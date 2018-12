Reforzarán transportación en La Habana con nuevos microbuses y ómnibus (+ Video)

Cuba adquirió unos 400 microbuses y 90 ómnibus que reforzarán a partir de finales de diciembre y principios de enero la transportación de pasajeros en La Habana, donde desde octubre último se implementa un experimento como parte del reordenamiento de esa actividad en el país, informó este jueves el ministro de Transporte, Adel Yzquierdo.

En la Mesa Redonda el titular detalló que los microbuses, de 12 plazas cada uno, y los autobuses (50 articulados y 40 rígidos) ya se trasladan a la isla. Además, anunció que antes de fin de año se cumplirá el plan de ómnibus Diana y el de triciclos destinados al resto de las provincias.

Explicó que recientemente se incrementó a 700 los ómnibus que circulan en la capital, debido al esfuerzo del Gobierno de garantizar, fundamentalmente, piezas de repuesto. En función del transporte urbano también funcionan medios alternativos, como los Transmetros y las guaguas escolares.

Al referirse al ensayo que marcha en La Habana para su posterior generalización en el país, Yzquierdo reiteró que el propósito es brindar un mejor servicio al pueblo, de manera ordenada, con calidad y seguridad, al tiempo que los privados -quienes prestan una oferta complementaria- obtengan beneficios y actúen en un ambiente de legalidad.

Datos aportados por el Ministro indican que en la capital se mueven diariamente un promedio de un millón 400 mil personas, de ellos un millón lo hacen mediante ómnibus estatales.

¿Cómo marcha el experimento?

De acuerdo con Yzquierdo, para su confección se hizo una ficha de costo, lo que permitió crear tramos con los precios correspondientes. Las tres modalidades son servicio de taxis en ruta, taxis libre, y de alto confort o clásico, todos con capacidad de cuatro a 14 plazas.

El titular de Transporte ejemplificó que los choferes de los microbuses y autos que hoy funcionan en rutas pueden percibir al mes más de 6 mil y 2 mil pesos, respectivamente, manteniendo el precio más módico de 5 pesos por cada tramo.

Limitantes

La revisión técnica es un requisito obligatorio para obtener la licencia operativa, y hasta la fecha no superar este examen ha sido el principal escollo del ensayo.

Según Yzquierdo, sólo el 31% de los vehículos privados para la transportación de pasajeros en la capital logró aprobar la revisión técnica en su primera oportunidad. Se les ha facilitado a los transportistas que puedan pasar nuevas pruebas, que en algunos casos ha llegado hasta 10 veces, para que puedan revalidar la prueba técnica. En estos momentos ya han aprobado el 62% de los que se han presentado .

Marta Oramas Rivero, viceministra de Transporte, argumentó que de septiembre a noviembre del presente año se han realizado tres mil 415 revisiones técnicas a mil 492 vehículos, de ellos 224 han obtenido la evaluación favorable en la tercera oportunidad, en tanto tres tuvieron que repetir 10 veces la prueba, ejemplificó la directiva.

Abundó que unos 800 titulares no han presentado sus vehículos al chequeo “porque deducen que sus carros no cuentan con las condiciones necesarias para vencer este proceso”. “Hoy existen 2 mil 167 licencias canceladas por violar las normas establecidas y esta puede ser la causa principal de que la población no vea carros en la calle”, agregó Oramas Rivero.

La viceministra precisó, además, que ya se han personado mil 755 transportistas en las unidades municipales de trámites para iniciar el proceso de renovación de licencia, de los cuales 760 quieren acogerse a la tipología de alto confort o clásico.

“Otros 45 pretenden operar bajo la licencia de taxis en ruta, 988 para el servicio de taxis libres y 263 como arrendador de medios de transporte”, enumeró.

La vicetitular del ramo acentuó que cada porteador privado es libre de escoger la licencia bajo la cual desea operar y que no existen limitaciones para hacerlo.

“Solo deben cumplir con los requerimientos técnicos requeridos y, en el caso de los autos clásicos y de alto confort, deben tener ciertas peculiaridades que el propio servicio demanda”.

El preferido por la población: ¿Y los choferes?

Oramas Rivero reiteró que la modalidad de taxi en ruta es la más demandada por la población. “Los que se acojan a ella tendrán entre otros beneficios combustible a precios diferenciados, adquirido mediante tarjeta magnética, a razón de 2 CUP el litro de diésel, 10 CUP el litro de gasolina motor, 13 CUP el litro de regular, y 16 CUP el litro de especial. Igualmente, el experimento prevé la posibilidad para los porteadores participantes de adquirir partes y piezas en un mercado mayorista, de acuerdo con la disponibilidad estatal”.

Según se informó en la Mesa Redonda, hasta la fecha 308 transportistas brindan servicio bajo la modalidad de alto confort o clásico; entre tanto 18 ya lo hacen en ruta. No obstante, solo el 20 % de los que pidieron prestar servicios como taxis libres concluyeron el proceso y 308 no han ido a recoger su nueva licencia.

Oramas Rivero comunicó que tras la aplicación del reordenamiento se han comprado más de 115 mil litros de combustible, en lo fundamental por porteadores de los taxis de alto confort y clásicos.

La vicetitular reconoció la complejidad del experimento, el cual requiere de sistematicidad. Dijo que con el ánimo de seguir perfeccionándolo, se han reunido con los particulares, encuentros oportunos para esclarecer sus dudas.

El director de Transporte de La Habana, José Conesa, comentó que ya se están señalizando las piqueras para el uso exclusivo de las tres modalidades aprobadas. Para taxi en ruta hay 28, servicio de alto confort (68) y para los taxis libres se alistan 90.

Conesa expresó que no son cifras estáticas, ya que los consejos de la administración municipales tendrán la facultad de variarlas en función de los intereses de los transportistas y de los pasajeros.

En video, marcha del experimento del transporte privado en la capital

En qué consiste el experimento