Goles son amores: Harry Kane

Harry Kane debe tener esa infantil necesidad de suspenderse alrededor de todos los defensas. Quizás conciba el despegue como el fin primero de las supremacías, como alivio ante tantos minutos asentado sobre el mismo latifundio. La serenidad total del nueve desgarbado tiene que ver con cuánta repulsión siente por el despegue. A Kane, el salto probablemente le importe de un modo casi ridículo: para parecer remoto. Un tipo remoto, bien podría ser un ermitaño o un dios. La diferencia entre uno y otro es, por lo general, mínima. Está relacionada, de forma casi exclusiva, con la trascendencia que el resto le otorgue al despegue. Cuando Kane se eleva para cabecear, tarda un período considerable en regresar al punto de partida. Podría decirse que no confiesa, necesariamente, un rechazo por el despegue, sino adoración por la permanencia, que es, al final, una manera viable para justificar la soledad.

Los tipos que adoran no terminan siendo dioses. Son, a veces, tipos con miedo. Peter Crouch -en su momento fue idolatrado hasta la saciedad en algunos lugares- parecía tener miedo a cabecear el balón. En varias imágenes se lo veía espantado. Hay, en esas fotos, cierta anomalía lógica: si Crouch (2,01 metros de estatura) verdaderamente temía a los balones, entonces todos podrían tenerle pánico. Kane conoce que cualquier cosa puede ser venerable, excepto el miedo cuando es absurdo. Un miedo admirable podría ser el que actúe debido a la latencia de algún peligro y, por ello, mientras más tiempo permanezca en el aire, es menos posible la desgracia. Habrá menos hostiles. Habrá menos sacrificados. Pese a esto, Kane sabe que se está demasiado tiempo aferrado. Aferrado al césped, por ejemplo. Lidiar con eso requiere administrar los despegues, volverlos funcionales, utilizarlos para escapar, socorrer u ofender. Los despegues, en cada caso, deben ser metodológicos: operaciones para conseguir algo. Este fin de semana, contra el Arsenal, Kane volvió a suspenderse en el aire. En la repetición del gol se vio cómo el balón golpeó contra la cabeza del delantero y pareció dejarlo aturdido. Fue el salto, quizás, una cuestión de propósitos. Como quien se desprende de todo. Por si toca morir.

Lea más:

P.D: El martes regresa la Champions. Aquí les dejo una previa:

Real Madrid vs PSG: El Madrid deberá ser algo más que un equipo del primer tiempo. El PSG debería explotar las bandas. Cristiano debería administrar más su remate (un suceso casi imposible): terminó la fase de grupos con 21 entre los tres palos y 18 fuera de esos límites, líder en ambos aspectos. La banda que defienda Nacho podría ser una incertidumbre (este año se le ha visto mejor de defensor central).

* Datos menores : El Madrid ha ganado 33 de sus últimos 39 partidos como local en competiciones de la UEFA. No han podido marcarle gol en los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado a equipos franceses.

El PSG todavía no ha perdido un choque de ida en eliminatorias de octavos. Han triunfado en siete de sus últimos 12 encuentros como local en estos certámenes.

* A tener en cuenta : La contundencia del PSG. La historia del Madrid. La cuestionable calidad de la Ligue 1 (pese a ello, los parisinos han encajado 17 goles en 25 partidos de liga; demasiado me parece). El tridente del PSG, aunque Cavani quizás no alinee (70 goles llevan entre Mbappé, Cavani y Neymar; los de la BBC mejor no los contamos). Los espacios que dejan Carvajal y Marcelo. Los espacios que dejan Kurzawa y Alves. Los primeros minutos de la ida probablemente sean los más importantes.

* Mi apuesta : Me voy con el Madrid. Más allá de sentimientos. Quizás por lo museable de su sala de trofeos.

Juventus vs Tottenham: La Juve no ha recibido gol en 2018 (en los últimos quince partidos solo han permitido uno). El Tottenham tiene a Kane. La Juve, como local ante equipos ingleses, acumula trece triunfos, cinco empates y tres derrotas. El Tottenham tiene a Eriksen y a Dele Alli. La Juve sigue sin esquema fijo. Pochettino habla de disciplina y generación de caos.

* Datos menores : La Juve conserva el invicto en el torneo desde hace cinco encuentros, después de perder 3-0 en el debut ante el Barcelona. Como local no ha perdido en los últimos 26 partidos (su última derrota fue ante el Bayern en 2013).

