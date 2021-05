Pasaje a lo desconocido: Anticonceptivos masculinos (+ Podcast)

Transcripción: María Caridad Figueredo y Yusleydis Seuret

Reinaldo Taladrid: Bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Los invito a que me acompañen en la información, la documentación y el análisis de un tema pocas veces debatidos, los anticonceptivos masculinos, ¿le interesa? acompáñeme.

Para conversar sobre este tema y lo que está ocurriendo a nivel de la ciencia en el mundo, tengo el placer de tener a todo un veterano de la televisión y también de nuestro programa, me refiero al Doctor Julián Pérez Peña cuyo programa cumple 16 años en pantalla, ahí lo están viendo, 16 años ya Doctor todo un veterano y aquí también unos cuantos, así que muchas gracias por estar de nuevo aquí.

Dr. Julián Pérez Peña: Gracias a usted por invitarme.

Reinaldo Taladrid: Yo le quiero proponer algo usted decide. Sobre los anticonceptivos masculinos qué decidimos, buscamos y se están desarrollando en los últimos años investigaciones más menos avanzadas para producir anticonceptivos masculinos de distintos tipos; que yo le quiero proponer vamos a poner los titulares de algunas de estas noticias y usted entonces nos explica qué es, como es y su opinión sobre el tema. ¿Está de acuerdo?

Dr. Julián Pérez Peña: Muy bien, ok.

Escuche en podcast aquí

Reinaldo Taladrid: Entonces nos vamos al primero de los titulares que sobre anticonceptivos masculinos se ha generado últimamente en el campo de la investigación científica veamos, bueno esto lo publicó mucha gente, pero este está tomado de “La Vanguardia”, el periódico español, dice “La primera inyección anticonceptiva para hombres podría estar disponible en seis meses en la India se está cada vez más cerca de fabricar un anticonceptivo masculino efectivo durante trece años”, bien esta es la información y que generó titulares. Doctor Julián Pérez Peña qué nos puede decir una inyección que dura trece años y es anticonceptiva para los hombres.

Dr. Julián Pérez Peña: Efectivamente, se llama Vasalgel este medicamento realmente empezó en el 2016 en la India en unos laboratorios, después una compañía norteamericana una ONG norteamericana llamada Parsemus compró los derechos de fabricación y empezó a trabajar sobre el, de todas formas ya llevan 5 años trabajando esta compañía y también en la India se siguió trabajando sobre este medicamento que está en este momento en fase 3.

De qué se trata, se trata de un polímero que se inyecta a nivel de los conductos deferentes que son los conductos que llevan los espermatozoides desde el epidímelo hasta la próstata para después expulsarlos, este polímero obstruye los conductos deferentes pero los obstruye temporalmente, es decir en un momento dado se inyecta y durante 13 años ese polímero obstruye estos conductos, si durante esos 13 años se quiere quitar la obstrucción pues se utiliza también hay un tratamiento con Bicarbonato de sodio que lo disuelve y entonces en este momento está en fase 3 dice el periódico que dentro de seis meses va estar disponible y entonces las autoridades regulatorias de la India pues en este caso tendría que aprobar, pero realmente es la primera vez que hay una inyección disponible para los hombres como método anticonceptivo.

Reinaldo Taladrid: Una pregunta. ¿Esta inyección ya usted dijo se pone en uno de los testículos, no?

Dr. Julián Pérez Peña: Es decir se pone a nivel del escroto en el testículo, es una operación de 15 minutos y entonces se inyecta este gel dentro de los conductos deferentes y los obstruye.

Reinaldo Taladrid: Pero se pone anestesia.

Dr. Julián Pérez Peña: Claro, me imagino que se ponga una anestesia local, pero el procedimiento, de acuerdo, a lo que he leído es muy rápido y prácticamente indoloro.

Reinaldo Taladrid: ¿Y usted cree que tiene posibilidad de que se apruebe?

Dr. Julián Pérez Peña: Yo sí, yo creo que tiene posibilidades que la autoridad regulatoria de la India lo apruebe, todavía no se ha aprobado aunque lleva más años estudiándose en los EE.UU. por la FDA.

Reinaldo Taladrid: ¿Y por qué no se ha aprobado?

