Minuto a Minuto: Intento de golpe de Estado militar en Venezuela encabezado por Leopoldo López y Juan Guaidó

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, reiteró que el Gobierno estadounidense “apoya plenamente” la denominada “operación libertad”, que este martes lideran el diputado Juan Guaidó y el político, ahora prófugo de la Justicia venezolanoa, Leopoldo López, junto a un reducido grupo de militares.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019