Conferencia Anual Internacional de Estados Americanos, celebrada en La Habana en enero de 1928 bajo los auspicios del dictador Gerardo Machado.

Durante su visita, Obama fue recibido por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en el Palacio de la Revolución.

The Rolling Stones estremecen a los cubanos

“The Stones tocaron para 1.2 millones de personas en Cuba”, publicaron sus Satánicas Majestades en twitter, mientras agradecía al público por una maravillosa noche de música y pasión. La multitud ocupó una veintena de hectáreas ante el escenario, erigido en los terrenos de la Ciudad Deportiva, sin contar la gente que siguió el concierto a través de las pantallas gigantes de alta definición, o en viviendas aledañas.

Los Rolling Stones hicieron vibrar el 25 de marzo a decenas de miles de admiradores en un histórico concierto gratuito al aire libre en la capital cubana, que se inició cuando el vocalista y líder de la banda, Mick Jagger, saludó al público en español con un “hola Habana, buenas noches mi gente de Cuba”.

Abril

El último congreso del Partido con Fidel

Poco después de las 11 de la mañana del 19 de abril de 2016, concluyó en el Palacio de las Convenciones el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el que intervino Fidel Castro, se presentó el nuevo Comité Central, el Buró Político y el Secretariado de la organización partidista, con su Primer Secretario, Raúl Castro, quien tuvo a su cargo las palabras finales de este encuentro.

El líder histórico de la Revolución expresó

Pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos trasmitirles que el pueblo cubano vencerá.

Mayo

Todos quieren viajar a Cuba

Seis aerolíneas estadounidenses fueron autorizadas para operar vuelos regulares a Cuba. American Airlines Group Inc, JetBlue Airways Co , Frontier Airlines, Silver Airways, Southwest Airlines Co y Sun Country Airlines fueron las aerolíneas beneficiadas con el permiso, y podrán realizar hasta 10 vuelos diarios de ida y vuelta.

Llegó el Adonia a La Habana

El viaje presenta restricciones para los pasajeros, pues Estados Unidos solo permite embarcar a los ciudadanos estadunidenses que se acojan a alguna de las 12 categorías permitidas para viajar a Cuba. Entre ellas los motivos religiosos, familiares, periodísticos o culturales, pero en ningún caso turístico, pues esta área sigue vetada por el bloqueo comercial que persiste de Estados Unidos a la isla.

Junio

Un debate por el futuro de Cuba

Desde el 14 de Junio hasta el 20 de septiembre miles de cubanos debatieron la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos.

Ambos documentos ─el de la Conceptualización y el Plan─ están estrechamente interrelacionados. Si el primero expresa la meta más general que nos trazamos, sintetizada de manera precisa en la definición de la Visión de la Nación, el segundo constituye la estrategia para alcanzarla.

Cuba es la capital del Caribe: Sesiona VII Cumbre de la AEC

Del 2 al 4 de junio, La Habana fue sede de la 7ma. Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), importante espacio para la concertación y la cooperación entre las naciones adyacentes al mar Caribe.

En la Cumbre: Participaron altos representantes de los 25 Estados que integran actualmente la AEC, en la que se incluyen todas las naciones centroamericanas (continentales e insulares), además de Colombia, México y Venezuela.

La Habana recibe el título de Ciudad Maravilla del mundo moderno

La Habana recibió formalmente el título de “Ciudad Maravilla” al ser elegida por miles de personas en el tercer concurso anual que convoca la fundación suiza New7Wonders, por su “atractivo mítico, lo cálido y acogedor de su ambiente, y el carisma y jovialidad de sus habitantes”.

FARC-EP y Gobierno Colombiano sellan la Paz en La Habana

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron el 23 de junio en La Habana un acuerdo sobre el alto al fuego bilateral y definitivo, con lo que el proceso de negociación entre ambas partes para poner fin al conflicto armado de seis décadas queda instalado en la antesala de la paz.

