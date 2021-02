Pasaje a lo Desconocido: ¿Beber agua de mar? (+ Podcast)

Transcripción: María Caridad Figueredo, Yaritza Echemendía y Yusleydis Seuret.

Reinaldo Taladrid: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido, eso que están viendo ustedes en la pantalla son 2 botellas en basadas con agua de mar, agua salada, que según una corriente que está prosperando en el planeta incluyendo Cuba, se toma para curar algunas enfermedades, ese es el tema de hoy, acompáñenos.

Efectivamente, vamos a estar discutiendo el uso del agua de mar como forma o como líquido que cura una serie de enfermedades.

Escuche aquí



Qué les propongo, vamos a tener un invitado en el estudio no se los presento todavía, ustedes los conocen seguro, pero también vamos a poner primero los puntos de vistas, los argumentos de los que defienden esta teoría, esta tesis de que el consumo de agua de mar en determinadas condiciones cura enfermedades, así que les propongo que veamos qué nos dijo al respecto un entrevistado de este programa Máster en Ciencias de la Educación y profesor de un politécnico aquí en La Habana, veamos qué nos dijo.

José Manuel González: Si vamos a hablar de agua de mar no podemos dejar de mencionar a René Quinton que fue precursor de estos beneficios del agua de mar para el uso tanto humano, como animal, como para las plantes. René Quinton fue un humanista francés que nació en 1866, falleció en 1925 y él enfermó de los pulmones y tuvo que ir a la Ribera Francesa a curarse y ahí fue donde empezó a estudiar todo lo referente al agua de mar, él sin ser especialista creó las leyes de la constancia marina, creó los dispensarios marinos en Francia y eso se mantuvo hasta el año 82 donde se podía obtener el agua de mar en esos dispensarios. Además en los dispensarios se inyectaba agua de mar se trataban todas las enfermedades con agua de mar también, y estaba permitido por las leyes francesas hasta el año 82 inyectarse el agua de mar, ponerse sueros, inyecciones todo eso. El agua de mar es considerada la mejor agua mineral que existe de todas las aguas. ¿Por qué?, porque tiene 3 principios fundamentales que es la recarga hidroelectrolítica del agua por los minerales que tiene por esas sales y por los iones, también el reequilibrio de sistemas enzimáticos también que nos proporciona y lo otro es la recarga energética de esa agua que lo que hace es establecer un medio básico en la célula, que genera la célula, y el agua de mar tiene 36 grados por litro, el líquido intersticial del cuerpo tiene 9 gramos de sal por litro. Entonces René Quinton entre otras cosas, fue el que estableció que el plasma marino era igual al plasma sanguíneo. Él fue el que dijo, él descubrió esto porque tenía la misma cantidad de elementos de la tabla periódica que tiene la sangre lo tiene el mar, entonces por eso es que se utiliza, como el agua tiene 36 gramos por litro, el plasma, el líquido intersticial tiene 9 gramos de sal por litro, por eso entonces cuando se va a tomar el agua de mar se puede tomar de la forma isotónica o hipertónica. hipertónica es sin rebajarle la sal e isotónica es rebajándole el agua de mar a 3 por 1, quiere decir que usted coge 3 cantidades de agua dulce o agua potable y 1% también de agua de mar y por eso es que el agua de mar se puede inyectar, se puede tomar de esa forma, es inyectable, en suero, en inyecciones subcutánea, intravenosa, también ocurre que hay personas que llevan un grupo sanguíneo que no es muy común, que es muy difícil de conseguir a veces y en estos lugares resuelven con el plasma marino también. Llevamos 6 años tomando el agua de mar y hemos comprobado los buenos resultados, es energizante, cicatrizante, es antibiótica y entonces el agua de mar tiene todas esas propiedades. Se puede tomar para cualquier tipo de padecimiento, la persona que no esté enferma la puede tomar también porque es un medio de regenerarse también y las personas enfermas la pueden tomar con mucha más razón para mejorar su salud y equilibrar su organismo.

Reinaldo Taladrid: Ahora aquí en el estudio tenemos un conocido de ustedes, me refiero a nuestro querido amigo que aunque es la dosis exacta, el profesor, el Doctor Julián Pérez Peña también es un amigo de nuestro programa y ha hecho época, recuerdo la viagra femenina y varios programas, Doctor bienvenido nuevamente.

Dr. Julián Pérez Peña: Muchas gracias

Reinaldo Taladrid: Usted escuchó los argumentos, qué le parece, qué piensa de eso.

