Boxeo cubano en Tokio 2020: Veitía y Savón son excluidos, Lázaro e Iglesias no lo tienen fácil (+Fotos, Infografía y Video)

Con un total de 37 medallas de oro, Cuba se ubica en el segundo lugar histórico del boxeo en Juegos Olímpicos, solo superado por Estados Unidos. Los cubanos Félix Savón, Teófilo Stevenson y el húngaro László Papp, son los únicos tricampeones bajo los cinco aros en este deporte.

En Río 2016, Arlen López (75 kg) y Julio César la Cruz (81 kg) ganaron la medalla dorada. Robeisy Ramírez salió victorioso en 56 kilos, segundo título que ganó en estas lides el cienfueguero, quien abandonó la selección nacional en 2018.

Damián Arce (52), Lázaro Álvarez (57), Osvel Caballero (57), Andy Cruz (63), Roniel Iglesias (69), Yoenly Hernández (75), Arlen López (81), La Cruz (91) y Dainier Peró (+91), fueron los nueve pugilistas convocados para una base de entrenamiento que se realizó recientemente en Almaty, Kazajstán.

“Estuvimos allá durante 14 días de trabajo muy productivo. A pesar de que era la primera fase del plan, no desaprovechamos la oportunidad de topar con los kazajos. También nos enfrentamos a los conjuntos de Japón y Hungría”, dijo el jefe de los entrenadores, Rolando Acebal.

En visita a la Escuela Cubana de Boxeo, Cubadebate pudo comprobar que los preseleccionados se preparan muy fuerte para clasificar a la mayor cantidad posible de hombres en el preolímpico de Buenos Aires, Argentina, del 26 de marzo al 3 de abril.

Ese torneo clasificatorio para las Américas otorgará cinco plazas en los 52, 57 y 63 kg. Obtendrán boletos a Tokio los cuatro medallistas y el que pierda con el campeón en la pelea por el bronce.

Además, habrá en disputa cupos para los medallistas (cuatro en cada división) en los 69, 75 y 81 kilogramos, y tres en 91 y +91, donde ganarán su clasificación los finalistas y el que pierda en semifinales con el primer lugar.

Los atletas que no clasifiquen en los preolímpicos continentales tendrán una última oportunidad en un repechaje mundial.

¿Por qué fue excluido Veitía?

Las divisiones de los 49 y 60 kg no estarán presentes en Tokio 2020. La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) obliga a medidas extremas dentro de la selección nacional, como el hecho de elegir entre el titular olímpico y mundial Roniel Iglesias o Kevin Brown (campeón mundial juvenil), un hombre que venció a Iglesias en el Playa Girón 2019.

No obstante, la determinación del COI no tiene tanto que ver con la exclusión de Yosbany Veitía, campeón mundial de los 52 kg en Hamburgo 2017.

Sobre este polémico caso, Acebal precisó: “Aun cuando Veitía es el titular nacional, Cuba históricamente ha llevado a algunas segundas figuras. Así ganó Casamayor (Joel Casamayor, 52 kg) en los Juegos de Barcelona y nadie lo conocía. También Rigondeaux (Guillermo Rigondeaux, doble campeón olímpico, 54 kg) sorprendió en Sidney 2000”.

En lugar de Veitía, el puesto del peso gallo corresponde ahora a Damián Arce, un pugilista que el espirituano venció en el Girón por votación unánime. En eventos anteriores, Arce competía en 49 kg. Acerca de este cambio a los 52 kilos, el pugilista camagüeyano aclaró que “fue una decisión de los entrenadores”.

Muchos aficionados se preguntan cuál será el próximo paso de Veitía. A propósito, declaró: “Esa noticia me llegó de sorpresa, no me lo esperaba, pero hay que echar paˈlante. Voy a estar en la escuela hasta ver qué pasa. Le agradezco a todos los que me apoyan y como yo no pierden la esperanza”.

Sobre Arce, el entrenador explicó que “no es un atleta improvisado, hemos trabajado el ciclo completo con él. Es cierto que nunca ha ido a una olimpiada. Le llegó la hora”.

