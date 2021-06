Pasaje a lo desconocido: ¿Es peligrosa la basura espacial? (+ Podcast)

Transcripción: Yaritza Echemendía, Ania León, Johan Bravo, Lianet Preval y Yusleydis Seuret.

Reinaldo Taladrid: Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que aparentemente tiene dos palabras que no pegan mucho o la gente no las asocia una con la otra, nos referimos a basura espacial. ¿Le interesa el tema? Acompáñenos.

Y recientemente se dio una noticia que tuvo a una parte del planeta conmocionado durante casi una semana que tiene que ver con este tema y nos hizo también buscar un poco de información y preparar este programa, de qué me refiero, bueno, me estoy refiriendo, a la famosa caída del cohete chino sin control que al parecer iba a provocar un cataclismo que finalmente no ocurrió, recordemos que ocurrió.

Reportaje: Ya terminó la amenaza de un cohete chino fuera de control que hubiera podido caer en alguna zona poblada, finalmente a eso de las 11 de la noche con 22 minutos horas del este de Estados Unidos, el cohete cayó en el Océano Indico en el oeste de Maldivas muy lejos de cualquier lugar poblado, así lo informó la Agencia Espacial Nacional de China, el cohete que pesaba 22 toneladas y media y media unos 30 metros de largo quedó prácticamente desintegrado al entrar a la atmosfera según la agencia espacial.

Reinaldo Taladrid: Se descontroló el cohete chino y como habían previsto porque yo recuerdo algunos astrónomos y analistas serios que desde el principio dijeron que las posibilidades de que cayera en una zona habitada eran mínimas, aunque existe siempre esa posibilidad, pero ocurrió así, pero esto nos dio pie para pensar y preguntar a nuestro invitado en la noche de hoy, nuestro querido Doctor Oscar Alvares Pomares, el astrónomo mayor como aquí le bautizamos.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Buenas noches.

Reinaldo Taladrid: Buenas noches Doctor. ¿Esto que ocurrió lo que cayó del cohete chino esto es basura espacial o no?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí por supuesto, esto es basura espacial no es primera vez que ocurre este tipo de fenómeno, pero este en particular el descontrol, es decir qué situación se presentaba porque eso mismo que tú dijiste ahora de que varios astrónomos científicos habían dicho de que era poco probable o menos probable de que cayera, que perjudicara en algún lugar en la Tierra. El problema es que el 70 % de la Tierra es agua por lo tanto lo más probable que caiga un objeto como esto descontrolado es en el agua, en los océanos, en los mares, pero, no es cero la posibilidad, como mismo tú dijiste, es decir el problema está, que actualmente existe tanto Estados Unidos como en China, como Rusia, como India, como Japón tienen reglamentos, tiene reglas propias, reglamentos para evitar que parte de los lanzamientos que hagan se queden dando vueltas haciendo órbitas en la Tierra descontroladamente, que cuando son muy pesados pudieran caer en Tierra, como ha ocurrido ya en ocasiones, no es algo nuevo.

Quiero recordar un famoso que fue con el Skylab, el Skylab lo que pasó no fue realmente error, fue error de que no estaban preparados para pensar que la actividad solar era, iba ser lo suficientemente fuerte grande en esa época por el año 1979 como para que inflara la atmosfera de la Tierra, la expandiera, la fricción sobre la Skylab aumentó y al aumentar la fricción de la atmósfera sobre la Skylab empezó a descender, descender hasta que se cayó, que se cayó y también cayó en el mar algunos pedazos cayeron en Australia en un desierto de Australia.

Pero esto ya ha ocurrido en otras ocasiones a pesar de las reglas que deben los mismo, no existe ninguna ley intencional vamos a aclarar que prohíba o que condene este tipo de fenómeno. Hay una ley, una resolución que cuando hay un daño en la Tierra el que lo produce debe resarcir los daños que se causan, solamente en una ocasión, en una ocasión hasta ahora se entró en efecto que fue cuando cayó una parte de un satélite ruso sobre Canadá, el satélite tenía un reactor nuclear, contaminó una parte en Canadá y sí tuvo que pagar, hubo un pago realmente por los daños que causaron, ese es el único caso de esa reglamentación que obliga a resarcir los daños.

Reinaldo Taladrid: Ahora, estamos hablando de basura espacial de cohetes, artefactos humanos que se lanzan y después vuelven a caer en la Tierra.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: Eso, generalmente, cae en el mar como usted bien explicó.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: Pero se consideraba sobre espacial.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Exacto, todo lo que se pone en el espacio y que no tiene utilidad, eso es basura espacial.