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno en primer lugar yo creo, el agua de mar se conoce que es beneficiosa de la época de Hipócrates, es decir 500 años antes de nuestra era, muchos médicos Avicena, Galeno, Paracelso recomendaban el uso del agua de mar no tomar el agua de mar, sino usar el agua de mar ir a las playas, etcétera.

Eso evolucionó y a finales del siglo XVIII un médico inglés hizo un tratado sobre el uso tomado del agua mar en una serie de enfermedades que él les puso sobre las glándulas, pero ahí quedó y como bien dice el profesor, a finales del siglo XIX René Quinton renace con estas ideas de la ventaja del agua de mar.

Hay una cosa que quiero aclarar, el plasma sanguíneo no es igual al agua de mar, es decir el agua de mar tiene 96,5 gramos de agua y tiene 3,5 de sales y algunos metales y como bien dice muchos de los elementos de la tabla periódica, pero el plasma sanguíneo tiene 90% de líquido, pero tiene un 7% de proteína. Ahí están las albúminas por ejemplo que trasladan los alimentos, la nutrición a la célula, están las globulinas donde se produce todo el sistema inmunológico, las inmunoglobulinas, están también una serie de proteínas de la coagulación del factor de la coagulación, pero el otro 3% también está formado por grasas, vitaminas, hormonas, neurotransmisores, es decir que no es lo mismo el plasma, el agua de mar que el plasma sanguíneo, se han dicho algunos elementos…

Reinaldo Taladrid: Por ejemplo, él menciona que hay una serie de enfermedades que son tratables con agua de mar, incluso habla de inyectarse agua de mar, yo quiero primero pedirle su opinión sobre inyectarse agua de mar, cómo se inyectaría agua de mar, evidentemente parece que lo hacen según él explica.

Dr. Julián Pérez Peña: No hay evidencia científica de que el agua de mar inyectable, intravenosa, dérmica etcétera, pueda resolver ninguna de estas enfermedades. Se ha usado el agua de mar en afecciones dermatológicas en la psoriasis por ejemplo, como bien se ha dicho, incluso en la medicina natural y tradicional entre la modalidad de medicina natural y tradicional que hay en este país, hay una que es la heliotaloseterapia que es el tratamiento de una serie de afecciones a través de los baños de agua de mar.

Reinaldo Taladrid: Pero perdón, déjeme diferenciar algo discúlpeme si no entendí bien, una cosa es echarse en la piel agua de mar y otra cosa es consumirla.

Dr. Julián Pérez Peña: Correcto.

Reinaldo Taladrid: ¿Cuándo usted se refiere a tratamiento es a nivel de piel?

Dr. Julián Pérez Peña: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: ¿No de consumirla, ni de inyectarse?

Dr. Julián Pérez Peña: No de consumirla, ni inyectarse.

Reinaldo Taladrid: A ver, usted fue Director Nacional de Medicamento en el Ministerio de Salud Pública, ahora es profesor universitario y además todo un… yo siempre lo digo es toda una institución en lo que sea medicamento. ¿Cómo medicamento para enfermedades usted conoce alguna experiencia, sabe de algo, nos puede comentar?

Dr. Julián Pérez Peña: No, yo no conozco de ninguna experiencia que se haya podido tratar la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades crónicas a través de inyecciones o de tomar agua de mar, no conozco ninguna experiencia, y hace falta evidencia científica, es decir la evidencia científica no puede ser video, foto, anécdota, criterios de las personas, tiene que ser a través del pensamiento científico del método científico a través de investigaciones que pongan de relieve que realmente sirven para esas cosas.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué cosa es una investigación en este caso que pudiera… porque él menciona ejemplos evidentemente de personas, de casos concretos que pudiera ser la investigación que avale lo que él está diciendo? ¿Cómo sería una investigación de ese tipo?

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno, hacer un ensayo clínico que está establecido.

Reinaldo Taladrid: ¿Cómo se hace un ensayo clínico?

Dr. Julián Pérez Peña: A ver, un ensayo clínico se hace, se produce una hipótesis que puede ser esta del agua de mar, y entonces se diseña un método para hacerlo. Generalmente al azar se toma un grupo de personas se distribuyen en 2 grupos, el grupo de estudio y el grupo de control. Al grupo de estudio se le aplica la técnica que uno quiere evaluar y al otro grupo de control no se aplica nada, se da un tiempo de acuerdo al tipo de ensayo clínico y al final de eso se tiene el estudio y se hacen comparaciones.