Dr. Julián Pérez Peña: Hay varios comentarios alrededor de eso, unos dicen que no está probado en humanos que se puede disolver la obstrucción que producen este polímero que está solamente en estudio preclínico, es decir en animales. Tampoco tenían a largo plazo qué reacciones pudiera haber a largo plazo, esos eran algunos de los argumentos de la FDA, lo otro es que después se venda y que después no hay ninguna compañía farmacéutica mundial apoyando esto.

Reinaldo Taladrid: ¿Por qué?

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno las causas son varias, es un problema económico, es decir las trasnacionales de medicamentos en métodos anticonceptivos venden 18, 20 mil millones de dólares al año en los métodos anticonceptivos para las mujeres (femeninos) dispositivos intrauterinos, tableta, gel, aplicadores etcétera, etcétera. Y cuando empiece a usarse este producto este método que debe ser muy barato pues lógicamente van a decaer las ventas en los anticonceptivos femeninos, y entonces eso no es muy atractivo para las grandes empresas farmacéuticas.

Reinaldo Taladrid: Pero déjeme hacerle una pregunta ¿La FDA no es autoridad regulatoria científica?

Dr. Julián Pérez Peña: Sí, científica.

Reinaldo Taladrid: Pero la FDA tampoco lo ha aprobado.

Dr. Julián Pérez Peña: No lo ha aprobado por esos argumentos que te decía anteriormente.

Reinaldo Taladrid Pero en la India sí va más adelantado.

Dr. Julián Pérez Peña: Parece que va más adelantado y parece que este año según el periódico lo aprobará la autoridad regulatoria hindú.

Reinaldo Taladrid: ¿Entonces usted cree que ahí el tema económico juega un papel?

Dr. Julián Pérez Peña: Sí, juega un papel importante no hay ninguna empresa trasnacional importante en medicamentos apoyando esta investigación.

Reinaldo Taladrid: ¿Esta investigación?

Dr. Julián Pérez Peña: No.

Reinaldo Taladrid: Bueno yo le propongo que continuemos con lo que ha sido noticia en los últimos tiempos vinculados a métodos anticonceptivos masculinos y aquí ya el Doctor introducía un tema que vamos a tocar un poco más adelante si es que también aquí hay un condicionamiento histórico, social, cultural de los anticonceptivos para las mujeres solamente y no para los hombres, pero bueno vamos primero a la información y resulta ser que también se está trabajando en una pastilla, vamos a verla. Este lo publica el diario “El Público” de España dice “Identifican un nuevo compuesto eficaz y seguro para la píldora anticonceptiva masculina” este es un instituto en Lundquist que ha identificado ahí ponen el nombre ustedes lo están viendo ahí que alteraría los espermatozoides que tienen una movilidad, o sea la movilidad de los espermatozoides y aquí están viendo el prototipo de la pastilla, bueno ya lo vieron es una pastilla la píldora anticonceptiva lo que sería la píldora anticonceptiva masculina. ¿Qué nos puede decir de esta noticia?

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno realmente en la 100 reunión anual de la Sociedad Americana de Endocrinología que fue en el 2018 se presentó un estudio donde se utilizaba una píldora, una tableta una cápsula de un producto que se llama Dimetandrolona, este producto sintético pues tenía la ventaja de que actuaba sobre los receptores de las testosterona, es decir de los andrógenos y también sobre los receptores de la progesterona y lograba disminuir en ocasiones anular la espermatogénesis, es decir la producción de espermatozoides en laguna, esto se presentó, el universo era muy pequeño eran 83 parejas nada más.

Después al otro año en Nueva Orleans en la 101 reunión de la Sociedad Americana de Endocrinología se presentó un estudio muy parecido pero con otro medicamento muy parecido incluso dicen que es el hermano gemelo de la Dimetandrolona y se está estudiando parece que sí tiene una posibilidad, pero esto no es para ahora estos medicamentos 5, 7, 8 ,10 años, debo recordar que la producción de un medicamento está en el orden de los mil millones de dólares y que se demora entre 10 y 15 años porque tiene que pasar por diferentes periodos de la identificación de la acción que puede tener el medicamento, los ensayos clínicos-preclínicos, el registro, la distribución, el monitoreo posproducción, etcétera, etcétera. Y todo ese período abarca 10 a 15 años, un promedio y después también 10 millones de dólares, entonces bueno, esto se está haciendo desde 2018 yo me imagino que 5, 6, 7 años más no tendremos una tableta anticonceptiva masculina.