Reinaldo Taladrid: Ahora bien, una vez que cae en el mar, también están en los fondos de los océanos. ¿Pueden tener efectos ahí, también o no?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, pero bueno generalmente excepto cuando se trata de en estos casos como de fuentes radiactivas que alimenten el satélite los que estén en órbita, pues es simplemente chatarra que cae en el fondo, como tú sabes a veces inclusive tú sabes que la chatarra contribuye al crecimiento de la vida coral de los mares. Depende de donde caiga incluso se practica echar chatarra poner chatarra desinfectada por supuesto, tratada en mares para que la fauna marina se incremente pero, pero no es una caída en el mar.

Reinaldo Taladrid: Ahora déjeme preguntarle algo. ¿Cuándo estos, esta basura espacial está cayendo quiero venir a nuestra área, en nuestra área aquí en el Caribe, Golfo de México o el Atlántico cae basura espacial o no?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí como no, te puedo poner un caso que no, es decir en realidad no sé si cayó o no cayó, pero un 17 de diciembre en víspera de San Lázaro cuando estaba celebrándose la procesión esta que se le hace a San lázaro se vio un objeto luminoso que entró a la Tierra y que causó una gran expectación, porque muchísima gente vio aquello y en aquella ocasión nosotros incluso explicamos este fenómeno, lo logramos explicar con ayuda de Jorge del Pino otro astrónomo de allá de Santiago de Cuba que seguía este tipo de actividades, pues pudimos explicar que había sido el reingreso de un cuerpo de una aparte de un satélite de comunicaciones que había ingresado a la Tierra. Si cayó o no cayó en alguna parte, si en el mar, no te puedo decir, no tengo esa confirmación, pero lo que sí fue una conmoción grande porque se vio toda la estela esa gigantesca el bólido cayendo.

Reinaldo Taladrid: Y a veces cosas que vemos brillante que la gente dice mira vi una nave y tira foto, etcétera. ¿Puede ser que sea basura espacial que está cayendo?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Como no, sí, perfectamente puede ser lo mismo un bólido producto de material cósmico, un asteroide que entra a la Tierra o podía ser, que a la hora de identificarlo solamente cuando tú conoces eso sí se rastrea existe un rastreo de todos los objetos de basura espacial mayores de 10 cm.

Se le rastrean todos, el 99 % se rastrean porque son peligrosos esos están rotando acerca de 10 km por segundo, es decir eso es casi 10 veces más que una bala por ejemplo, es mucho más a veces hasta mucho más grande que el impacto de una bala y cualquier objeto un tornillito de eso que te perfora a más de 20 mil km por hora que es lo que está eso, puede producir un daño considerable.

Yo recuerdo la primera ocasión que se tomó percepción de eso fue cuando encontraron pequeños cráteres en los transbordadores espaciales norteamericanos y cuando lo estudiaron había sido el impacto de una escamita de pintura era un micro cráter, es decir un pequeño cráter era una cosita no era una cosa grande, un pequeño cráter que había impactado el trasbordador, una pequeña simplemente una escama de pintura.

Reinaldo Taladrid: ¿Ahora, estos son las basuras espaciales que reentran, entran de nuevo a la Tierra no?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí.

Reinaldo Taladrid: Bien, hay otra categoría por lo que estuvimos investigando y es que nuestro planeta se está llenando de objetos alrededor que siguen girando alrededor y muchos de ellos dicen que son basura espacial.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí.

Reinaldo Taladrid: ¿Es así?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, exactamente.

Reinaldo Taladrid: Que yo le propongo, vamos hacer algo, vamos a ver este trabajo de la cadena alemana Deutsche Welle sobre ese tema que nos da una idea de cuánto hay, qué gravedad o no tiene esta situación y sobre todo nos presenta una posible solución y cuando termine yo lo invito a que usted lo complemente y lo comente. ¿De acuerdo?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, por supuesto.

Reinaldo Taladrid: Bueno pues, veamos qué nos dice Deutsche Welle sobre este tema.

