Cuba enfrenta la COVID-19 y colabora en la batalla mundial

Al iniciar el programa radio-televisivo, el ministro de Salud Pública recordó que es imprescindible el cumplimiento de las medidas para el autocuidado ante la expansión de la pandemia. “Todos podemos contagiarnos con la enfermedad, desde los niños hasta los adultos mayores. Por eso, cuando nos protegemos nosotros, protegemos al resto”.

Sobre la situación epidemiológica en el mundo, Portal Miranda señaló que en las últimas semanas ha aumentado de forma exponencial el número de casos confirmados de COVID-19. El virus ha llegado a todos los países y zonas del planeta. Ya superan el millón los contagiados y se reportan 50 000 muertes.

“El mundo jamás había visto una enfermedad infecciosa respiratoria como esta, que está diezmando comunidades y economías, causando considerable sufrimiento humano y miles de muertes”, afirmó el ministro. “Esta enfermedad puede detenerse; hay varios países que la han enfrentado y lo han hecho bien, que han cumplido las medidas y hoy tienen una situación diferente. Para ello es necesaria una estrategia coherente y eficaz, y nuestro país la tiene”.

Portal Miranda comentó que el General de Ejército, el presidente y el primer ministro chequean cada día la estrategia nacional, que solo tendrá eficacia “si las medidas se cumplen adecuadamente. No basta con tener un plan y todos los días decir qué tenemos que hacer si no se siguen las orientaciones, y estoy hablando de organizaciones, de organismos y del pueblo. Todos somos parte de la solución. No se puede bajar la guardia ni un solo minuto”.

Al cierre de este jueves 2 de abril, 178 países han reportado casos confirmados, con más de 46 890 fallecidos y una letalidad que va en aumento y que ahora supera el 5%.

Estados Unidos es el país con mayor número de casos confirmados (216 721, según el último reporte oficial), con 5 138 fallecidos. Le siguen Italia, España, China, Alemania, Francia e Irán. De las 178 naciones con presencia de la enfermedad –cerca del 92% de la comunidad internacional–, ya 166 registran transmisión.

Los 35 países y 15 territorios de ultramar de las Américas tienen casos confirmados. Hasta la fecha, se han reportado más de 248 796 contagiados con la COVID-19, el 26.8% de los casos a nivel mundial, y 5 940 fallecidos, con una letalidad que también crece en la región.

Los países con mayor incidencia son Estados Unidos, Canadá (más de 9 000 casos), Brasil (más de 6 000) y Chile (más de 3 000), seguidos por Ecuador, México y Panamá.