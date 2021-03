Pasaje a lo desconocido: El polémico tema del terraplanismo (+ Podcast)

Transcripción: Lianet Preval, Ania León y Yaritza Echemendía.

Reinaldo Taladrid: Bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Desde hace algún tiempo por las diferentes vías de comunicación que tenemos con ustedes, nuestros accionistas principales como cariñosamente les llamamos, estamos recibiendo numerosos mensajes con diferentes puntos de vistas sobre un tema. De qué les hablo, bueno vamos a mostrarles una pequeña cantidad son muchos más de estos mensajes, bueno este lo envía como ven Arnaldo Pérez.

Arnaldo Pérez: Saludos. Soy ingeniero radioelectrónico desde hace 34 años, profesor universitario desde hace 28, vinculado a temas Navales desde hace 39 años. Mi tío es Jorge Pérez Doval, por muchos años investigador del Instituto de Geofísica y Astronomía, incluso antes de que el instituto se llamara así. Él ya había conocido de la existencia de los terraplanistas. Al principio pensé que era una broma. No podía creer que existiera esa corriente. Pienso que cada cual es libre de pensar y creer en lo que desee, pero de ahí a cuestionar verdades científicamente demostradas va un trecho largo. Decir en pleno siglo 21 que la Tierra es plana es desconocer más de 100 años de investigación, verdades científicas demostradas y aplicaciones prácticas en funcionamiento basadas en la esfericidad de la Tierra y que no han dejado de funcionar.

Reinaldo Taladrid: Continuamos, aquí tenemos un segundo dice que lo envía JD González.

JD González: Hola. Les saludo desde Cienfuegos. Desearía que dedicaran uno o dos programas a los terraplanistas (los que afirman que la Tierra es plana) pues he entrado a un grupo de Facebook donde tienen este pensamiento y lo que hablan son barbaridades en cuanto a la física y los fenómenos de la Tierra. Les mostré este grupo a un grupo de amigos y la realidad es que ha causado tremendo revuelo en nosotros a tal punto que hemos decidido crear un pequeño grupo para debatir del tema pero no contamos con personas capacitadas que nos expliquen del tema. Muchas gracias por leer y ya saben, dentro de sus posibilidades piensen en hacer el programa.

Reinaldo Taladrid: Este otro lo envía Yunesky Artola.

Yunesky Artola: Creo que la Tierra es plana, y es un tema que me encantaría que debatieran. ¿Por qué no le dan un programa a este?

Reinaldo Taladrid: Estamos leyendo textual como lo mandan, este lo envía Daniel.

Daniel: Como fiel televidente del programa me gustaría de ser posible que transmitieran un programa sobre los Terraplanistas vs Globalistas. Puesto que el tema está creando mucho de qué hablar en redes sociales y creo que desde mi punto de vista sería muy interesante propiciar un debate sobre ello. Espero valoren mi propuesta. Hay mucho contenido sobre ello en Internet. Saludos, Daniel Gómez Acosta de Sancti Spíritus.

Reinaldo Taladrid: Este otro lo envía Yordanis Castellanos.

Yordanis Castellanos: Me gustaría que se hable de la Tierra plana con lo que creen en esto no solo el punto de vista del que no creen, tengo 19 documentales que demuestran eso. De las personas que lo han visto 99% lo cree.

Reinaldo Taladrid: Presumo que es que creen que la Tierra es plana, este otro lo envía Yahudah Israel ya este nosotros lo pusimos en una ocasión y recibió muchos comentarios

Yahudah Israel: Sabes, tenemos un grupo Terraplanista. Doctor Taladrid me gustaría si es posible que se toque el tema de la conspiración Tierra Plana. Soy Terraplanista, resido en Habana. En la Gran Piedra en las noches que no existen nubes, se ven las luces de Haití. ¿Cómo puede ser esto posible, si por la curvatura de la Tierra dice se ocultaría? Espero que alguien lea esto pueda escuchar.

Reinaldo Taladrid: Ya esto lo habíamos puesto y lo reiteramos hoy, vamos a comentar este otro mensaje, este lo envía Lester Collado Rolo.

Lester Collado Rolo: Si van a hablar de la teoría de la Tierra plana, pueden usar como material el documental El dilema de las redes sociales. En este documental muy reciente, tratan el tema de la conspiración de la Tierra plana en las redes sociales. Saludos.

Reinaldo Taladrid: Este otro lo envía Osvel Soto Sellera.

Osvel Soto Sellera: Hola soy un gran seguidor de Pasaje a lo Desconocido, me gustaría que se hablara de un tema que hace mucho tiempo ha tenido discusión sobre si “La Tierra es Plana”, a pesar de que siempre se nos enseña desde pequeños que la Tierra es redonda, me gustaría que se tratase el tema ya que es un poco inquietante para muchos en el mundo. Saludos.