El Tottenham solo ha podido llevarse el triunfo en cuatro de sus últimos 14 juegos europeos en casa. Contra equipos italianos llevan cinco victorias, seis empates y cuatro derrotas.

* A tener en cuenta : La generación del ataque londinense. Todo el mundo se olvida de Heung-Min Son. El juego con los pies del central colombiano Davinson Sánchez. Higuaín, inestable de cara al arco. Mandzukic en banda. Pjanic haciendo de todo menos su verdadera función.

* Mi apuesta : Me voy con los Spurs. Este año he visto a la Juve más hosca de los últimos tiempos.

Manchester City vs Basel: El equipo con mejor porcentaje de pases completos (90%) y el segundo con más posesión (60%) contra un anecdótico. Los Citizens han sido el mejor club de Europa en la temporada. El Basel tiene pocos argumentos. Guardiola, para golear, puede colocar a quienes quiera en la cancha. El Basel no tiene una gran defensa.

* Datos menores : Cualquier dato menor aquí podría no significar nada.

* A tener en cuenta : Kevin de Bruyne posiblemente esté, ahora mismo, entre los tres mejores del mundo. Lo readaptable de Zinchenko. El trabajo “sucio” de Fernandinho, que no necesita de trabajo sucio. El balón recuperado en tres cuartos de cancha. El mejor juego por bandas de todo el continente.

* Mi apuesta : Obvia. Seguimos.

Sevilla vs Manchester United: No me gustaba el Sevilla de Berizzo. El de Montella, quizás un poco más. Es una versión deluxe empobrecida. No me gusta el United de Mourinho. Se esconde demasiado.

* Datos menores : Nolito soñó que les tocaba el United. Al menos eso dijo. Al mando del Celta, Berizzo le planteó dos partidazos a Mou en las semifinales de le Europa League. Ahora está sin equipo.

* A tener en cuenta : La circulación de balón alrededor de Banega (fue, con 613, el jugador que más pases completó en la fase de grupos). Si Mou consigue ahogarlo, habrá cerrado la eliminatoria. Guido Pizarro fue el quinto que más balones hizo llegar a sus compañeros. Ahora juega en México. El juego por bandas de Martial (tres asistencias en el torneo). La potencia de Lukaku.

* Mi apuesta : Me voy con el United. Pese a ello, en el país de los ciegos, el tuerto es rey…pero sigue siendo tuerto.

Roma vs Shakhtar Donetsk: La noticia de la fase de grupos (Roma acabó primera en una llave donde estaban Chelsea y Atlético de Madrid; sus 11 puntos fueron la cifra más baja de todos los líderes de grupo en el certamen) frente a un tradicional de estas instancias. El Shakhtar no ha podido avanzar en dos de sus últimos tres duelos de octavos. Fue precisamente contra la Roma en 2011 cuando lograron llegar a cuartos después de un global de 6-2 donde marcaron, entre otros, Willian, Douglas Costa y Luiz Adriano.

* Datos menores : Fue el Shakhtar el primer equipo en derrotar al Manchester City. Se hallan invictos en sus tres partidos como locales en los octavos de final de este tipo de torneo. En la fase de grupos tampoco perdieron jugando con esa condición.

La Roma contra equipos ucranianos acumula un triunfo y tres descalabros.

* A tener en cuenta : La defensa de los romanos (Manolas solo es un ejército). El juego de asociación del Shakhtar (vean el partido contra el City otra vez). Nainggolan, Nainggolan y Nainggolan. Los brasileños del conjunto minero.

* Mi apuesta : Me voy con la Roma solo por seguir viendo partidos de Nainggolan.

Porto vs Liverpool: Los Reds y las incertidumbres. El Porto como perfecta plataforma de lanzamiento. Una de las dos eliminatorias en que se miden dos antiguos campeones continentales.

* Datos menores : Ambos se han visto las caras cuatro veces (dos victorias para Liverpool e igual número de empates). Hacía nueve años que los de Anfield no llegaban a octavos. En la última oportunidad que disputaron esta instancia, derrotaron 4-0 al Real Madrid. Como local ante rivales lusos, el club inglés solo tiene una derrota (ante el Benfica), seis triunfos y dos empates. Este año consiguieron su mayor goleada como visitantes (7-0 frente al Maribor).

El elenco portugués, en octavos, tiene balance de tres victorias y seis derrotas. La última vez que venció a un equipo de las islas británicas fue en la pasada temporada, cuando goleó 6-0 a un ya clasificado Leicester City. Han ganado cuatro de sus últimos diez en casa en competiciones europeas.

