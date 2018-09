Goles son amores: Conmemoraciones

Ha aparecido, hace pocos días, Michael Owen frente a las cámaras de BT Sport, junto a Martin Keown y Steve McManaman. Antes de eso era un tipo que acudía frecuentemente a Twitter para anunciar, casi siempre, sorteos, predicciones o apuestas. Después de eso no ha cambiado mucho. Después de eso, de hecho, la vida ha seguido siendo el mismo historial de rutinas e inercias. A partir de ello, Michael Owen debe estar, desde hace tiempo, acostumbrado a cierto automatismo de los futbolistas retirados: acomodarse en una zona de confort para recordar o conmemorar, que es a menudo, una manera más pública del recuerdo, menos doméstica quizás. Son las conmemoraciones, aunque no necesariamente lo aparenten, un espacio para vanagloriarse que la gente utiliza como acción terapéutica para renovar un orgullo fatigado o para homenajear una narrativa gloriosa. Funcionan de forma esporádica como estupefacientes. En los aniversarios “cerrados” actúan, en ocasiones, como bullicio manufacturado. En un escenario mediano, deben existir conmemoraciones tan íntimas que no parezcan conmemoraciones o, al menos, que parezcan menos razonables.

El último Owen es alguien que sale en televisión para hablar de malestares: “entré en un estado mental en el que ni siquiera estaba en condiciones de hacer un remate a portería. Y entonces me escondía, me metía en zonas del campo en las que normalmente no me pondría. Cuando me lesioné los aductores por primera vez, se acabó todo para mí. En los últimos siete años de mi carrera me transformé. Me horrorizaba la posibilidad de incluso rematar cuando tenía posibilidades”. Comenta luego, en la entrevista, que durante seis o siete años odió el fútbol y no veía el momento de retirarse. “Recuerdo que cuando McManaman agarraba la pelota y me la podía pasar en profundidad, pensaba ‘no, no lo hagas por favor, pásamela en corto”. El Owen más vehemente es el que decide no dedicar minutos al gol a Argentina en el Mundial del 98 (elegido por la FIFA como el segundo mejor en la historia de estos certámenes); al doblete en la final de la FA Cup de 2001 ante el poderoso Arsenal de Wenger; al Balón de Oro que consiguió ese mismo año, dejando por detrás en la votación a Raúl y Oliver Kahn; al 5-1 ante Alemania donde marcó tres… Prefiere complacer al espectador que lo recuerda mediante lapsos oscuros. Dice que “la percepción es clave en el fútbol (…) y la gente tiende a recordar eso”. Lo de Owen podría ser una práctica casi hipocondríaca y autodestructiva. El tipo que repasa los tiempos infelices porque la gente no los olvida, asume una actitud a veces demasiado rigurosa, pero que parece éticamente auténtica: angustiarse junto a otros probablemente sea la única conmemoración perfecta.

Nota:

Michael Owen (Chester, 1979) comenzó su carrera en el Liverpool (179 goles en 306 partidos), donde alcanzó su mejor nivel. Luego formó parte del Real Madrid (19 en 45), Newcastle (30 en 79), Manchester United (16 en 52) y Stoke City (5 en 12). Con la selección nacional (40 en 89) disputó los mundiales de 1998, 2002 y 2006 y las Eurocopas del 2000 y 2004. Ganó el Balón de Oro en 2001 y antes había sido el mejor futbolista joven de la Copa del Mundo de Francia y el mejor jugador menor de 23 años de 1998 según la Asociación de Futbolistas Profesionales de la Premier League. Las lesiones condicionaron una carrera que parecía destinada a lo legendario.