Reinaldo Taladrid: Dos preguntas.

Dr. Julián Pérez Peña: Diga.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted dijo que era primo del componente de la vacuna?

Dr. Julián Pérez Peña: No, no es vacuna del componente de la tableta.

Reinaldo Taladrid: No, pero que esta tableta, el componente era primo, usted dijo de quién, porque acuérdese que yo no domino los componentes.

Dr. Julián Pérez Peña: No, y además son nombres rarísimos la verdad. La Dimetandrolona está dentro de la tableta, es la primera tableta que se hizo en el 2018 y se presentó en la reunión anual de la Sociedad Americana de Endocrinología en Chicago y al otro año se presentó otro medicamento que es primo-hermano…

Reinaldo Taladrid: ¡Ahh! Que es primo de la primera que se hizo.

Dr. Julián Pérez Peña: De la primera, exacto.

Reinaldo Taladrid: ¿No del componente de la inyección?

Dr. Julián Pérez Peña: No del componente de la inyección. El componente de la inyección es un polímero, no es una sustancia.

Reinaldo Taladrid: O sea, es un desarrollo de la primera píldora.

Dr. Julián Pérez Peña: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: Vamos a decirlo así.

Dr. Julián Pérez Peña: Así mismo.

Reinaldo Taladrid: ¿Y usted dice que mínimo en el 2023 si sale?

Dr. Julián Pérez Peña: Si sale.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué usted cree que no va a salir?

Dr. Julián Pérez Peña: Sí yo creo que va a salir, pero bueno, necesita pasar por toda esta… y puede pasar cualquier cosa por ejemplo.

Reinaldo Taladrid: ¿Y de lo que usted mencionó en el caso de la inyección es aplicable aquí, la falta de interés de las grandes compañías?

Dr. Julián Pérez Peña: No hay ninguna compañía importante detrás de estas dos investigaciones. Han sido dos estudios presentados por lugares por universidades, es decir desde el punto de vista de la ciencia, pero no hay detrás de eso ninguna compañía interesada en que esto se desarrolle, por lo menos no lo han manifestado. Y las causas deben ser las mismas.

Reinaldo Taladrid: O sea, se repite más o menos.

Dr. Julián Pérez Peña: Se repite más o menos, para todas.

Reinaldo Taladrid: Bueno, yo le propongo entonces a usted y a los amigos televidentes que ahora veamos la tercera digamos opción de anticonceptivo masculino que dio lugar a titulares, vamos a ver. En este caso es un gel, dice “Ensayo clínico de un gel anticonceptivo masculino”, estudian un nuevo anticonceptivo para hombres aplicable en la piel. Esta noticia es de agosto del año pasado, del 2020. Bueno ya la vieron, Doctor un gel que se aplica en la piel. ¿Cómo es eso?

Dr. Julián Pérez Peña: Bien, desde el 2018 los Estados Unidos se inició un estudio auspiciado por los centros nacionales de salud de los Estados Unidos y una universidad en Los Ángeles, también en Inglaterra hay dos universidades Manchester y Edimburgo que están trabajando en esta idea. ¿De qué se trata? Se trata de un gel igual que tiene un medicamento parecido al que habíamos visto anteriormente y que actúa sobre los receptores de la testosterona y los receptores de la progesterona. ¿Cuál es la diferencia? Que la vía de administración es a través de la piel. Esto es un gel que se frota en la espalda y en los hombros, es decir a través de los brazos y entonces hay que aplicarlo todos los días y ya tiene resultado en lo cual ha reducido la producción de espermatozoides. Ahora estos estudios están en desarrollo todavía no se han terminado, pero es una buena noticia por cuanto el gel es una forma incluso hasta agradable de usarlo y el resultado está siendo muy satisfactorio en la reducción de los espermatozoides y en la función anticonceptiva que puede realizar.

Reinaldo Taladrid: Déjeme hacerle una pregunta. ¿Esta aplicación sería diaria por cuánto tiempo?

