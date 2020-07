¿Quién ganará las elecciones en Estados Unidos?

Pese a que de forma mayoritaria me siguen preguntando, ¿quién ganará? Un asunto creo que amerita ser conocido.

Hoy todas las encuestas sin excepción, a nivel nacional y casi todas las encuestas a nivel de Estados para Votación del Colegio Electoral, dan ganador a Joe Biden por un margen superior al que tenía Hillary Clinton en este momento en el 2016.

Esto puede cambiar. Tres meses es mucho tiempo en la política estadounidense. Desde un gobierno se pueden hacer muchas cosas.

La casi totalidad de los expertos constitucionales y políticos considera que eso sería prácticamente imposible, pero...

Ayer en entrevista exclusiva con FOX NEWS CHANNEL: Chris Wallace FOX le preguntó a Trump si aceptaría una hipotética derrota frente a Biden en la elección presidencial del 3 de Noviembre.

Donald Trump:

“Primero que nada, yo no estoy perdiendo porque esas son encuestas falsas.

“Ya en el 2016 eran falsas y hoy en día son aún más falsas. Las encuestas en el 2016 eran incluso peores.

“No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas veces me han dado por derrotado?

“No soy un buen perdedor no me gusta perder

“Tendré que ver, sabes, tendré que ver

“No voy a decir que sí, y no voy a decir que no, al igual que me negué a hacerlo en las elecciones pasadas”.