Reportaje de la cadena de televisión Deutsche Welle: Nuestro planeta está envuelto en una nube de chatarra, más de 700 mil piezas de cohetes y satélites que orbitan alrededor de la Tierra, la mayoría tiene apenas unos centímetros, pero también hay depósitos de combustible, partes de cohetes y satélites en desuso, se mueven a velocidades extraordinarias y tan solo una pieza podría tener consecuencias graves. Por eso esta basura satelital se monitorea con radares y sistemas láser capaces de detectar objetos de apenas 10 cm y determinar en qué punto de su órbita se encuentra, en caso necesario esta se puede despejar de satélites y redirigir incluso a la Estación Espacial Internacional, aun así, se han producido colisiones que a su vez generan más basura espacial. Cuando los cohetes rusos despegan desde Baikonur a menudo se aprecia una lluvia de chatarra sobre Siberia y Kazajistán y no solo ahí, se han encontrado grandes trozos de basura espacial en regiones alejadas de las bases de despegue. Este es el de la Estación Espacial Estadounidense Skylab, la creciente actividad solar desestabiliza la órbita de Skylab y sus deshechos caen a la Tierra alrededor de la medianoche del 11 de julio de 1979 trozos de deshechos cayeron en el occidente de Australia matando una vaca. En enero de 1997 en Tulsa, Oklahoma Lottie Williams fue golpeada en el hombro aunque no resultó herida, que se sepa ella es la única persona golpeada por basura espacial. Los investigadores buscan la forma de limpiar el basurero que gira entorno a la Tierra, la tecnología necesaria está aún en fase de desarrollo, así hasta que esto ocurra, el basurero planetario seguirá creciendo, con ello el peligro que supone.

Reinaldo Taladrid: Efectivamente, resulta ser por lo que yo entiendo que desde que empezamos los humanos a poner satélites a veces el satélite deja de funcionar terminó su vida útil, pero sigue girando alrededor de la Tierra.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: Y que se está cogestionando.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Enormemente y de hecho ya habido varias ocasiones en que habido que la estación orbital espacial, la ISS, ha tenido que cambiar de posición incluso hasta veces hasta tres, cuatro y hasta cinco y más veces en un año, cambiar de posición por la peligrosidad de recibir un impacto.

Reinaldo Taladrid: Esos satélites termina, puede ser los satélites de comunicaciones los que usan la televisión de los demás países.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: De todo tipo.

Reinaldo Taladrid: Bien termina, los militares también.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Los militares.

Reinaldo Taladrid: Que hay unos cuantos.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, todos.

Reinaldo Taladrid: Siguen dando vueltas.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí.

Reinaldo Taladrid: ¿Y no hay manera que caigan a la Tierra, no sé puede organizar?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno esto, los proyectos de recuperación son proyectos. Hay un proyecto conocido que es el proyecto Ares que pretende recopilar parte de información. La actividad solar contribuye a que estos objetos sobre todo los de orbita baja, cuando digo órbita baja, son de 2 mil km para abajo, esos objetos que están a 2 mil km para abajo, la gravedad, la atmósfera cuando se infla por la actividad solar lo que le pasó a la Skylab, contribuye a que mucha de esa basura caiga y salga de la órbita, pero el problema está en que está aumentando constantemente y ya han habido en cuatro o cinco ocasiones se han utilizado armas para destruir satélites y esas a la hora de destruirlos han producido una nube de chatarra que ha incrementado enormemente la cantidad porque no son solamente partes, si no son a veces se rompen, a veces estos chocan unos con otros, se destruyen y toda esa chatarrería se queda dando vueltas orbitando alrededor de la Tierra, como se vio en el documental.

Reinaldo Taladrid: En el trabajo Deutsche Welle. Ahora, yo he leído recientemente que hay nuevos proyectos de poner una gran cantidad de satélites en órbita.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Anjá.

Reinaldo Taladrid: De comunicaciones.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí.

Reinaldo Taladrid: Por ejemplo, hay uno que se llama Starlink, que es un proyecto para poner no sé cuántos satélites, de manera que todo el planeta tenga cobertura de Internet, por ejemplo, entre otras cosas. Yo le pregunto, ¿Cuán congestionado?, vamos a tomar el símil de una carretera, ¿cuán congestionado está el espacio alrededor de la Tierra, de distintos tipos de aparatos, satélites, de lo que sea, en estos momentos?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Mira, está enormemente congestionado.

Reinaldo Taladrid: ¿Enormemente?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Enormemente congestionado, enormemente hasta el punto de que ya se está, ya es un problema serio, un problema grave, un problema que obliga a tomar medidas contra eso. Ahora bien, en el caso este de los satélites, si se conoce bien, y con estos satélites es perfectamente, todo está ha hecho bien, se conoce perfectamente la órbita, la ubicación en cada momento de cada uno de esos satélites, no hay ningún problema porque son sencillamente obstáculos que se conocen dónde están y cualquier objeto que esté, ya sea una nave que se lanza al espacio, ya sea lo que sea, otro satélite, se coordinan para que no choquen.