Reinaldo Taladrid: Como ven son muchísimos, hay quienes creen que la Tierra es plana, hay quienes dicen que no, hay quienes están convencidos y dan argumentos, hay quienes dicen que no es plana y dan argumentos. Pues bien, hoy nuestro programa está dedicado a esto, ¿es la Tierra plana, qué es el terraplanismo, qué dice, y qué se opina al respecto? Le interesa, acompáñeme.

Y para debatir este tema qué vamos a hacer, primero vamos a poner un material hecho por el movimiento terraplanista donde se resumen, se expresan los puntos de vista de los terraplanistas o los que creen que la Tierra es plana.

Posteriormente vamos a tener un invitado al estudio que va a comentar los puntos de vista de los terraplanistas y va a también a comentar lo que los accionistas principales nos enviaron, lo presento antes de entrar en el material de los terraplanistas, me refiero al Dr. Oscar Rodríguez Díaz, profesor titular de Geografía de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. ¿Dije bien el título?

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Muy bien, muy bien.

Reinaldo Taladrid: O sea, un Doctor en Geografía que ha dedicado su carrera y su vida a la geografía, no?

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Un Doctor en Ciencias Pedagógicas que se dedica a impartir geografía.

Reinaldo Taladrid: Bueno, profesor de geografía.

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Correcto.

Reinaldo Taladrid: Profesor de geografía, bienvenido muchas gracias que esté aquí con nosotros en este programa, entonces yo le propongo a usted y a los amigos televidentes hacer lo que explicamos, vamos primero a ver los argumentos de los terraplanistas resumido en este material, adelante.

Guillermo Wood (terraplanista): Yo crecí con el globo, lo amé al globo, te fijas, tengo imágenes, tengo libros de astronáuticas, libros de astronomía mucho porque era un tema que a mí me fascinó desde muy niño, entonces cuando alguien dice que la Tierra es plana yo dije, bueno quien puede pensar que la Tierra es plana me sumergí 24, 48, 72 horas, todo lo que había de la Tierra plana y los que refutaban la Tierra plana. Entonces vas, vuelves, vas, vuelves y ahí te quedas, en el caso mío que a las 72 horas tú dices, es plana, pero no quieres aceptarlo. Entonces vas y vuelves, vuelves a ver los videos de los que refutan la Tierra plana y dices no si tiene que ser esférica pero vuelves atrás y dices pero este argumento pero como lo destruyes. Entonces hay varias cosas que se hacen interesante, primero el legítimo derecho a la duda, alguien puede cuestionar que no tenemos derecho a dudar, que la palabra de la ciencia es sacrosanta, que el debate está cerrado, no tenemos nada de qué hablar, yo pienso que no, que es tan legítimo decir bueno analicémoslo. No puedes partir de decir esto no, no, no, no es posible porque si no ya te atrincheraste ya tomaste una decisión conceptual, intelectual de decir no hay opción, yo creo que una de las cosas fundamentales es la duda, Bueno, será cierto que todo lo que nos han enseñado de ciencia es efectivo o podría no serlo, bueno en realidad sabemos que es esférica o creemos que es esférica cualquier persona o ciudadano común se pregunta sé que es esférica o creo que es esférica no puede decir que sabe por qué, porque ninguno de nosotros ha salido al espacio exterior para observar este globo. Lo que hemos visto son las imágenes del cine, de la televisión, de los libros y lo que nos enseñaron en el colegio, por lo tanto es un acto de fe y de creencia es una creencia en lo que nos enseñaron y lo que hemos visto. Los terraplanistas, digo yo, no somos creyentes en la Tierra plana, pensamos que es plana, es un acto de reflexión. Si nosotros consideramos que nuestro mundo es una esfera y que tiene una curva, esa curva indica que los objetos deben ocultarse a medida que se alejan en una relación, que está calculada, matemática o pitagóricamente lo puede sacar. Por lo tanto, eso indica que la ciudad de Chicago no puede verse desde St. Joseph al otro lado del lago Michigan, la torre Sears tiene 527 metros y se ve completa, la isla de Kauai o Kauaji desde la isla de Guaju también se ve. No debiera verse nada se ve completa, el monte Kanibu desde Marsella, Córcega desde el otro lado de la costa italiana tampoco debieran verse. Buenos Aires desde la ciudad de Colonia en Uruguay no debiera verse Buenos Aires y está el perfil completo, el skyline así con la silueta de todos los edificios eso es geometría de nuevo porque no debiera verse y se ve. ¿Dónde termina la Tierra?, para mí y lo he dicho más de una vez, yo pienso que la Tierra es un plano infinito, igual que los juegos de computación, si el hombre es capaz de construir en un computador un plano infinito, porque mi hijo me dice si yo tuviera un computador grande yo podría en el Minecraft construir un plano que no termina jamás. ¿Qué hizo Magallanes? Magallanes hizo esto (señala un mapa) eso se llama circunnavegar y eso es lo que hacen los aviones, dan vueltas en círculos, si yo salgo de mi casa aquí y me doy la vuelta a la manzana completa y vuelvo al punto de mi casa, di una vuelta a la redonda. Pro si después yo veo los face de la ISS donde se ven las transparencias, cómo los astronautas te distraen siempre están jugando con una pelotita, estos gallos no trabajan, yo miro las imágenes del interior de la ISS y el dormitorio de mi hijo de 15 años es más ordenado es un enredo de cables o sea viene un micro meteorito, cualquier accidente tú no sabes qué enchufas, qué desenchufas por dónde entro por dónde salgo, todo lleno de mallas, cosas pegadas en los muros, eso es una burla, tú lo miras hoy día y dices, cómo somos tan huevones. Ve la escena en que la niña se muestra el pelo que está con laca, entonces tú dices mira, estoy en el espacio sideral con cero gravedad y te muestra el pelo y tú dices, sabes qué, ellos deben pensar que nos lo merecemos por huevones, por tragarnos toda esa, si es una burla, yo hoy en día pienso que en realidad deben matarse de la risa. Entrevistador: ¿Qué piensas de las fotos de la NASA que muestran