Dr. Julián Pérez Peña: Diaria. Por ahora se está haciendo el estudio que se ha ido avanzando lo van a hacer durante unos meses y van a ir midiendo los resultados en el número de espermatozoides, como la producción de espermatozoides demora 90 días, pues bueno hay que esperar un tiempo y ver si eso se mantiene o si se reduce o si hay que mantenerlo permanentemente, todavía eso no está claro.

Reinaldo Taladrid: Eso no está claro. Ahora, el primer procedimiento la inyección ya dura 13 años.

Dr. Julián Pérez Peña: 13 años.

Reinaldo Taladrid: Lo que se supone que sea.

Dr. Julián Pérez Peña: Dicen los estudios iniciales.

Reinaldo Taladrid: ¿La píldora qué frecuencia sería más o menos?

Dr. Julián Pérez Peña: No, la píldora hay que tomarla diariamente.

Reinaldo Taladrid: ¿Por cuánto tiempo?

Dr. Julián Pérez Peña: No, para siempre. Es decir como el que se toma el anticonceptivo femenino

Reinaldo Taladrid: Diario.

Dr. Julián Pérez Peña: Diario mientras usted quiera tener disminuir la posibilidad de tener hijos.

Reinaldo Taladrid: ¿Y en el caso del gel todavía está pendiente cuánto tiempo?

Dr. Julián Pérez Peña: Pero se sabe que se está utilizando diariamente hay que utilizarlo diariamente para disminuir la espermatogénesis, después que pase un tiempo no se sabe si hay que volverla a usar, hay que usarla todos los meses permanentemente o la frecuencia va a variar. En eso se está estudiando.

Reinaldo Taladrid: Reacciones adversas, secundarias de los tres. ¿Qué se sabe?

Dr. Julián Pérez Peña: A ver, las reacciones secundarias han sido muy leves, en el caso de la inyección lo que se habla es que ha disminuido el colesterol, bueno, el HD y ha incrementado el peso pero de forma muy ligera, hasta ahora esas son las dos con relación a la inyección.

Con relación a las tabletas lo que se sabe es que puede producir un poco de agné, puede dar dolor de cabeza; por eso con relación a las reacciones adversas que producen los anticonceptivos en las mujeres es nada. Las píldoras anticonceptivas femeninas producen decenas de reacciones adversas, algunas muy incapacitantes y estas son dos-tres reacciones adversas y realmente muy leves.

Reinaldo Taladrid: ¿Y en el gel?

Dr. Julián Pérez Peña: En el gel igual, tiene parecido a la de las tabletas.

Reinaldo Taladrid: ¿Parecido?

Dr. Julián Pérez Peña: Sí.

Reinaldo Taladrid: Bueno, ahora yo quiero entrar en el tema que ya anticipaba. Usted mencionó falta de interés de las grandes compañías farmacéuticas mundiales por ya existir los anticonceptivos femeninos, pero ahora mismo cuando usted hablaba de reacciones adversas explica que los anticonceptivos femeninos pueden tener más incluso. ¿Usted cree que esto es un simple problema así económico o ese problema económico también tiene un componente cultural de que los hombres no deben usar métodos anticonceptivos o que no deben tomar pastillas o la inyección, hay algo ahí cultural, social o no?

Dr. Julián Pérez Peña: Evidentemente hay un factor social importante. Independientemente de que es un negocio en la economía del medicamento mundial, ya te dije los cálculos han establecido que la venta en el mercado es de 18 mil de más de 18 mil millones de dólares, además de eso, no tienen interés en que entonces aparezcan métodos anticonceptivos masculinos muy baratos porque entonces el mercado se disminuiría, eso es desde el punto de vista económico.

Desde el punto de vista social evidentemente durante siglos los métodos anticonceptivos se los hemos relegado a las mujeres como si la mujer únicamente es la responsable de la fecundidad y de la maternidad, es decir no se ha visto como un problema de la pareja; recientemente en este siglo es cuando ha habido una reacción sobre este tema de género y se ha ido defendiendo aquello, incluso se han hecho encuestas donde aparece que muchos hombres están de acuerdo en regular ellos mismos su propia procreación, no depender entonces de la mujer. Pero durante muchos años se le ha relegado eso a la mujer e incluso no se veía muy bien que el hombre hiciera un método anticonceptivo, la vasectomía se la hacían muy pocas personas, incluso en el estudio que salió recientemente, una noticia que salió en Juventud Rebelde hablaba de algunos datos en Cuba y una entrevista a Ramiro Fraga que es uno de los urólogos más importantes de Cuba…

Reinaldo Taladrid: Y veterano de este programa también.