Antes se diseña qué se va a medir, por ejemplo si se va a medir que baja la glicemia o que no hace falta insulina y en el otro grupo que es lo que pasa y después se mide, hay que medir resultado de ambos grupos, esa es una investigación que se llama ensayo clínico y que es aceptada mundialmente como elemento probatorio de que la causa que se está investigando o que el elemento que se está estudiando sí tiene esos resultados.

Reinaldo Taladrid: O sea, ¿un grupo de gente tiene diabetes, otro tiene diabetes también se le aplica el agua de mar y al otro no?

Dr. Julián Pérez Peña: Y al otro no.

Reinaldo Taladrid: A ver qué pasa.

Dr. Julián Pérez Peña: Exacto.

Reinaldo Taladrid: ¿Eso es un ensayo clínico? En esencia.

Dr. Julián Pérez Peña: Sí.

Reinaldo Taladrid: En esencia, yo sé que es más complicado.

Dr. Julián Pérez Peña: Es más complicado, pero, y de todas formas, pero primero tiene que demostrarse porque es un ensayo clínico de un humano hay ver primero si, uno no puede empezar a inventar a usar un producto si antes no tiene una serie de elementos que se llaman ensayo preclínico antes de entrar los seres humanos.

Reinaldo Taladrid: Ahora yo le escuché, ya yo había leído cuando estábamos preparando el programa, y escuché en la entrevista que hay varias maneras mezcladas o más puras de tomar agua de mar, ya sea inyectada o tomar, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuándo uno consume, toma agua de mar qué pasa dentro del cuerpo humano una vez que uno toma agua de mar?

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno, la concentración salina es 4 veces la concentración del suero fisiológico que es de 0,9 gramos por litro este tiene 0,36 gramos por litro, quiere decir es 4 veces la concentración.

Inicialmente el cuerpo va reaccionar de la siguiente manera, la cantidad de sales que entra al aparato digestivo es mayor que la que puede absorber y entonces el organismo empieza vamos a decirlo en un término vulgar echarle agua, es decir sale líquido del intestino para poder diluir aquello. Las sales que se van absorbiendo como es una cantidad superior a la que normalmente absorbe el organismo el riñón tiene que empezar a trabajar más, y entonces para poder diluir aquello, y entonces lo que se produce prácticamente es una deshidratación además de las diarreas por la cantidad de sales que no se pueden absorber y la cantidad de líquido que está entrando al intestino para poder disolver esas concentraciones de sal.

Reinaldo Taladrid: Por eso es que cuando uno ve algo de un naufragio alguien que queda náufrago en el mar en una balsa no puede tomar agua de mar.

Dr. Julián Pérez Peña: Porque se deshidrata más rápido porque está tomando un agua muy concentrada, se produce este mecanismo de reacción. Es decir sale agua del organismo hacia el intestino y el riñón necesita diluir cantidades mayores y se produce entonces una diuresis mayor, es decir pierde los líquidos además de la diarrea que puede producir.

Reinaldo Taladrid: De lo que usted me mencionó me vino a la mente algo. ¿Y una persona que tenga estreñimiento no le puede funcionar?

Dr. Julián Pérez Peña: Acuérdate, hay medicamentos que tienen una concentración salina para producir, para atender la constipación y mejorarla pero es un medicamento que tiene una serie de concentración.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué está dentro del medicamento?

Dr. Julián Pérez Peña: Hay medicamentos que se utilizan para atender, para tratar la constipación.

Reinaldo Taladrid: Bueno mire, yo le quiero proponer algo a usted y a los amigos, quisimos ver si existía fuera de La Habana algún lugar, grupos, alguien que tuviera esta práctica, y una de las periodistas que más yo más admiro Ismary Barcia en Cienfuegos, con esa gran sagacidad que tiene, encontró allí personas que consumen, o sea agua de mar o que un poco están con esta corriente de pensamiento, entonces yo le propongo a usted y a los amigos que veamos qué encontró con su sagacidad repito, Ismary Barcia en Cienfuegos y que después lo comentemos aquí, vamos a ver un ejemplo quizás más concreto, así que adelante.

