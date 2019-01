Cortocircuito: Internet móvil en Cuba, 40 días después (+ Podcast)

Este miércoles a las 2:00 p.m. hacemos Cortocircuito, el Podcast de Canal USB. En esta ocasión, y aprovechando la noticia de los 1.8 millones de usuarios conectados a la 3G cubana, hablaremos de nuestra experiencia luego de un mes de datos móviles. Por supuesto, usted tendrá la oportunidad de contar también sus experiencias. Así que vaya preparando el listado de quejas y sugerencias.

Como les comentaba en el primer capítulo, la dinámica de Cortocircuito va más allá de los Podcast tradicionales. Si el primero salió de lujo, ¿por qué cambiarlo no? Desde nuestra página en Facebook podrá participar en vivo durante la transmisión. También tendremos en cuenta los comentarios en este post para nutrir nuestro diálogo. Sea lo más breve posible para agilizar el debate, el moderador lo agradecerá.

No se preocupe si no tiene acceso a internet todavía. Luego de terminado, editaremos el Podcast y lo subiremos al canal de Cubadebate en Picta, con su respectiva música. Esta vez no tendrá motivos para no escucharnos, así que no tendremos motivos para no leerlo.

Para el S01E02 un servidor estará acompañado del periodista de la conocida sección “Informática y Nuevas Tecnologías”, Yurisander Guevara, Subdirector de Desarrollo de Juventud Rebelde y Jorge Noris, editor del blog TuAndroid y una de las voces de la comunidad cubana del robocito verde.

Quédese pegado a nuestro Cortocircuito y comparta con nosotros sus kilobytes de información. El resto, lo decide usted con un clic.

Cortocircuito

👉 S01E01