la Tierra redonda? Guillermo Wood (terraplanista): Esa es una de las uf… me diste una… me la dejaste como se dice en la jerga futbolística rebotando en el área chica. Por favor ve las fotos oficiales las llamadas Blue Marble del año 2002, 2007, 2012. El continente americano tiene proporciones absolutamente diferentes y eso nunca lo vimos, por qué, porque somos ingenuos y cándidos. O sea si te lo dijo tu profe tú lo dudaste, si te lo dijo tu abuelo y te mostró este globo y te dijo aquí vives y tu tenías 5 o 6 años tú vais a decir oye abuelo estáis mintiéndome, el mundo es plano, bueno esa es la parte que a uno un poco le da pena porque el viaje terraplanista es duro vos, y más encima uno que está tratando de simplemente cuestionar, de analizar, de replantear eres denostado, blasfemado hay gente que me ha insultado y yo le he dicho pero tomémonos un café y convérsemelos si aquí tú crees que yo estamos en trincheras opuestas digo yo, tú eres un buscador de la verdad, yo también, cierto. Los terraplanistas dicho siempre hemos dicho no somos dueños de la verdad estamos cuestionando el modelo y no tenemos que convencer a nadie es una decisión y un viaje personal. Yo tengo mi opinión y tú tienes legítimo derecho a tener la tuya si nos demuestra que es esférica que diremos que estábamos equivocados, ¿What is the problem? No había derecho a plantear dudas, el cielo no se ha caído, las estrellas tampoco han colapsado, no ha habido un agujero negro, ni la banca cierto, se vino al tacho, estamos ahora en la ruina económica porque los terraplanistas pensamos en algún minuto que la Tierra era plana, aquí latemos las cosas debidamente.

Reinaldo Taladrid: Acabamos de ver este material. Aquí están resumidos los argumentos en este video de un convencido terraplanista que refleja la opinión de, bueno, diría yo, la totalidad de este grupo en todo el mundo, incluyendo a Cuba. Como ven, hay gente que cree en el terraplanismo. Doctor, a usted, qué opinión le merece lo que acabamos de ver y si lo puede mezclar con algunas de las opiniones de los accionistas como cariñosamente les llamamos que nos escribieron, por favor, su opinión.

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Correcto, vamos a hacerlo de esa manera. Primeramente me gustaría expresar que imparto geografía desde hace casi medio siglo, soy miembro del primer contingente del Destacamento Pedagógico en esa especialidad y desde el año 1978 laboro en la Educación Superior en la educación universitaria.

En este período de casi medio siglo he tenido miles de estudiantes en Cuba y fuera de Cuba y realmente nunca me he encontrado con uno que tenga un criterio terraplanista. Conozco que en el mundo existe una corriente de este tipo, personalmente no conozco a ninguno, aunque me sigue asombrando, realmente me sigue asombrando que a esta altura del desarrollo científico puedan haber ideas en ese sentido. De todas maneras, cada cual es libre de asumir una posición y debe respetarse. En el caso del material que acabamos de ver está realizado sobre la base de una especie de entrevista o intercambio con un terraplanista argentino, un terraplanista furibundo; él lo declara desde el principio y expone, sus puntos de vista al respecto.

