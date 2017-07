Una mirada al comercio pinareño

El Grupo Empresarial de Comercio (GECOM) de Pinar del Río recibió en 2016 la condición de “mejor grupo empresarial” del país en este sector. Con casi mil 700 unidades en toda la provincia y más de diez mil 300 trabajadores, se hacen palpables los resultados obtenidos hasta la fecha.

Tamara López García, Directora Adjunta de GECOM, afirma que el pasado año el grupo cerró con 112 millones de pesos vendidos de más por encima del plan. Las 15 empresas asociadas a este grupo empresarial cumplieron, por vez primera, su plan de circulación mercantil total en 2016.

López explica que “el consejo analiza mensualmente el estado de las empresas y traza estrategias sobre aquellas que se estén quedando atrás”.

En la capital pinareña, se han reparado más de 80 unidades, con vista a la celebración del 26 de Julio y al 150 aniversario del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río.

Manuel Collera Medina, director general de GECOM, comenta que, a pesar de los resultados obtenidos, aún tienen “insatisfacciones en cuanto a la calidad del servicio o condiciones de mantenimiento de algunas unidades.”

“Ahora tenemos una estrategia de recuperación, trabajando en todos los sectores y también en los servicios personales: peluquerías, barberías, tintorerías, relojerías, taller de reparación”, afirma Collera.

“En Pinar, fuimos punteros en el Programa de Ahorro de Energía en Cuba (PAEC), ideado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Fuimos los primeros en tener talleres de reparación energéticos y en implementar el programa de sustitución del gas licuado por electricidad. Hoy el volumen de servicio es mayor y hay más calidad en nuestros talleres”, cuenta Medina.

El Grupo Empresarial de Comercio Pinar del Río atiende también programas del Ministerio de Comercio Interior, como la merienda escolar, la venta de módulos de cocción y el Sistema de Atención a la Familia.

Este último programa, según refiere Alexander Carrillo, director de Gastronomía provincial, incluye 85 unidades en la provincia, con mil 848 censados. Este es “el sector más vulnerable de la población y los organismos suministradores garantizan todos los recursos para mantener, durante todo el mes, un menú balanceado y variado, con todos los componentes nutricionales que exige. El precio de esta comida no excede de 1cup.”

Pinar del Río ofrece en la actualidad alrededor de 50 nuevos productos en la red de mercados. El director del grupo, Manuel Collera, afirma que “el precio minorista no se ha afectado, de cara a mantener asequible los productos para la población.”

“En toda la provincia, existen alrededor de 130 unidades que ofertan cárnicos, helado, embutidos, productos derivados del pescado, etc. Los productos cárnicos que se ofrecen a la población se producen en Pinar del Río, así como el yogurt, el helado y algunos productos pesqueros.

“En la medida en que aumenten y se diversifiquen las producciones en la industria local pinareña, más tendrá la población”, afirma Collera.

Alojamiento

En la provincia más occidental de Cuba, existen 60 unidades de alojamiento de y de ellas, 45 se encuentran en funcionamiento. Enrique Álvarez, director de la UEB Alojamiento de la capital pinareña, explica cómo han aumentado las capacidades en este último período.

“Se recibieron 28 unidades (antiguas casas de visitas de otros organismos), con 25 en funcionamiento en la actualidad, donde se han hecho arreglos e inversiones, tratando de acondicionarlas con puntos de venta, ranchones y algunas incluso con piscina. Estas unidades ofrecen servicio a la población, que realiza su reserva a través del Buró de Reservaciones de Pinar del Río, con la opción de contratar el servicio en ambas monedas.

“Estos espacios se mantienen abiertos con opciones para la comunidad y los organismos, con posibilidad de alquiler de locales para bodas, quinces, cumpleaños, etc.”, comenta Álvarez.

Ejemplo de las acciones para el 150 aniversario de la ciudad, es la recuperación del Hotel La Marina, que llevaba cerrado 15 años aproximadamente. El hotel, reinaugurado el 8 de marzo de 2017, fue restaurado en su totalidad y ofrece servicio con 14 habitaciones y precios muy asequibles a la población nacional.

Control interno

René Vento, director de Fiscalización y Control de GECOM, explica que “se han fortalecido las actividades de control interno, donde la fiscalización y la auditoría de comercio interior detectan hoy el 70% de los delitos de esta área, con incidencias menores a años anteriores”.

“Se ha implementado el monitoreo frecuente de todos los procesos del sector y los programas más vulnerables, como las tiendas de materiales de la construcción. Hemos presentado problemas en estas tiendas relacionados con los medios de medición, a la hora de la venta a la población con los productos áridos como la arena y la gravilla. Se han tomado medidas alternativas por la provincia, con el uso de medios rústicos para una medición precisa de los materiales.

“Se ha regulado la venta para monitorear los productos de alta demanda debido al acaparamiento. El incremento de productos permite que haya más oferta y se controle también este proceso.”

Superación profesional

La estrategia de capacitación en el sector de comercio se traza en función de las necesidades de la provincia. En 2017, se graduaron 667 trabajadores en la Escuela Provincial de Comercio y Gastronomía, en diferentes modalidades de formación.