* A tener en cuenta : La defensa lenta del Liverpool. El juego exterior de los de Merseyside. La eclosión de Salah. El descaro de Otavinho (si llega a alinear). El ostracismo de Casillas y el bajo rendimiento de José Sá. Las asistencias de Milner (con cinco fue el líder del torneo en la etapa anterior). El ataque de los ingleses (fue el conjunto que más remató a portería y el segundo que más anotó en la clasificatoria, con 23 tantos, dos menos que el PSG; el Porto fue el quinto, con 15).

* Mi apuesta : Me voy con el Liverpool. Ojo: con estos del Liverpool nunca se sabe.

Bayern vs Besiktas: Podría ser una eliminatoria más difícil de lo que parece. El Besiktas tiene una gran defensa y al Bayern a veces le cuesta demasiado abrir las zagas rivales. El partido en Turquía debe ser imperdible.

* Datos menores : En esta temporada el Besiktas se convirtió en el primer equipo turco en acabar líder de un grupo de Champions. Será la primera ocasión en que el club otomano llegue a esta instancia desde que existe el formato actual. Los dos duelos anteriores entre ambos (en la 97/98) los ganó el Bayern. En predios alemanes tiene un triunfo, un empate y tres derrotas. En este torneo no ha perdido como visitante.

El Bayern busca llegar a la próxima fase por séptima campaña consecutiva. En esta fase poseen acumulado de diez victorias y tres partidos perdidos. Ante rivales turcos ha jugado, además, contra el Galatasara (1G y1E). El club bávaro ganó sus 16 partidos europeos como local entre el 17 de septiembre de 2014 y el 15 de febrero de 2017, récord en el certamen. La racha acabó con la derrota por 1-2 ante Real Madrid el año pasado.

* A tener en cuenta : La finura de James. El dandismo de Vidal. La contundencia de Pepe y Medel. La frescura del talentoso Özyakup. Las piernas de Coman. Las de Robben. Las de Lewandowski.

* Mi apuesta : Voy con el Bayern. El Besiktas, al igual que el resto, tendrá que jugar como visitante.

Barcelona vs Chelsea: Después de ganar la Premier, el Chelsea se ha vuelto un hatajo incomprensible y vulnerable. Después de ganar únicamente la Copa del Rey, nadie puede detener al Barça. La aspiración principal de los rivales ha tenido que ver con los empates probables. Sin apariencia vistosa ha llegado a lo rotundo y ha dosificado pases; algo que, a veces, se hace necesario.

* Datos menores : Hacía casi seis años que no se enfrentaban (balance total: cuatro ganados por los blues, tres por los culés y cinco empates). Si el Barcelona logra doblegar al Chelsea, alcanzará los cuartos por undécima oportunidad consecutiva. Desde hace trece años, el club catalán ha disputado todos los octavos de final y solo ha quedado eliminado en dos ocasiones, ambas ante conjuntos ingleses (2005 ante Chelsea y 2007 ante Liverpool).

Por su parte, el último campeón de la Premier, ha avanzado ocho veces hacia la etapa de los ocho mejores y ha quedado en el camino en cuatro ocasiones. Frente a españoles, se han visto en diez eliminatorias a doble partido, con saldo de cuatro victorias y seis derrotas en el global.

* A tener en cuenta : En primer lugar, Messi (el mejor del mundo). En segundo lugar, Messi (el mejor del mundo). En tercer lugar, todo lo demás: la falsa posición de Paulinho, la reinvención constante de Rakitic, la estabilidad de Jordi Alba… Del otro lado: los inventos de Conte y su relación con la plantilla, la desaparición de Kanté, el dadivoso de Hazard.

* Mi apuesta : Voy con el Barcelona. Ahí se resume cualquier tipo de lógica.

Liga española

Premier League

Serie A

Bundesliga

Ligue 1

Lo mejor de la próxima fecha

España:

Atlético vs Athletic (18 de febrero)

Inglaterra (Habrá FA Cup):

Ningún duelo parece ser gran cosa

Italia:

Torino vs Juventus (18 de febrero)

Atalanta vs Fiorentina (18 de febrero)

Milan vs Sampdoria (18 de febrero)

Alemania:

Schalke vs Hoffenheim (17 de febrero)

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund (18 de febrero)

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig (18 de febrero)

Francia:

Marsella vs Girondins (18 de febrero)

Niza vs Nantes (18 de febrero)