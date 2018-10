Minuto a Minuto: Naciones Unidas contra el bloqueo

El bloqueo ha causado restricciones muy estrictas al acceso a los sistemas tecnológicos que tienen componentes de Estados Unidos, pues no se permite que tengan más del 25% de componentes de compañías norteamericanas, dijo el representante permanente de Rusia. Esto dificulta tener equipos de aviación, tecnología médica, etc. Además, resulta un obstáculo para el comercio cubano, ya que la Isla no tiene acceso al mercado de inversiones.

A pesar de que compañías europeas desean realizar inversiones con Cuba, muchos países tienen miedo de Estados Unidos y no cooperan con la Isla, dijo.

Asimismo, no hay inversiones en el sector de la energía ni de los puertos, lo cual perjudica el desarrollo económico del país.

Rusia espera que los beneficios del acercamiento entre Washington y La Habana se mantengan para resolver en una forma satisfactoria para ambas naciones, refirió. Pedimos a todos los presentes que sean solidarios con el pueblo cubano en su lucha hacia la igualdad. Rusia votará una vez más a favor de esta resolución.