Dr. Julián Pérez Peña: Y veterano de este programa que ha hecho muchas vasectomías y entonces él explicaba cómo se ha ido modificando ese criterio; pero inicialmente la vasectomía no era muy aceptada en la población masculina.

Reinaldo Taladrid: ¿O sea que usted cree que sea un componente cultural?

Dr. Julián Pérez Peña: Sí, yo creo que sí.

Reinaldo Taladrid: ¿De cargar a la mujer con el problema de la maternidad o no, de la reproducción y el hombre un poco no usar eso?

Dr. Julián Pérez Peña: Yo creo que sí.

Reinaldo Taladrid: Ahora, en las encuestas que se ha hecho a nivel internacional y digo esto porque ahora vamos a entrar en el tema de cómo es en Cuba y le quería preguntar si usted tiene información de si internacionalmente cuando se ha preguntado en los hombres indica si puede haber o no aceptación a estos nuevos métodos.

Dr. Julián Pérez Peña: Lo que he leído sobre eso es en algunas encuestas en América Latina donde se ha ido modificando positivamente la aceptación por los hombres, pero todavía es un porciento bajo que aceptan esos.

Reinaldo Taladrid: Los que aceptarían estos métodos.

Dr. Julián Pérez Peña: Los que aceptarían estos métodos.

Reinaldo Taladrid: ¿Y en los países digamos desarrollados, usted cree que sea mayor?

Dr. Julián Pérez Peña: Yo creo que es mayor no tengo información sobre estudios que se hayan hecho en países desarrollados.

Reinaldo Taladrid: Bueno, yo le quiero proponer. Usted mencionó un trabajo de periodismo investigativo que se publicó en Juventud Rebelde.

Dr. Julián Pérez Peña: Muy interesante.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué vamos a hacer? Yo le quiero pedir permiso para que usted nos de su venia para cederle su asiento de invitado a una brillante y joven periodista que un poco que fue un trabajo colectivo, pero que ella accedió a venir y presentarnos aquí como es una tradición nuestra el resultado de esta investigación de cómo es este fenómeno en Cuba. ¿Está de acuerdo?

Dr. Julián Pérez Peña: Muy bien, es un placer para mí.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias Doctor, pero lo estoy esperando recuerde el sábado en Radio Rebelde 12:15 del mediodía ahí va a estar el Doctor, teléfono en vivo para que responda preguntas. ¿Está de acuerdo?

Dr. Julián Pérez Peña: De acuerdo.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias Doctor nuevamente como siempre por su participación, sé que el sábado la va a enriquecer más y felicidades por sus 16 años en pantalla y unos cuantos más aquí también.

Dr. Julián Pérez Peña: Muchas gracias a ustedes por invitarme.

Reinaldo Taladrid: Gracias a usted nuevamente. Y ustedes amigos acompáñenme, cómo está funcionando este fenómeno en Cuba. Y como es una tradición, nuestro programa salió también a preguntar de manera aleatoria a la calle en Camagüey, gentilmente María del Carmen Fuentes y aquí en La Habana Angélica Arce salieron y preguntaron sobre anticonceptivos. Por supuesto queremos aclarar y decir que como programa que estamos conscientes y claros que cuando se habla de anticonceptivos en Cuba lo primero que viene a la mente es el condón, son los preservativos de los cuales hay una fuerte escases, hay un serio problema de desabastecimiento y eso por supuesto es una realidad, pero estamos tratando de ir más allá de eso y hablar del tema en sí; así que veamos qué encontraron en la calle en ambas provincias, adelante.

Periodista María del Carmen Fuentes: Gracias, Taladrid, un saludo desde Camagüey. Entre el asombro y el desconocimiento los agramontinos opinan sobre el tema.

Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Conoces algo acerca de los anticonceptivos masculinos? Entrevistado 1: No. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿No conoces ninguno? Entrevistado 1: No conozco ninguno. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Ni el preservativo? Entrevistado 1: El preservativo sí. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Y de los anticonceptivos que entonces utilizan las mujeres, sí conoces? Entrevistado 1: Sí. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Cuáles por ejemplo? Entrevistado 1: Bueno, la T y las pastillas anticonceptivas. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿De qué anticonceptivo tú has oído hablar? Entrevistado 2: Los de las mujeres, normal. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Y no te preocupa ese asunto? Entrevistado 2: Sí. Entrevistado 3: Bueno el único que conozco es el preservativo. Entrevistado 4: El condón. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Sólo ese? Entrevistado 4: Sólo ese. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Y tú? Entrevistado 5: El preservativo. Entrevistado 6: Sería discriminatorio decirle que la mujer es la única que tiene usarlo, el hombre también por supuesto. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Y qué anticonceptivos hay para los hombres? Entrevistado 7: Para los hombres está el condón, bueno es el más conocido así no. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Otros no conoces? Entrevistado 7: No no. Periodista María del Carmen Fuentes: ¿Te gustaría saber si hay otros anticonceptivos masculinos? Entrevistado 7: Por supuesto. Entrevistado 8: Sí claro, yo me informo por la televisión, me informo por la radio y esas cosas, eso es bueno saberlo, para protegerse uno y proteger a los demás. Entrevistado 9: El condón que en estos momentos está perdido.

Periodista María del Carmen Fuentes: Una evidente necesidad de información demuestran estas opiniones de los camagüeyanos, obtenerla está en manos de Pasaje a lo Desconocido para que luego saquen todos sus propias conclusiones.

Periodista Angélica Arce: Los anticonceptivos masculinos, cuáles son sus principales usos, ventajas, desventajas, así como efectividad de estos métodos. Entrevistado 1: Yo conozco el término del anticonceptivo en los hombres, el preservativo que mayormente es el que se usa y la operación que se hace para evitar que la compañera no salga en estado. Entrevistado 2: Lo único que yo conozco así para los hombres es el condón y en estos momentos no lo hay, que sería muy bueno que se preocuparan por eso porque hay muchas enfermedades. Entrevistado 3: Está el femenino, que son de las mujeres que es el ASA, la T y eso, pero el del masculino normal, no lo veo así como nombre masculino o femenino, no. Entrevistado 4: Para las mujeres sí existen las pastillas, porque bueno mi hija toma las pastillas tiene también puesto su ASA también, pero es Doctora, si no tiene preservativo no hace relaciones sexuales, yo se lo tengo prohibido. Entrevistado 5: El anticonceptivo que yo sé, es el preservativo y las vacunas, quisiera que hubiera otras cosas más para los hombres.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias a María del Carmen y a Angélica Arce en Camagüey y en La Habana respectivamente por su colaboración y ahora sí les presento a Liudmila Peña, periodista de Juventud Rebelde que junto a otras dos colegas hizo un excelente trabajo de periodismo investigativo que con gusto la invitamos a que nos cuente cómo se llama el trabajo lo están viendo en pantalla ahora y sobre todo qué encontraron sobre anticonceptivos masculinos que es nuestro tema, su trabajo es mucho más amplio por supuesto, pero el tema hoy es anticonceptivos masculinos, anticonceptivos masculinos en Cuba hoy.

Periodista Liudmila Peña Herrera: Gracias, Taladrid, para nosotros como periódico es un gusto volver a estar aquí con ustedes en el programa y viendo las entrevistas me doy cuenta de que evidentemente este tema de la anticoncepción masculina y la desinformación que existe sobre todos estos métodos pues es algo general, no solamente en las tres provincias en las que trabajamos nosotros como periódico que fue Sancti Spíritus, Pinar del Río y La Habana. También quiero comentarte que utilizamos algo que nosotros le llamamos experimentación periodística porque utilizamos las redes sociales en un grupo específico donde existen casi 900 usuarios que residen en el país de diferentes grupos etarios en los que también por supuesto las personas opinaron las mujeres y también los hombres y bueno, ya vemos que en Camagüey y en La Habana lo que consiguieron estas periodistas también.