Osmel Cortina: Mi conocimiento con el agua de mar vino hace 4 año. Empecé a tomarla porque padecía de gastritis debido a los medicamentos que tomé antinflamatorio por una hernia discal que padecía e increíblemente por arte de magia mi gastritis se eliminó aleatoriamente, también se eliminó el estreñimiento que es una de las condiciones de auto intoxicación del organismo y otro padecimiento que padecía que se me quitó fue la resequedad en los ojos. Yo tenía que usar lágrimas artificiales y cada 4 horas tenía que añadirme las lágrimas en los ojos porque se me resecaba mucho y ya yo prescindí y ya más nunca he tenido que usar las lágrimas artificiales. Todo parece indicar que mi organismo, mi sistema inmunológico se potencializó con el agua de mar, por los minerales que contiene y mi sistema se auto reparó, o sea se eliminaron todos los padecimientos estos por una forma natural, por medio del agua de mar. Me pareció algo al principio descabellado tomar el agua de mar, pero bueno, me informé, busqué en las redes sociales que están en Internet y busqué literatura y comprobé que realmente esto se había descubierto hace mucho tiempo, o sea esto no es una cosa nueva y empecé a aplicarla como un suplemento nutricional a mi dieta diaria, o sea yo la tomo diariamente. Hay ciertas condiciones de seguridad para adquirir el agua, primero que no debemos cogerlo de un lugar donde el agua no esté reciclándose constantemente, como por ejemplo nuestra bahía, tampoco se debe coger de un lugar que tú sepas que en ese lugar hay una desembocadura de una fábrica que puede tirar al mar desechos tóxicos, tampoco de una desembocadura de un río porque el río también le baja el PH al agua y lo importante y saludable del agua de mar es que tiene un PH que 8,3, o sea su salinidad y su PH y sus nutrientes que tiene en su seno son los que hacen que mejore nuestra salud. Favorablemente el mar es el único ecosistema que tiene unas condiciones de auto purificarse, o sea de eliminar todas estas condiciones que le pueda añadir el ser humano al agua, llámese radioactividad, llámese elementos patógenos, bacterias, virus todo eso el mar las destruye, porque el mar tiene una salinidad de 36 gramos por litro, nuestra salinidad es de 9 gramos por litro, entonces los gérmenes que conviven en el interior de nuestros cuerpos cuando llegan al mar se deshidratan por el efecto de ósmosis. Otra condición es el PH que tiene el agua de mar un PH alcalino, todos sabemos que los patógenos sobreviven en un medio ácido, de hecho el medio ácido donde comienzan aparecer las enfermedades de los seres humanos, y el agua de mar nos propicia un medio alcalino, o sea cuando la mezclamos estamos tomando una agua salobre a diferencia del agua dulce que tiene un PH más bajo, por eso es una condición de que me eliminó mi gastritis también porque tiene un PH alcalino. Dr. Jean Raúl Chauvin Oropesa: Se habla de tres vertientes en lo que hemos revisado en la literatura, lo que hemos hablado de todo lo que se ha investigado en el mundo, a través del punto de partida de a principios de siglo de René Quinton y todos los demás países e investigadores del mundo que han tratado el tema, los tres vertientes fundamentales sobre el funcionamiento del agua de mar en el organismo, se habla de una recarga hidroelectrolítica que al mismo tiempo hidrata la carga que él tiene de electrolito que son muy importantes para el funcionamiento celular sobre todo para el funcionamiento de la membrana celular, vamos hablar de un reequilibrio enzimático se sabe la importancia que tienen las enzimas en todos los procesos metabólicos que concluyen con el funcionamiento también celular y la regeneración de las mismas células y la función de todos sus organismos, y también la propia regeneración celular.

Toda la literatura habla sobre esos procesos importantes que tiene y ahí podemos inferir de los beneficios que reportan empíricamente las personas que hacen uso, y no solamente las personas que hacen el uso si no también los reportes de las investigaciones un poco más serias sobre la terapia marina.

Reinaldo Taladrid: Bueno muchísimas gracias a Ismary Barcia por su siempre efectivo trabajo y su sagacidad repito que nos ayuda muchísimas gracias por esto que acabamos de ver.

Doctor, dos casos concretos, personas que lo consumen, que consumen el agua de mar, yo quiero insistir en algo que no sé si quedó claro. ¿Cuándo uno se inyecta a donde va esa agua de mar?

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno se adsorbe, cualquier inyección intramuscular o intravenosa pasa a los canales sanguíneos y se distribuye por todo el organismo.

Reinaldo Taladrid: Eso que ellos insisten que es una recarga, ¿es así? ¿no es así?

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno yo no conozco personalmente, no conozco ninguna recarga enzimática ni inmunológica del agua de mar.