Es uno de sus momentos más importantes después de casi cuatro años de negociaciones. El pacto, con la firma del presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, es también la antesala del acuerdo definitivo de paz entre ambas partes, al que se llegaría en las próximas semanas.

Julio

Comenzaba el período vacacional en Cuba y ya, desde el Instituto de Meteorología, comenzaban a pronosticar las altas temperaturas a las que arribarían los termómetros en esta etapa del año.

Sesiona la Asamblea Nacional

Desde el 4 hasta el 8 de este mes, sesionó la Asamblea Nacional del Poder Popular con énfasis en los asuntos económicos y otros temas de interés cardinal dentro del ámbito social.

Los diputados, reunidos en las 10 comisiones o grupos de trabajo permanente de esa entidad legislativa, discutieron sobre la implementación de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, y debatieron, además, acerca de los documentos aprobados en el VII Congreso del PCC que tuvo lugar en el pasado mes de abril.

Agosto

Cuba en Río 2016: deportes de combate, a la vanguardia



El octavo mes del año estuvo marcado por la participación de la delegación cubana en la cita estival de Río de Janeiro. Nuevamente, el boxeo aportó la mayor cantidad de preseas. La lucha fue otra de las disciplinas en las que destacaron los atletas cubanos, donde dominaron por países.

La mayor de las Antillas finalizó en el puesto 18 (5 de oro, 2 de plata y 4 de bronce).

Los 90 de Fidel

El 13 de agosto el líder histórico de la Revolución cubana cumplió 90 años y desde todas partes llegaron mensajes de felicitaciones. Un torcedor cubano, por ejemplo, dedicó un récord al Comandante en Jefe.

Firman acuerdo de paz para colombia

Los delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron fin a más de cuatro años de conversaciones y aprobaron en La Habana el acuerdo final, integral y definitivo, que cierró formalmente las negociaciones de paz.

Inaugurados los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba

Después de más de 50 años, el miércoles 31 de agosto miércoles aterrizó en Cuba el primer vuelo comercial proveniente de Estados Unidos.

El vuelo 387 de la aerolínea estadounidense JetBlue inauguró una nueva era en el transporte entre ambos países, al partir desde Fort Lauderdale (Florida, sureste) cerca de las 10:00 locales (14H00 GMT), y llegar a Santa Clara, 280 Km al este de La Habana, a las 10:57.

Septiembre

En este mes, comenzó el nuevo curso escolar y, entre otras noticias destacadas, los vuelos regulares entre EEUU y Cuba se extendieron a otras provincias del país como Cienfuegos y Holguín.

Cuba presentó informe sobre daños ocasionados por el bloqueo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla presentó ante la prensa proveniente de casi una veintena de países, el Informe de Cuba sobre la resolución 70/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

“Entre abril del 2015 y marzo de este año, los daños económicos directos provocados por el bloqueo económico a Cuba sobrepasaron los cuatro mil 680 millones de dólares a precios corrientes, calculado con una metodología reconocida incluso por prestigiosas instituciones norteamericanas“, explicó Rodríguez Parrilla.

Con solo 22 atletas: 8 medallas de oro, 1 de plata y 6 de bronce en Paralímpicos de Río

La delegación cubana ocupó el puesto 18 en el certamen y destacaron deportistas como Omara Durand, Dalidaivis Rodríguez, Leinier Savón y otros.

Octubre

Paso del huracán Matthew por Cuba

Octubre fue un mes marcado por el paso del huracán Matthew por el oriente del país. Según expertos, fue el más severo surgido en el Caribe desde 2007. Tocó territorio nacional por Punta Caleta, en la provincia de Guantánamo el 4 de octubre con destructivos vientos e intensas lluvias.

Después, la etapa de recuperación acapararía titulares dentro de nuestro panorama mediático.

Llega la directiva presidencial de Obama

El 14 de octubre podría pasar a la historia como la última señal significativa de la administración del presidente Barack Obama hacia el horizonte de la normalización de las relaciones con Cuba, tras emitir una Directiva Presidencial de Política (la PPD-43).

