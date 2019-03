La Opinión del Lector: ¿Metrotaxis Ruteros, por la libre o mixtos?

Lectores de Cubadebate denuncian en los comentarios el sinsentido de autorizar a los nuevos microbuses que circulan como taxis en la Capital a trabajar parte del tiempo como Ruteros y parte del tiempo como Taxis Libres, creando confusión, malestar y hasta “inventos”.

Cubanito dijo:

Los METROTAXIS entregados a la empresa CUBATAXI para reforzar el transporte público en la capital estan recogiendo pasaje dentro del casco histórico de la Habana Vieja a los extranjeros Día 23 de febrero 2019 10:55 am Calle San Ignacio esq. sol frente a la escuela primaria Vietnam Heroico Chapa B214841.Es bien sabido que los que circulan con el cartelito de “LIBRE” hacen lo que les da la gana y el precio de 25 cup para arriba. Y en horario nocturno ni se diga. Yo me pregunto : Que Significa “LIBRE” en estos taxis hacer lo que les dé la gana? es que acaso son particulares o son estatales. Ya no se sabe

De Guanabo dijo:

Los que pertenecen a las piqueras de alamar. estan dando viajes a guanabo y cobrando 50 pesos o 2 cuc. esto es el doble de lo que cobraban los particulares. y son bastantes los que lo hacen. Nadie los controla

Médico Económico dijo:

Vale: La compra por el Estado de una flotilla de mas de 500 Microbus para el servicio de taxis en ruta.

No Vale: Que después de hacerle la guerra al botero por sus rutas y sus precios, ahora resulta que sin el conocimiento del pueblo se contrataron de tal manera que ” tienen dias” “LIBRE” en precio y ruta, HOY a un cuc pa” donde quiera q vayas….mañana…todos saben como será el relajo…pa donde quiera y al precio q sea…..