Coincido muchísimo con lo que nosotros de alguna manera también reflejamos en nuestro reportaje, creo que sacar a la luz es algo digamos demasiado amplio, pero sí me parece que hablar sobre este tema y salir a la calle siempre es un descubrimiento porque después de tanta cultura de tanta información sobre los temas de sexualidad. A veces nos parece que las mujeres y los hombres conocemos muchísimo de estos temas y realmente es sorprendente cómo los hombres a veces no saben que el condón también es un método anticonceptivo y que por supuesto es el que más se utiliza.

Cuando nosotros les preguntamos evidentemente aunque ellos no sepan que ese es un método anticonceptivo saben que es para prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, pero es por suerte el que ellos más utilizan. Aunque también hay algunos un poco más informados que mencionan también el coito interrupto y lo que sí llama la atención es que sobre la vasectomía muy pocos hombres lo refieren o como que lo conocen o como que estarían dispuestos a someterse a ese proceder quirúrgico en algún momento de su vida.

Estas son algunas de las cuestiones específicas y generales que nosotros encontramos y que coinciden con estudios científicos que se han realizado en el país, por ejemplo en 2009 la Encuesta Nacional de Fertilidad que realiza la Oficina de Estadísticas de Cuba también investigó sobre el tema y coincide hace más de 10 años que esto se realizó y sigue coincidiendo, o sea que es una tendencia que se está sosteniendo en el tiempo que los hombres realmente no conocen sobre anticonceptivos ni tampoco están dispuestos a asumir prácticas diferentes que tradicionalmente ellos ha asumido.

Reinaldo Taladrid: Bueno, usted ha mencionado todo esto que ustedes encontraron, ¿fueron tres ustedes, las que trabajaron?

Periodista Liudmila Peña Herrera: Sí, trabajamos mis colegas de Pinar del Río, Sancti Spíritus y yo por aquí por La Habana.

Reinaldo Taladrid: Ahora, usted cree que es un problema de desconocimiento o aquí hay un problema cultural también y vamos a suponer que en los próximos años se resuelva el problema del abastecimiento de los condones y también entren los nuevos métodos anticonceptivos masculinos que se explicaron aquí que se están experimentando en el mundo, sea la inyección que dura 13 años o sea la pastilla anticonceptiva masculina. ¿Usted cree que aún en esas condiciones por lo que usted encontró aquí, hay un rechazo cultural también a que el hombre utilice los anticonceptivos o no es así, qué encontró usted?

Periodista Liudmila Peña Herrera: Yo me atrevería a asegurar, Taladrid, por las respuestas que encontramos, por encuestas cualitativas que realizamos que es un problema cultural y al mismo tiempo responde a la desinformación. Pero me parece que incluso ojalá que por ejemplo dentro de un mes nosotros podamos contar en la red de farmacias con los condones.

Aun así me parece que el problema de que los hombres solamente quieran acceder a esto y no a otros como le mencionaba el tema de la vasectomía, por ejemplo, tiene que ver sobre todo con el machismo con patrones patriarcales que durante muchísimo tiempo han estado incidiendo no solamente en este tema sino en casi todos lo que sexualidad y relaciones de pareja existen en el país.

Lo digo porque entre las cuestiones que nosotros buscamos estaba también hombres que han accedido a realizarse la vasectomía sobre todo, por ejemplo, te quisiera comentar una experiencia que encontramos en Pinar del Río, una señora que dice que si ella hubiera conocido en su juventud sobre la vasectomía ella lo hubiera conversado con su esposo, aunque está segura que su esposo no hubiera accedido a ir al salón para que ella no tuviera por ejemplo que optar por la ligadura de trompas como lo tuvo que hacer.

Sin embargo hay otra que bueno, su esposo no está hoy vivo, pero como no quería que ella sufriera, digamos se sometiera a las consecuencias a los problemas que a veces trae la ligadura de trompas pues él decidió en pleno Período Especial asumir esta realidad, o sea ir al salón someterse a los 15 minutos que asegura por ejemplo el especialista Fraga…

Reinaldo Taladrid: El Doctor Ramiro Fraga, veterano de este programa también.