Me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que él señala, en primer lugar él dice que ninguno de nosotros ha visto la Tierra desde el espacio, que sencillamente hemos recibido imágenes de la televisión, del cine, de los libros, de los maestros y profesores en la escuela pero que como tal no la hemos visto y que por tanto eso es un acto de fe, es un acto de creer en lo que nos dicen sin haberlo visto, señala eso. Por otro lado también plantea que los terraplanistas no creen que la Tierra es plana, perdón, sino que piensan que la Tierra es plana y aquí viene la primera cuestión que a mí no me queda muy clara cuál es esa diferencia que él establece entre creer y pensar.

Bueno, la primera argumentación que él utiliza es la de la visibilidad de un lugar a otro separados por determinada distancia. Él señala que en los casos que ejemplifica no debía verse el otro lugar desde el que está el observador, entre esos lugares señala el lago Michigan, un lago enorme, es el quinto del mundo en tamaño ubicado en Estados Unidos, es el lago más grande dentro de un país. Él señala que desde la localidad de Saint Joseph se distingue Chicago y que no debía ser así debido a la distancia que los separa que es de unos 90-92 kilómetros. Dice que Chicago se ve desde Saint Joseph pero no dice que desde Chicago, Saint Joseph no se ve y hay una diferencia sutil ahí, ¿qué ocurre?; Saint Joseph es una localidad relativamente pequeña, no llega a 9 000 habitantes según los últimos datos que obran en mi poder, es una localidad parecida en cuanto a la cantidad de habitantes a Caimito, que es una de las cabeceras municipales menos pobladas del país ¿correcto?.

Sin embargo, Chicago es la tercera aglomeración urbana de Estados Unidos, después de Nueva York y Los Ángeles, y Chicago es la ciudad con más edificios altos de Estados Unidos incluso más que Nueva York, aunque siempre se habla de que Nueva York es la ciudad de los rascacielos. En el año 2017 Chicago tenía seis rascacielos de más de 300 metros de altura y Nueva York tenía cinco, además de que hay otros edificios muy altos en esa ciudad de Chicago, junto al lago Michigan, por tanto desde esa distancia y atendiendo a la curvatura de la Tierra es posible ver desde Saint Joseph las siluetas, las partes media y superior de los edificios de Chicago, sobre todo al amanecer y al atardecer, que son buenos momentos de visibilidad, también hay que contar con que en general, en el momento de la observación, pues la visibilidad atmosférica sea favorable.

También señala el ejemplo en su país. Entre su país y Uruguay de dos localidades que están a ambos lados del río de La Plata, se refiere a la ciudad de Colonia de Sacramento, que está en Uruguay y a la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Aquí el fenómeno es parecido aunque la distancia es menor. Estas dos ciudades a través del río de La Plata están separadas por una distancia de 52 kilómetros. Es también factible que desde Colonia se vea Buenos Aires que es una ciudad que si bien no tiene los edificios tan altos como Chicago, tiene también edificaciones altas y en medio de la bruma y en determinados momentos es posible que esas edificaciones de Buenos Aires se vean desde Colonia de Sacramento.

Señala otros ejemplos, que desde la costa italiana se ve la isla de Córcega, bueno la isla de Córcega, tierra natal de Napoleón Bonaparte, que era corso, Córcega, esa isla es muy montañosa, tiene una montaña de 2 710 metros sobre el nivel del mar, muchísimo más alta que el Pico Turquino y la distancia entre la isla e Italia, la distancia mínima es de 85 kilómetros, es posible también la visibilidad en ese rango de distancia.

Quería comentar algo, en la geografía lo utilizamos mucho relacionado con una personalidad que exploró Cuba de punta a cabo, me refiero al doctor Antonio Núñez Jiménez. En un día de septiembre del año 1976, Núñez Jiménez pernoctó en Maisí y al amanecer, antes de la salida del sol estaba precisamente ubicado en la playa de Maisí, veamos qué escribió posteriormente Núñez y que está recogido en su libro Bojeo de Cuba:

“Desde la playa de Maisí divisamos tras la línea lejana del horizonte la oscura silueta de las montañas de Haití que antes del nacimiento solar son más visibles, se destacan las serranías de San Nicolás distantes 110 kilómetros y elevadas a 907 metros sobre el nivel mar”.