La directiva se pronuncia por consolidar los cambios de este gobierno hacia Cuba iniciados el 17 de diciembre de 2014 y por “incentivar el desarrollo de un socio en la región que sea capaz de trabajar con los Estados Unidos para confrontara desafíos regionales, tales como el cambio climático, las enfermedades y las transacciones ilícitas”.

Avispero contra el bloqueo colmó la Universidad de La Habana



Niños y jóvenes desde la Universidad de La Habana confirmaron el 17 de octubre su voto contra el bloqueo económico, comercial y financiero que impuso Estados Unidos contra el pueblo cubano hace más de cinco décadas.

“El avispero” estuvo encabezado por un intercambio con Josefina Vidal Ferreiro, Directora General para Estados Unidos de la Cancillería cubana, conversatorios con glorias del deporte cubano, exposiciones de pioneros exploradores, ventas de libros, así como diferentes manifestaciones de las artes.

Resolución contra el bloqueo: Estados Unidos se abstuvo por primera vez

El 26 de octubre tuvo lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la votación sobre la resolución que denuncia los daños ocasionados por el bloqueo económico y financiero contra Cuba.

Poco antes de esta votación en la Asamblea, el canciller cubano Bruno Rdoríguez Parrilla había reconocido los avances en el diálogo y la cooperación entre La Habana y Washington, pero insistió en que las unilaterales sanciones siguen en aplicación.

FIHAV tuvo la edición más grande de su historia

El último día del mes quedó inaugurada la Feria Internacional de La Habama en el recinto ferial Expocuba. Con la participación de 73 países y más de 3500 expositores, el evento demostró el creciente interés que existe a nivel internacional por el mercado cubano.

Noviembre

El penúltimo mes del año estuvo marcado por la noticia del fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, sesenta años después de que zarpara el yate Granma desde Tuxpan, México, hacia Cuba.

El posterior tributo que le brindó el pueblo a su eterno líder, también formó parte esencial de la agenda mediática por aquellos días.

Vuelo de American Airlines llega a La Habana

El 28 de noviembre llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el vuelo procedente de Miami con 157 pasajeros, el cual abrió las puertas a los vuelos regulares desde Estados Unidos a La Habana.

Diciembre

En los primeros días continuó el tributo al líder histórico de la Revolución cubana. Un mar de pueblo se agrupó alrededor de carreteras, parques y otros sitios para dar el último adiós a uno de sus seres más queridos.

Unión Europea normaliza relaciones con Cuba

Los 28 países que integran la Unión Europea (UE) aprobaron el pasado 6 de diciembre, a nivel de sus embajadores, la firma de un acuerdo político y de cooperación entre ese bloque y Cuba para normalizar sus relaciones.

La Aerolínea Southwest Airlines también llegó a Cuba

La aerolínea estadounidense Southwest Airlines inauguró el 12 de diciembre su primer vuelo a La Habana, con el arribo a la capital cubana de unos 156 pasajeros.

A esta ciudad viajará tres veces al día, dos desde Tampa y una de Fort Lauderdale, ciudades ubicadas en el estado de Florida.

Inauguran nueva fábrica de computadoras y tablets



Una línea híbrida para la fabricación de tabletas y computadoras portátiles fue inaugurada el 23 de diciembre en La Habana según se dio a conocer en el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana. La planta perteneciente a la Empresa Industrial para la Informática, las Comunicaciones y la Electrónica producirá desde este momento laptops Core i3 , Celerón y Core i5 todas de sexta generación.

Datos económicos: El turismo aumentó un 13 por ciento en 2016

Última sesión de la Asamblea Nacional en el año: El mejor monumento a Fidel es hacer realidad el concepto Revolución

El 27 de diciembre sesionó La Asamblea Nacional en el Palacio de Convenciones de La Habana. Allí se recordó el legado del Comandante en Jefe; se aprobó la Ley sobre el uso del nombre y la figura de Fidel Castro Ruz; fue elegida Sucely Morfa como nueva miembro del Consejo de Estado.