Andy Cruz está seguro para las olimpiadas, pero Lázaro Álvarez pudiera quedarse

Otra de las disyuntivas más notables en la preselección se evidencia en los 57 kilos. A raíz de la salida de los 60 kg del torneo olímpico, el multicampeón mundial Lázaro Álvarez y el titular panamericano Osvel Caballero coinciden en la misma división.

Una de las razones que pudieran abrirle las puertas de Tokio 2020 a Caballero, es que Lázaro ya ha participado en varias olimpiadas y no ha triunfado.

“El título en Tokio es mi gran sueño y meta. Me siento bien, con optimismo y con la fuerza suficiente para ganar. Psicológicamente, tengo muchos deseos de ganar el oro”, sostuvo Lázaro.

En los 63 kilos, el matancero Andy Cruz es el designado, sin discusión. El ídolo de Alacranes es de los aspirantes más serios al oro en todo el mundo.

Andy fue el único cubano que retuvo el cetro en el Mundial de Ekaterimburgo 2019, dando muestras de una técnica impecable en el cuadrilátero.

“No tengo presión si me preparo bien. Lo principal es no tener deudas en los entrenamientos. Me estoy haciendo más fuerte para merecer la medalla. Al pueblo de Cuba le digo que no lo voy a defraudar”, declaró el matancero.

Roniel Iglesias o Kevin Brown, el agradable “dolor de cabeza” de Acebal

¿Roniel Iglesias o Kevin Brown? ¿Un campeón olímpico o el hombre que lo derrotó en dos ocasiones? ¿A quién eligiría usted?

Todas estas preguntas le provocan a Acebal “un agradable dolor de cabeza”. La elección en los 69 kilos es complicada y, a la misma vez, una realidad que envidiarían preparadores de otros países.

Se pudiera pensar que Iglesias partirá al clasificatorio, ya que él estuvo en Kazajstán, pero Acebal demostró que no le tembló la mano en el caso Arce–Veitía y también descartó a Erislandy Savón, quien se queja de una vieja lesión, aunque se mantiene entrenando.

Algo similar sucedió en 2009, cuando Iglesias perdió en la final del campeonato nacional ante Yordenis Ugas. De todas formas, fue enviado al Mundial de Milán 2009 y allí se coronó.

Sobre esta situación, Iglesias consideró: “Mi objetivo es entrenar y seguir adelante. Mi relación con él (Brown) es tranquila, como compañeros. Nuestra rivalidad es deportiva. Y que gane el mejor”.

Mientras tanto, Brown afirmó: “Roniel me aporta mucho en mi carrera porque me enfrento a un boxeador que ha tenido buenos resultados. Eso me hace prepararme más fuerte cada día”.

Yoenly Hernández y Dainier Peró son los nuevos. Arlen López y La Cruz por el bicampeonato olímpico

En los 75 kg fue seleccionado el camagüeyano Yoenly Hernández para ir al campeonato de Argentina, a pesar de que perdió en la final del torneo Girón ante su coterráneo Yainier Areu. Las razones de esta decisión no han sido bien explicadas.

Otra vez Arlen López (81) viajará a unos Olímpicos, en esta oportunidad en busca de su segundo título. “Sería un privilegio ser bicampeón olímpico. No importa el cambio de división, para Tokio estaré mejor preparado que cuando fui a Río 2016”, comentó el guantanamero.

Julio César la Cruz ahora competirá en 91 kg, pero sus cuatro cetros mundiales más el oro olímpico demuestran que el nuevo peso no es tan preocupante para el camagüeyano. En el país asiático, la Sombra buscará "sacarse la espina" del mundial, donde perdió en semifinales ante el kazajo Bekzad Nurdauletov (4–1).

Un gran reto tiene por delante Dainier Peró (+91), quien no resalta entre los favoritos de la división, aunque se muestra optimista: “Yo voy por el oro, siempre tendré presión, pero en el ring no lo siento”.

El entrenador de los Domadores dijo a este medio que anunciará en la primera semana de febrero los ocho hombres que partirán a Argentina. Una decisión que se resume en elegir entre Lázaro o Caballero, y entre Iglesias o Brown.

Además, el profesor Acebal reafirmó su apoyo a que se apruebe la práctica del boxeo femenino en la Isla, una disciplina presente en Juegos Olímpicos desde Londres 2012.

En video, así entrenan los boxeadores cubanos