Es decir, está mirando desde un punto que está al nivel del mar en la playa y ve al amanecer, montañas a 110 kilómetros de distancia que se elevan 907 metros sobre el nivel del mar; es factible y es un testimonio totalmente creíble y posible a pesar de la curvatura de la Tierra. Algo parecido ocurre, para no extendernos mucho, al ejemplo que señala el terraplanista argentino entre… o sea, que se ven las islas hawaianas una de otra, las islas de Kauaii de Oahu, que están separadas por unos 120 kilómetros pero son también islas volcánicas y muy montañosas.

Estos son ejemplos, otros que se pudieran agregar y quizás respondemos a uno de los accionistas, desde las cumbres de la Sierra Maestra en el oriente de Cuba, en determinados momentos, amanecer y anochecer sobre todo pero también en otros de buena visibilidad, se distinguen los montes o montañas azules de Jamaica. Desde la Gran Tierra, Gran Tierra en Guantánamo, es posible distinguir las montañas del norte de Haití, un cercano colega, Doctor Ramón Cuétara López, profesor también de mi universidad ha sido testigo presencial en varias ocasiones de ese hecho o sea, de ver esas montañas desde ese lugar, así que no es nada extraño en ese sentido que esto pueda ocurrir, bueno esto, con relación a este elemento.

La torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo tiene 828 metros de alto, está en Dubai, Emiratos Árabes Unidos y se ve desde más de 90 kilómetros de distancia, claro es un lugar de poca nubosidad el área, que está bajo los efectos del desierto arábico y hay pocas nubes, entonces casi siempre la visibilidad es muy buena.

Bueno, otro elemento que señala el argentino es que la Tierra no es esférica, dice que él la considera un plano infinito y que Magallanes y Elcano no circunnavegaron el planeta sino que navegaron en un plano y regresaron al punto de partida, como si él saliera de su casa y le diera la vuelta a la manzana. Relmente ese es un argumento tremendamente débil, los marineros de Magallanes vieron estrellas distintas en el hemisferio sur, la expedición mantuvo un rumbo general al oeste y eso sólo es posible si la Tierra es esférica o si fuera cilíndrica, o globular, pero nunca si la Tierra fuera plana.

En este sentido me gustaría recordar una anécdota del viaje de Magallanes. Se piensa que las primeras personas que dieron la vuelta al mundo fueron los dieciocho hombres de la expedición que regresaron en el barco Victoria, a España, comandados por Sebastián Elcano. Incluso a Elcano cuando llega le hacen un escudo de armas y el rey Carlos I de España manda a colocar en el escudo de armas: “A ti, primero que me circundaste”, con una especie de esfera terrestre detrás, sin embargo ni uno ni otro. No fue Elcano ni ninguno de sus hombres, se cuenta que la primera persona que le dio la vuelta al mundo fue un esclavo, un anónimo esclavo llamado Enrique.

Magallanes había estado mucho antes de la expedición en el archipiélago malayo y allí compró un esclavo, se lo llevó a Portugal, se lo llevó en la expedición, y cuando la expedición llegó a Filipinas el esclavo, atónito, sintió que comprendía lo que le decían, lo que le preguntaban y Stefan Zweig, ese gran biógrafo recoge ese momento memorable en la biografía titulada Magallanes, que yo quisiera regalarle un breve párrafo, dice:

“Pero he aquí lo inesperado, los isleños medio desnudos rodean a Enrique entre charlas y risas y el esclavo malayo se queda anonadado, ha oído palabras sueltas y ahora entiende lo que le dicen, lo que le preguntan, él, que fue arrebatado de su hogar vuelve al cabo de años a oír acentos de su propia lengua, es un momento memorable, trascendental, pues la historia de la humanidad no puede olvidar aquel en que por primera vez un hombre vuelve a su patria después de dar la vuelta al mundo”.

Dice el propio Zweig que recreaba magníficamente los momentos históricos, que Magallanes en ese momento tuvo conciencia de que el hombre que avanza perseverante en el mar, ya sea hacia el sol o contra su curso, vuelve necesariamente al sitio de donde salió pues la Tierra es redonda, hoy diríamos, es esférica.

Bien, por último él señala otra argumentación y la base en no creer en los vuelos espaciales. No cree en los vuelos espaciales, dice que esos vuelos, esas expediciones al espacio son una burla, una conspiración, un engaño, ataca a la NASA, ataca a la Estación Espacia lnternacional. Que las fotos no son creíbles, que están trucadas, que son falsificadas, recordemos que la era espacial comenzó en el año 1957 con el lanzamiento de una sonda espacial no tripulada.