En julio y agosto, la escuela imparte cursos de verano para los nuevos modelos de gestión no estatal. Se ofertan cursos de masaje corporal, masaje facial, barbería, peluquería, cosmetología, gastronomía, cantina, etc. Hasta la fecha hay una matrícula de 224 cuentapropistas, según Olga Lidia Barrera, directora de la Escuela.

Las prácticas de los estudiantes en algunas unidades de comercio y gastronomía, complementan la formación teórica que reciben en las aulas.

El restaurante Las Vegas, Unidad Modelo desde el año 2014, es también unidad escuela. Yadamí Rábalo, administradora del local, explica que “se hace una rotación de los alumnos que se van graduando en la escuela provincial, que reciben en el restaurante la formación práctica. Se comienza una preparación en el reglamento disciplinario, las normas de seguridad y salud del trabajo, y también se les asigna un tutor durante sus prácticas.”

“Dentro de la provincia, la calidad de servicio es una tarea que tenemos pendiente. La escuela ha sido una herramienta que ha contribuido, sobre todo en los principales programas y procesos, en la capacitación de nuestros trabajadores”, afirma Barrera.

Yusimí Martínez Ramos, directora de Recursos Humanos de GECOM, explica que “en cuanto a las nuevas formas de gestión, el Grupo Empresarial de Comercio, de conjunto con la universidad, están realizando exámenes de suficiencia en los politécnicos de la capital y también en los de Sandino y Viñales.

“Hasta la fecha, 265 trabajadores por cuenta propia han realizado exámenes de suficiencia, es decir, que están capacitados para ejercer la actividad, un nuevo requisito obligatorio dentro de las nuevas normas de gestión no estatal.

Planteamiento de la población

El grupo empresarial ha recibido tres mil 116 planteamientos a nivel de las 15 empresas que se supeditan a este. De ellos, 124 han sido incluidos en el plan de la economía, principalmente por el mantenimiento constructivo de las bodegas y la calidad de los servicios.

En todas las empresas se encuentra habilitada una oficina de atención a la población, con teléfonos abiertos y cuentas de correos electrónicos, que ofrecen otras opciones a la población para transmitir sus inquietudes, quejas, denuncias o interrogantes.

Experiencias del sector no estatal

Existen seis cooperativas no agropecuarias en la provincia, y tres de ellas pertenecen al sector gastronómico. Las nuevas formas de gestión no estatal han licitado locales y constituyen hoy nuevos espacios que reconfiguran la ciudad.

Relojería Martí

En el local, situado en la calle que lleva su nombre, se agrupan diversos servicios como relojería, joyería, cerrajería y reparación de servicios electrónicos. Carlos Aldao Pachecho, es el Maestro Relojero que tiene su espacio al fondo del local y trabaja con cuatro relojeros más.

“Este local estaba destruido – cuenta Aldao -. Lo reparamos con nuestros propios recursos. Por el 150 aniversario de la ciudad, recibimos apoyo y financiamiento del presupuesto del gobierno para el desarrollo local.

“Yo soy Maestro Relojero. Me gradué en 1976, en Atabey en la Escuela Nacional de Comercio Interior. Hay mucho relojero improvisado en la calle, pero aquí no. Nosotros somos relojeros formados, formados por la Revolución. Aquí se da un servicio con calidad.

Floristería “Detalles con amor”

Olga Lidia Roque Corrales, es licenciada de cultura física y cuentapropista con ocho años de servicio. “Trabajaba antes en el Parque Colón, que en Pinar del Río es el punto de venta de flores para toda la ciudad, casi sin condiciones, bajo sol y lluvia.

Olga cuenta que cuando sale en la prensa la licitación de locales de comercio, ella realizó la solicitud de un espacio situado en la Calle Martí. “Fue un estudio bien realizado por el gobierno. Había más floristas que estaban interesados en llevar el local y en llevar su actividad”, explica Roque.

“Siempre me ha gustado agotar todos los recursos para hacer un buen trabajo, para llevarle el regalo de diferentes ocasiones al cliente, sea para una boda, una quinceañera, un fallecido, para el enamorado, para todos. Siempre le pregunto al cliente para qué quiere su ramo y poder ayudar en ese sentido. Todo tiene su diferencia.

“Llegamos al local y hemos hecho una construcción que nos ha tomado día y noche. Pero todas las personas que pasan por aquí me elogian y eso, más que el trabajo que he pasado, me ayuda y fortalece para hacer cosas más bonitas a diario. Esto hacía falta en la ciudad. Ha sido acogedor para todos.

“Trabajamos de 7am-10pm, de lunes a viernes, con idea de extender el servicio 24h. Somos seis personas, trabajando bien fuerte. Un colectivo bien llevado y conscientes de que hay que dar un buen servicio a la población.

“Soy productora de algunas flores. Inicialmente llevaba mi negocio con la venta de mi producción en mi casa. Tengo un buen terreno, con cuatro parcelas y produzco muchas orquídeas, mariposas, rosas. Pero he tenido que cambiar e ir a otros proveedores porque es mucha demanda y las rosas que tengo en casa ya no me satisfacen.

“Me da gusto ir a la Habana y comprar las cintas y el nailon en las tiendas, además de que hay familiares que me ayudan con otros materiales.

Olga Lidia tiene perspectiva de abrir un nuevo local en el bazar de la ciudad y un espacio de venta en el hospital nuevo. Las flores, como su tienda lo anuncia, son detalles con amor que embellecen la ciudad y la vida de su gente.