Guillermo Carmona: “Me engañaron y no vuelvo a dirigir en La Habana”

“Lo que dije antes lo voy a seguir repitiendo una y otra vez, porque es la verdad: a mí me habían propuesto encargarme del equipo si Javier Méndez no continuaba”.

Guillermo Carmona, uno de los hombres envueltos en el novelón generado en torno al timón de mando de Industriales, asegura no sentirse molesto porque finalmente la elección recayera en Víctor Mesa.

“Estoy tranquilo porque ya se acabó la incertidumbre. Nada tengo en contra de Víctor: es un buen técnico y tal vez hasta sea más indicado que yo para ese puesto. A mí lo que me disgusta es la forma en que se hicieron las cosas”.

De 55 años, el ex manager de Metros e Industriales afirma estar en completo desacuerdo con las declaraciones de José Martínez Cedeño, Director de Deportes en la capital, quien sostuvo que a Carmona jamás se le prometieron las riendas de la nave azul.

“Ese punto es lo que me indigna de lo sucedido”, enfatiza. “Ahora dicen que yo era uno entre varios aspirantes, y eso es falso. Yo era el único candidato, porque habían hablado conmigo desde el cinco de diciembre de 2016, casi mes y medio antes de que Matanzas terminara el play off contra Granma y su manager renunciara a proseguir allá”.

Sin embargo, se dijo que no había existido compromiso previo con usted…

-La Dirección de Deportes de La Habana dice que no hizo compromiso conmigo, pero es que esa clase de conversaciones ya las había tenido con la Comisión Provincial. “Carmona, si no es Javier vas a ser tú”: así me habían dicho. Por eso me dediqué a hacer chequeos en el campeonato de la provincia, visité terrenos por mis propios medios, resolví pelotas, y luego hice un trabajo similar con el Sub-23 a fin de crear condiciones para cuando cogiera el equipo.

¿Hubo algún momento en que llegó a sentirse seguro para el nombramiento?

-Cuando empezó la Provincial en La Habana el 17 de diciembre, ya yo prácticamente era el manager. Fíjate si es así que en la inauguración y clausura de ese campeonato, tanto a Javier Méndez como a mí nos convocaron juntos. O sea, el manager saliente y el que entraría.

¿Y es cierto que renunció a un contrato en el exterior para dirigir a Industriales?

-La oferta de trabajo en Italia (donde antes estuve cerca de diez años) llegó después de que ya me había comprometido a estar con Industriales. En ese momento la deseché, porque estaba casi seguro de que Javier Méndez, por la situación que atravesaba en su casa, no iba a poder seguir. Y ahora mismo ya no me puedo ir para allá porque el campeonato ya empezó.

¿Qué tan dolido sale de esta experiencia?

-Yo no dirijo otra vez en la capital. Quizás me llamen de otra provincia y vaya para allá, pero no aquí porque me engañaron hasta el último instante. Fíjate que vine a enterarme de la decisión momentos antes de la conferencia de prensa donde se hizo pública la designación.

Entonces, ¿ya no quiere sacarse la espina de cuando perdió la final de 1999 ante Santiago?

-Ese era mi sueño. Me hubiera gustado probarme ahora, porque estoy más maduro que en aquella época. Pero esa espina ya me atravesó el corazón y no me la voy a sacar. Al menos no con Industriales.