En 1961, 12 de octubre, Yuri Gagarin es el primer ser humano en el espacio a bordo de la nave Vostok 1 y Yuri Gagarin, después él mismo lo declaró a la prensa fue, señaló: “He sido el primer humano en ver la curvatura de la Tierra”. Él no vio la Tierra desde una distancia que pudiera verla completa porque la nave Vostok 1 hizo una órbita alrededor del planeta con una distancia mínima de 181 kilómetros y una máxima de 327, me refiero a la altitud sobre la Tierra, ¿verdad?. Así que no la pudo ver porque la distancia no era muy grande pero sí pudo apreciar tras la ventanilla o las ventanillas de la nave, la curvatura de la Tierra en el espacio y fue el primero que lo hizo. Después de Gagarin hubo naves no tripuladas, algunas llegaron a las inmediaciones de la Luna y obtuvieron fotos de nuestro planeta desde la distancia donde ya se veía completo.

Por último, los primeros humanos que llegan a la Luna, los tripulantes de Apolo 8 en diciembre de 1968 toman imágenes del planeta irrefutables, una de ellas muy famosa la tomaron en la nochebuena de ese año y cuando salían de la cara oculta, en plena órbita, toman la fotografía y aparece la Tierra hermosa, recortada en la negrura del espacio, uno de los astronautas dice: “Hemos venido a ver la Luna y estamos extasiados mirando la Tierra” y otro dice “Grande, redonda, bella”.

Reinaldo Taladrid: Ahora Doctor, el primer punto que usted comenta es que él considera que hay una conspiración, lo que usted dice, de los astronautas, de la NASA, etcétera, vamos a oír otra opinión. Nosotros le preguntamos es lógico, estamos hablando de astronautas, estamos hablando del espacio, ustedes se imaginan a quién, a nuestro querido Astrónomo Mayor, el Doctor Oscar Álvarez, qué cree él de este tema de que la Tierra es plana y del terraplanismo, ya que se dice que los astronautas no son reales o sea, no han visto la Tierra, que las fotos de la NASA son falsas, todo eso, vamos a ver qué nos dijo nuestro querido Astrónomo Mayor.

Dr. Oscar Álvarez Pomares: Bueno, qué te puedo decir sobre esta teoría, esta teoría es una teoría más de esas tantas teorías que hay sobre la conspiración, hay 20 mil…

Hay un montón de ejemplos astronómicos que pueden, que rebaten completamente todo lo que se afirma en esta teoría. Nada, por ejemplo, si usted observa el sol, usted ve que el sol es una esfera y además que ve que el sol es una esfera que rota y se pueden ver las características de rotación de la Tierra.

Usted ve a Marte y también ve una esfera que rota, la Tierra no es diferente desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista del universo, no es nada diferente a lo que se observa por los telescopios, incluso los aficionados con sus binoculares e incluso nosotros, una persona común cuando mira la Luna, que se ve que es una esfera.

Hay un ejemplo muy concreto, astronómico que rebate cualquier argumento de los terraplanistas por ejemplo, cómo se ve el cielo en el hemisferio norte y cómo se ve el cielo en el hemisferio sur; en el hemisferio norte las estrellas giran en una dirección y en el hemisferio sur giran en otra dirección. No es posible desde el punto de vista de la teoría plana esa, de los argumentos que exponen sobre la Tierra plana observar, si fuera la Terra plana, todas las estrellas tanto en el hemisferio norte como…, es decir, tanto en una parte como en la otra girarían en la misma dirección.

Eso es un argumento astronómico completo que rechaza totalmente cualquier otro argumento de la teoría del terraplanismo. Hay además por ejemplo, cantidad de fotos, por ejemplo la Blue Marble, la Tierra tomada desde la Luna eso se ve que es una esfera pero al revés también como estaba diciendo que la Luna también se ve que es una esfera desde cualquier parte.

Cualquier astólogo, cualquier cosmonauta ha visto la Tierra completa. Tamayo ha visto la Tierra completa, le dio la vuelta a la Tierra en redondo completamente en órbita, es decir, hay muchísimos argumentos muchísimos experimentos y muchísimas experiencias incluso como te dije, incluso un cosmonauta cubano que demuestran completamente que la Tierra es una esfera como todos los objetos astronómicos que son esferas en su formación.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias a nuestro querido astrónomo el Doctor Oscar Álvarez Pomares por su opinión, qué le propongo, yo tengo una pregunta que hacerle a usted también, pero primero nos vamos hasta Matanzas, ahí Yanet Peña salió a la calle de manera totalmente aleatoria, espontánea, y le preguntó a gente en la calle que encontró qué creían de esto de la Tierra plana, vamos a ver que encontró Yanet Peña en Matanzas.