Ahora bien, la precisión cuando están descontrolados, cuando tú no tienes control y se acerca un objeto a por ejemplo, a la ICS o a cualquier objeto, la precisión es muy baja; puede ser que tú pienses que no va a chocar, y choca, ¿por qué?, porque contribuyen a esa órbita muchos factores y puede ser que en un momento determinado, impacten. O sea, si se conocen las órbitas de cada uno y te repito, a partir de 10 cm para arriba; todos los objetos de más de 10 cm son rastreados y se le conoce, casi que al 99%, por no decir el 100% y se conocen dónde están y todo; los peligrosos también son los chiquitos, los que son por debajo que son millones, estamos hablando de millones de objetos pequeños, sobre todo en las órbitas bajas; por ejemplo la ICS está a 400, Hubble está a 400 km de altura y eso es una órbita baja, puedes perfectamente dañarlo. Ahí hay una gran cantidad de chatarra. Esa es posible, es posible sacarla, con cierta, con tecnología y naturalmente como te expliqué, por la actividad solar, pero las que están más alejadas, esa ya cuesta más trabajo sacarla de ahí.

Reinaldo Taladrid: Ahora, aquí vimos una posible solución, la especie de malla esta de…

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: Que atraería, ¿existen otras posibles soluciones, porque ya usted dijo que destruirlo, genera más problemas?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, ese está completamente.

Reinaldo Taladrid: Está este sistema de la especie de malla que la recoge.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: De malla que la recoge.

Reinaldo Taladrid: ¿Hay otras formas de resolver este problema, se está pensando en alguna otra manera?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno, realmente esta malla es la que está mejor perfilada desde el punto de vista conceptual y de los experimentos que se han hecho para probar de que es efectiva, lo que pasa es que requiere, es una tecnología que requiere mucho dinero, es la más afectiva; porque otro por ejemplo es el arpón, tirar un arpón y recogerlo, ese es poco efectivo, coger el arpón, engancharlos al arpón, halar los objetos y recuperarlos. Hay otras, es decir, las soluciones a este problema se están pensando pero hasta ahora que yo haya visto, que haya analizado o que haya visto, parece que la más promisoria es este sistema con la red, de recoger basura.

Reinaldo Taladrid: Yo le quiero preguntar, porque usted ha seguido todo el desarrollo de la carrera espacial desde muy joven. ¿Alguien pensó alguna vez que llegaríamos a contaminar de basura espacial alrededor de la Tierra, alguien previó eso?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Cuando comenzó eso, nadie, nadie de los actores principales, ni de los de abajo pensaron, porque el espacio es tan grande, cualquier objeto de esos comparado con el espacio es un objeto muy pequeño, y nadie pensó que eso se podía convertir en un gran problema, pero a medida que se fue incrementando el problema fue que se dieron cuenta, incluso está Kessler, que fue el astrofísico que primero dio alerta, dio alerta de lo que iba a pasar, el famoso ese Síndrome de Kessler, que es que un objeto descontrolado puede dañar a otros objetos, producirse una nube y aumentar y aumentar progresivamente la cantidad de objetos, ese es el Síndrome de Kessler; él fue el primero que llamó la atención y se burlaron de él.

Reinaldo Taladrid: ¿Y usted cree que se va a resolver el problema?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno, yo creo que a la larga van a tener que buscarle soluciones, va a haber que lidiar durante mucho tiempo con ese problema pero por supuesto, van a tener que buscar soluciones porque la carrera espacial va en incremento, va en incremento y junto con la carrera espacial, realmente esto es un paso, creo que con la basura en la Tierra también pasó lo mismo, que iba con la basura que se echaba en el mar, llegó el momento en que ya era demasiado, llegó el momento en que creaba problema, entonces si la civilización avanza, va a incrementarse los tránsitos a través de las órbitas, a través del espacio para la conquista del cosmos, que va, seguro; olvídate, eso es como la misma, cuando tú ves la historia, lo que pasó cuando Colón, con las grandes migraciones, eso va a seguir pasando y va a seguir pasando de la Tierra para afuera, ahora, de la Tierra para afuera.

