Los boxeadores cubanos, el Mundial de Ekaterimburgo y el camino a Tokio 2020

Al parecer, los puños andan sueltos en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, sede de un campeonato mundial donde cada púgil demuestra su arsenal e intenta asestar golpes precisos que le abran las puertas a las instancias superiores del torneo.

La rivalidad entre las escuadras cubana y la local rusa ya está planteada para discutir la corona, aunque no son desestimables las actuaciones de las representaciones búlgara, kazaja y uzbeka.

Concluidos los cuartos de final en la cita del orbe, peleadores de calibre como Arlen López (75 kg), Erislandy Savón (91 kg), Roniel Iglesias (69 kg) y Yosbani Veitía (52 kg) han cedido en el encerado, algunos en combates más cerrados que otros, mientras que Julio César La Cruz (81 kg), Lázaro Álvarez (57 kg) y Andy Cruz (63 kg) aseguraron medallas.

En Ekaterimburgo ha habido de todo: decisiones polémicas, nervios disparados, casta relucida, maestría; en fin, carteles a la altura de la jerarquía del evento, en el cual Cuba busca revalidar el título conseguido hace dos años en Hamburgo, Alemania, con cinco oros y dos platas.

Más allá del balance frío de victorias y derrotas, resulta oportuno en este momento conocer consideraciones del jefe técnico cubano, Rolando Acebal, quien, como los grandes estrategas, comenzó el análisis desde el inicio del certamen, y promete hacerlo a la inversa cuando termine.

“Durante la preparación los muchachos estuvieron unos días sin combatir esperando por los rivales, y eso no siempre es ventajoso. Entonces los pusimos a entrenar con boxeadores de otros países para mantener la forma, por eso algunos han estado por debajo del nivel.

“Siempre en el debut se muestran inseguros, descoordinados, pero después mejoran. La primera etapa la pudiéramos valorar como la entrada a la competencia. Nuestros atletas fueron separados de los contendientes que tienen ranking mundial y encontraron a los que no son reconocidos, aunque no quiere decir que no tengan calidad, sino que todavía no acumulan resultados para ser sembrados”, explicó vía facebook.

Fase de octavos y cuartos de final

“Es un torneo en el que participan las mejores figuras de cada país pensando ya en los Juegos Olímpicos, y eso da mucha calidad. Hemos visto púgiles que están en el boxeo profesional y vienen a este certamen a representar a su nación.

“Hay que tener en cuenta que son 365 aspirantes, es una cifra alta, y por ello hay que efectuar 6 y 5 pleitos para llegar al oro, incluso en días seguidos.

“Terminan tarde en la noche y tienen que trabajar para estar la jornada siguiente en el pesaje, eso es muy difícil. Por ejemplo, Iglesias tuvo tres combates continuos; en fin, es muy riguroso y para eso hay que estar bien preparado”.

“En el caso de los fracasos de Veitía, Arlen y Savón, creo que les faltó agresividad, teniendo en cuenta la presencia en la justa de países élite actualmente como Rusia, Kazakstán, Uzbekistán, Inglaterra y Francia. Incluso en América, durante los recientes Juegos Panamericanos hubo figuras de Dominicana, Brasil y Colombia con un boxeo más ofensivo.

“Nosotros contamos con una escuela más elegante, de mayor coordinación y desplazamientos, esto no quiere decir que vayamos a renunciar a ella, pero sí que ya pensamos cómo enfrentar ese estilo que hoy día impera en los países euroasiáticos, los cuales son potencias de la disciplina y tienen esa forma de boxear generalizada en todo el equipo.

“No pretendemos justificar, queremos dejar algunas cosas bien claras. Por ejemplo, un aspecto de gran significación es el hecho de no haberse celebrado la Serie Mundial, que garantizaba un nivel competitivo muy alto para nuestros boxeadores, pues competían a cinco asaltos, de forma continua durante aproximadamente seis meses y con rivales de calidad del área euroasiática.

“Esto brindaba oportunidad de mantener a los atletas en forma. Los europeos y asiáticos compiten todo el año y tienen la facilidad de trasladarse con mayor facilidad, pues por lo general lo hacen en tren por carretera.

“Al margen de los resultados obtenidos y considerando el estudio de adversarios para los Juegos Olímpicos (porque este mundial es el preámbulo de Tokio 2020), estamos trazando estrategias relacionadas con la posibilidad de cambios en divisiones; es decir, sin improvisar porque se trata de una cita olímpica.

“Vamos a comenzar con el Campeonato Nacional Playa Girón, previsto para diciembre. En esa lid habrá alrededor de nueve ajustes de pesos, existe la posibilidad de que Erislandy Savón no participe y sea tratado con un especialista por problemas en la mano derecha. Eso nos permitirá que La Cruz compita en 91 kg y Arlen en 81 kg”, concluyó Acebal.

Este jueves recesan las acciones y el viernes Julio César La Cruz, Lázaro Álvarez y Andy Cruz buscarán el pasaporte a la final cuando enfrenten al kazajo Bekzad Nurdauletov, el inglés Peter McGrail y el indonesio ManishKaushik.