Yanet Peña: Un saludo Taladrid y para todos los televidentes sobre el terraplanismo ¿Qué es y qué opinan los matanceros sobre esta teoría? Los invitamos a conocer durante los siguientes minutos acompáñenos. Televidente: Del terraplanismo, bueno la verdad es que no sé de dónde salió la idea inicial, cómo fue que surgió el pensamiento de que la Tierra pueda ser plana, a mí me parece que con la tecnología y desde Galileo Galilei que se demostró el movimiento de las estrellas, es absurdo. Televidente: Creo en sí que la Tierra es redonda, es decir lo he justificado muchos años de trabajo científico relacionado con el tema y bueno, es decir, de alguna manera son hipótesis que se han refutado. Televidente: Es algo bastante novedoso en cuestión de redes sociales por supuesto y en Internet una plataforma interactiva, pero tenemos que tener en cuenta el respeto a la comunidad científica que desde toda la vida a raíz de los estudios universitarios, también en otros niveles de enseñanza como en primaria, secundaria, pre se ha demostrado que la Tierra es redonda. Entonces esto merece un análisis, un trabajo de mesa intenso para poder definir realmente cuáles son los puntos y lo que está a favor de esta nueva teoría, cuáles son sus planteamientos el por qué, por qué tienen esta inquietud ahora justo en el siglo XXI, por qué no se lo habían cuestionado tiempo antes. Televidente: Según los satélites y las demás tecnologías considero que es redonda, esa teoría de que la Tierra es plana viene de la época de la antigüedad de los grandes filósofos que tenían esas teorías, pero bueno en la actualidad eso se ha podido demostrar de que no es así. Televidente: Estoy impresionado como en la redes sociales en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos los lugares hablan del tema y yo la verdad que hasta ahora no he tenido el tiempo para poder averiguar bien el por qué de tanta búsqueda sobre si la Tierra es plana o redonda, que al final de cuenta no nos va afectar en nada a no ser un día salgamos en un barco y nos vayamos a caer en un lugar. Televidente: Sería bueno, estudiarlo verlo, revisarlo y no desestimar para nada ninguna opinión al respecto. Televidente: Hay que tener en cuenta también las fake news, tener en cuenta de cómo puede ser capaz de influir un nuevo comentario o algún nuevo planteamiento sobre estas personas que quizás no tienen elementos para combatir este pensamiento pero que lo apoyan. Televidente: Me imagino la Tierra plana como la última versión de la película de Piratas del Caribe. Yanet Peña: Que se caen por un precipicio. Televidente: Sí que se caen por un precipicio y caen en otro mundo. Yanet: Sobre si la Tierra es plana o esférica y lo curioso que pueden resultar los argumentos, le invito a conocer durante el trascurso del programa que como siempre le invito a sacar sus propias conclusiones.

Reinaldo Taladrid: Muchas gracias a Yanet desde Matanzas. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, pusimos los argumentos de los terraplanistas oímos los argumentos suyos, el argumento del Dr. Oscar Álvarez Pomares, Yanet Peña salió a la calle en Matanzas, no encontró a nadie que creyera, pero sí hay mucha gente que creen eso. ¿Por qué usted cree, que creen que la Tierra es plana? Usted cree que es una conspiración o que es gente que realmente cree que la Tierra es plana y por qué con todos esos argumentos que se han dado aquí creen que la Tierra es plana, ¿por qué usted cree porque pasa eso?

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Yo decía al principio que me asombra. Me sigo asombrando de pensar que hay personas que puedan pensarlo y me imagino que una de las razones es que el movimiento vamos a empezar no es nuevo, los terraplanistas han existido siempre y cobraron cierto auge a fines del siglo XIX

cuando se creó una especie de sociedad de terraplanistas, esa sociedad después de la primera guerra mundial perdió sus adeptos pero en los últimos años ha vuelto a obtenerlo, y yo me imagino que sea producto del nacimiento en algún lugar de la corriente. Creo que es bastante fuerte en Estados Unidos, es bastante fuerte entre grupos de personas en Brasil, también lo es en Argentina y ha ido creciendo a través de las redes sociales esas opiniones, y entonces personas, determinados segmentos de personas, no pienso que esto sea general ni que todas provengan del mismo segmento, determinados segmentos de personas se han hecho eco de esta posibilidad, miran y dicen no veo curva, y entonces dudan en ese sentido.

Reinaldo Taladrid: Usted no cree que en el mundo nuevo en que estamos viviendo hay una tendencia a cuestionárselo todo otra vez, y que este fenómeno de la intercomunicación global masiva que le llaman redes sociales pero es un fenómeno masivo e intercomunicación global de todo, facilita una tendencia a cuestionárselo todo y que lejos de inculcar hay que volver a empezar a convencer, que es otra palabra, en mi opinión a la gente de verdades que teníamos por sentadas y que entonces nos asombra que se cuestione. ¿Usted no cree que hay algo de eso en este fenómeno?