Reinaldo Taladrid: Doctor, está tomando una fuerza inesperada, y con eso estoy cerrando esta parte del programa con usted, que el ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa está desclasificando videos de grabaciones de sus aviones a objetos que evidentemente no pueden explicar la forma en que se mueven, la energía que usan, etcétera. Tanto es así que varios senadores han pedido ya investigaciones y se están pronunciando, cosa que se evitaba generalmente, se consideraba que esto no se debía hacer, etcétera, de que se presente eso; el ex presidente Obama habló en una entrevista hace unos días de que él mandó a buscar la información que había sobre eso, le dijo a quien lo entrevistaba James Corden de CBS, le dijo que no lo iba a contentar la respuesta de lo que encontró, como diciendo que no encontré el extraterrestre vivo, ¿no?, o la nave, exactamente, pero está tomando una fuerza inesperada. No es el tema de hoy, si usted quiere lo dejamos para otro tema, usted sabe que este tema es inagotable…

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, yo sé.

Reinaldo Taladrid: Y los televidentes y los seguidores del Astrónomo Mayor, no se agotan en este tema. ¿Usted cree que estamos a punto de conocer algo que quizás usted mismo pensó que nunca iba a conocer?

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Mira, mira, yo no quiero ser absoluto en nada de las cosas que diga porque por supuesto, sería absurdo ser absoluto en cualquier fenómeno de estos, pero lo que sí es cierto es que sigue siendo el mismo problema, lo que pasa con esto que está pasando ahora es que antes, cuando un piloto, cuando una nave del ejército, una nave militar, reportaba eso, a los que lo reportaban, los tildaban de medio locos, pero realmente los fenómenos sin explicación, luminosos, sin explicación, aéreos; ocurren, porque pasan de diferentes formas, a veces las explicaciones son triviales, pero para el observador ese fenómeno no explicable, ocurre.

Entonces ahora es necesario, se dio cuenta el ejército norteamericano en particular, que estuve leyendo sobre eso en algún momento, en que era necesario mejorar, tú sabes que cuando los sistemas de detección cuando ven un barco o una situación de un barco o un avión algo nada más que detectarlo saben de qué tipo de avión es, de donde viene, de donde es, las características, lo que tiene, todo; ¿cómo es posible que haya veces que no se pueda detectar eso? Lo que están tratando es que reporten, que aquellos militares en activo que reporten, que lo digan, que lo pongan, que lo publiquen, que se lo hagan saber para perfeccionar los sistemas.

Reinaldo Taladrid: Pero es que en este caso son grabaciones desde aviones.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Grabaciones.

Reinaldo Taladrid: O sea, está grabado el avión de combate, graba cómo la luz se mueve de manera irregular.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Pero si te fijaste bien, sigue siendo cosas borrosas, cosas que tú no sabes qué cosas son y como tú no sabes qué cosa es, no le puedes dar una explicación. Solamente puedes dar explicaciones, por muy rara que sea la cosa que estás observando, cuando tú logras determinar qué cosa es pero si no tienes, te repito aquello que decía Carl Sagan de la famosa frase es decir, “Fenómenos extraordinarios requieren explicaciones extraordinarias”. No puede ser que un fenómeno extraordinario como es la visita de extraterrestres a la Tierra tú la expliques con yo vi y yo creí, yo creo. No, no, no, tú tienes que no solamente ver el fenómeno…

Reinaldo Taladrid: ¿Y cómo es el otro principio aquel, cómo es la “Navaja de Ockham”, no es al revés, que mientras más complejo sea, la explicación es más simple? Algo así.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Sí, realmente cuando tú tienes una teoría, cuando tú tienes dos teorías, que compiten una con la otra, se adopta, aunque ambas expliquen los fenómenos, la teoría que se valida es la teoría más sencilla, eso es la “Navaja de Ockham”, siempre la teoría más sencilla pero es que la vida extraterrestre, inteligente, visitando la Tierra, eso no es una cosa sencilla, eso es una cosa muy compleja.

Reinaldo Taladrid: Eso sería un cambio…

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Entonces, lo más sencillo sería yo pienso que lo más sencillo sería un fenómeno natural luminoso que no pudo ver con precisión.

Reinaldo Taladrid: Bueno, que sea todo por el conocimiento, muchísimas gracias. Ustedes amigos como siempre solo les pido que esto les sirva para que lean, busquen, analicen, profundicen, alimenten su cerebro para qué, para que como siempre les pido también al final saque sus propias conclusiones.