Periodista Liudmila Peña Herrera: El Doctor Ramiro Fraga que fue uno de los expertos que, por supuesto, consultamos para este reportaje, asesor principal también de esta investigación y pues por supuesto que le fue muy bien como otros hombres que también aseguran que luego de la vasectomía no quedan con secuelas, eyaculan perfectamente sin ningún tipo de problema, las relaciones sexuales se desarrollan incluso ellos dicen que hasta las pueden disfrutar muchísimo mejor por qué porque no tienen la preocupación de un embarazo no deseado.

De hecho, el Doctor Fraga explica él que es un experto en esto que no solamente desde el punto de vista de la teoría sino también de la práctica que los hombres llegan a la vasectomía no por información ni de la comunicación ni por ejemplo la información de los textos, de los libros, de la literatura. Sino por la comunicación de hombre a hombre, o sea un hombre que se ha practicado la vasectomía que ha decidido optar por ella le ha ido bien y entonces se lo comenta a otro hombre y a otro hombre y así, como por supuesto le asegura que le ha ido bien que no es tan doloroso como existen los mitos en la calle, pues entonces así es como otros también acceden.

Reinaldo Taladrid: ¿O sea que usted cree que sí hay un problema un poco patriarcal de que ese es un tema de mujeres?

Periodista Liudmila Peña Herrera: Sí, incluso hay muchos hombres que dicen que por qué si las mujeres tienen más opciones de anticoncepción, por qué si muchas de las mujeres acuden a la cesárea y ahí mismo se aprovecha como ellos dicen para ligar las trompas, entonces por qué razón el hombre tiene que ir luego a someterse a una cirugía aunque sea sencilla y dure 15 minutos.

Reinaldo Taladrid: Por la experiencia suya de ir entrevistando gente de distintas formas haciendo esta investigación. ¿Cómo usted cree que reaccionarían los hombres cubanos de acuerdo a su experiencia en esto con estos nuevos métodos, una inyección, unas pastillas o gel que se echa en la espalda como se explicó aquí?

Periodista Liudmila Peña Herrera: Bueno, yo no sé, no puedo asegurar cómo reaccionarían de forma física, pero sí por las experiencias y por las reacciones que he visto luego de la publicación de este reportaje me parece que necesitan mucha información para poder decidir; hay una persona que nos escribió en la página web que nos decía: “Sospecho que este reportaje está buscando que los hombres se decidan por la vasectomía para que las mujeres no tengan que ir a hacerse la ligadura de trompas”.

Y realmente Taladrid no es esta la idea, la idea es que existan mayor información porque existen los métodos, la diversidad de los métodos, entonces la idea es que entre la pareja exista la comunicación y realmente puedan decidir, saquen sus conclusiones que es lo mejor, qué les conviene más y de conjunto, pues por supuesto decidan.

Reinaldo Taladrid: Ya no nos queda tiempo y quiero que usted me acompañe a despedir el programa, algo más en 1 minuto, 30 segundos más o menos que quiera agregar.

Periodista Liudmila Peña Herrera: Yo creo que es importante que la pareja sepa que está para acompañarse, tanto en la vida cotidiana como en la sexualidad y bueno, cada persona cada pareja tiene sus contextos y sus realidades.

Por supuesto, no somos tampoco quienes como profesionales de la comunicación para decidir y para indicar, pero me parece que en un mundo como el nuestro que tratamos de lograr la equidad entre las mujeres y los hombres que todos tengamos los mismos derechos y los mismos placeres también, pues entonces que exista mayor comunicación e información sobre todos estos métodos, creo que también nos puede llevar al camino de la felicidad.

Reinaldo Taladrid: Bueno, muchísimas gracias a usted y a sus dos colegas en Pinar del Río y Sancti Spíritus por este excelente trabajo que es una tradición ya presentarlos aquí, espero que no sea el último.

Entonces, muchísimas gracias a usted, le reitero al Doctor Pérez Peña las gracias y felicidades por sus 16 años, espero que continúe esta colaboración y ustedes amigos solo me resta como cada semana pedirles que este sea solo el inicio, el punto de partida, que busquen, lean, estudien, analicen, profundicen para qué, para que alimenten su cerebro y una vez que lo tengan muy bien alimentado siempre les cabe más, la ciencia lo ha demostrado, al final saque usted sus propias conclusiones.

Escuche aquí