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Estoy totalmente de acuerdo, es decir coincido plenamente para no repetir con los juicios que usted acaba de exponer en ese sentido. Yo recuerdo que principio de los años 60 los libros de texto de Geografía cuando en el capítulo correspondiente al planeta comenzaban con un epígrafe, pruebas de la esfericidad de la Tierra, las tradicionales el barco que se aleja lo primero que dejamos de ver es el casco después el mástil, en fin; la sombra de la Tierra en un eclipse lunar sobre la Luna, por supuesto, es circular, siempre circular y eso solo puede proyectarlo un astro que tenga forma de esfera, en fin prueba de ese tipo. Ya desde que los vuelos espaciales comenzaron esas pruebas dejaron de utilizarse en los libros de texto y en otros materiales docentes, ¿por qué?, porque no hacía falta, una fotografía desde el espacio es un prueba irrefutable, irrefutable, quién puede negarlo.

Reinaldo Taladrid: Pero bueno es que ahí entonces entra otro debate de otra de las famosas teorías de la conspiración que es que no habido vuelos a la Luna que eso se falseo, que todo se hace en estudios en Arizona en el desierto y todas las fotos estas no son reales, aunque están las de los seres humanos nosotros tenemos uno Arnaldo Tamayo

Dr Oscar Rodríguez Díaz: Correcto.

Reinaldo Taladrid: Que vio la Tierra. Pero de todas maneras hay mucha gente convencida que no hubo viaje humano a la Luna, y por eso yo le decía que yo creo que en mi opinión y yo no opino nunca en este programa realmente. Pero no sé a lo mejor yo estoy equivocado hay que volver a comenzar con argumentos concretos hay que acostumbrarse a que los alumnos, usted mismo dijo yo nunca me he encontrado un alumno, pero puede ser que un alumno rete, como pasaba con Sócrates y sus discípulos que rete sus conocimientos y usted entonces se vea obligado no a vencer si no a convencer con argumentos. Que lo rete entonces, no sé, me parece que estamos en una nueva realidad donde qué más nos pueda asombrar, o que más puede pasar, pero yo creo que eso que usted ha hecho con argumentos dar sus criterios ellos dieron sus argumentos pusieron sus ejemplos de las ciudades de que algunos quizás de que las fotos son falsas, bueno todo puede pasar, pero un poco más difícil. ¿Qué usted cree como pedagogo, como maestro una reflexión final suya?

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Como pedagogo yo estoy de acuerdo, si esta corriente está surgiendo no creo que en Cuba tenga tantos adeptos como en otros países, me he informado para el programa pero hay también adeptos, si esta corriente existe va generar influencias y nuestros alumnos no están exentos de tener esa influencia y por tanto es una buena idea. Yo desde mi puesto creo que puedo hacer algo, presido la Comisión Nacional de la carrera de Licenciatura en Educación Geografía, desde ya voy a moverme en ese campo y voy a tratar de investigar, de preguntar entre mis colegas, los que integran las comisiones en todas las universidades del país donde está la carrera si hay algún tipo de experiencia en ese sentido, para por la parte nuestra intensificar nuestra labor.

Reinaldo Taladrid: O sea incorporar algo así, ¿cómo es la Tierra plana o redonda o esférica?

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Esférica.

Reinaldo Taladrid: Le digo en las clases quizás, quizás no se tocaba tanto pero a lo mejor ahora en este mundo que vivimos. Profe yo leí en Internet que la Tierra es plana, ¿que le diría usted a un alumno?

Dr. Oscar Rodríguez Díaz: Que sería la única manera que le aceptaría el café al terraplanista en el documental, el terraplanista argentino dice al final vamos a conversar a tomarnos un café, yo le expongo mis argumentos, sería la única manera si un alumno me dice eso.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias, le quiero reintegrar el agradecimiento por haber compartido esta aventura de algo que quizás usted nunca imaginó que iba a tener que explicar en televisión, el tema que si la Tierra es plana o no, pero bienvenido sea con argumentos, con respeto y escuchando los argumentos como siempre hacemos aquí, desde los primeros programas aquí, no sé si los vio de los extraterrestres con el Dr. Oscar Álvarez Pomares y las dos partes en debate, etc. siempre hacemos así y a ustedes solo reiterarles que busquen, lean, vean, escuchen, analicen, profundicen, alimenten su cerebro con mucha información veraz para que, para que como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones.