Reinaldo Taladrid: Ellos la toman tres partes de agua dulce una parte de agua de mar ya aclararon aquí que tiene que ser un lugar que no esté contaminado vamos a usar esa palabra, ¿usted insiste cuando eso se toma cura algo?, ¿usted conoce que cura algo o no?

Dr. Julián Pérez Peña: Yo no conozco que cure nada, es cierto que desde la época de René Quinton se tomaba el agua de mar con determinadas características, incluso hay una empresa española que está en Alicante en España, que tiene un laboratorio y que produce productos del agua de mar bajo un protocolo que está certificado.

Se toma el agua de mar a 5 kilómetros de la costa a una profundidad menor de 20 o 30 metros del fondo y más de 30 metros de la superficie, esa agua se saca, se pone en unos contenedores en unos barcos, se trae para un laboratorio y se micro filtra por filtros de 0,22 micras en frio y el resultado de eso se mezcla con agua mineral y entonces esterilizan el producto, o sea hay un tratamiento especial y que yo sepa hasta este momento este laboratorio ha producido gotas nasales, ha producido gotas oftálmicas para el tratamiento de la enfermedad de ojos secos que sí en el caso de los ojos secos fue registrado por la autoridad regulatoria española.

Reinaldo Taladrid: ¿Pero para tomar?

Dr. Julián Pérez Peña: No para tomar, hicieron unas ampolletas que tienen estas características y la recomiendan esa agua de mar que tiene este tratamiento prácticamente es un agua estéril, que se ha reducido la salinidad y la promueven como suplemento nutricional. En el mundo hay una caracterización de las cosas que se van a usar en el organismo, si es medicamento son las autoridades regulatorias que exigen entonces los ensayos clínicos etcétera. Pero también se puede registrar, en Cuba hay el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia y Microbiología registra los medicamentos, los productos que se van a usar nutricionalmente en Cuba que hay bastantes.

Reinaldo Taladrid: Pero, espérese un momentico, unas gotas para los ojos y para la nariz.

Dr. Julián Pérez Peña: Sí.

Reinaldo Taladrid: En ese laboratorio

Dr. Julián Pérez Peña: Sí.

Reinaldo Taladrid: Que sí están aprobadas, ¿pero ahí es que el agua de mar es un componente de eso, no?

Dr. Julián Pérez Peña: Es decir.

Reinaldo Taladrid: ¿No es agua de mar?

Dr. Julián Pérez Peña: El agua de mar tratada como te conté bajo el protocolo este, es decir un agua tratada bajo este protocolo micro filtrada a 0,22 micras, estéril, es un agua de mar que tiene un tratamiento y además hecha isotónica, es decir diluida con agua mineral.

Reinaldo Taladrid: Pero las botellitas de agua de mar para tomar como suplemento nutricional, ¿sí están autorizadas?

Dr. Julián Pérez Peña: Están autorizadas como suplemento nutricional en España.

Reinaldo Taladrid: ¿En España?

Dr. Julián Pérez Peña: En España.

Reinaldo Taladrid: ¿Y en el resto de Europa?

Dr. Julián Pérez Peña: No en el resto de Europa no, que yo sepa.

Reinaldo Taladrid: ¿Esa botellita de agua de mineral tiene tres partes de agua potable y una parte de agua salada?

Dr. Julián Pérez Peña: Sí, está hecha isotónica, es decir el agua de mar es hipertónica, entonces uno tiene que reducir la concentración para pasar de 36 gramos por litros a 9 gramos por litros, la tiene que diluir y eso es un agua diluida bajo las características que te he dicho que tiene este laboratorio cuyo protocolo sí está registrado en España.

Reinaldo Taladrid: ¿Pero esos suplementos nutricionales se venden no, como suplemento nutricional?

Dr. Julián Pérez Peña: Se venden, se venden en farmacias, se venden en tiendas, se venden en cualquier lugar.

Reinaldo Taladrid: Entonces no hace daño.

Dr. Julián Pérez Peña: No.

Reinaldo Taladrid: Sí, porque si hiciera daño lo prohibirían.

Dr. Julián Pérez Peña: Exactamente el suplemento es, ese suplemento nutricional está aprobado en España, para tomar como suplemento nutricional por eso se vende en cualquier lado, no es por receta médica como un medicamento, ni para determinadas enfermedades si no se promueve para, por ejemplo para deportistas de alto rendimiento que necesitan mantener un flujo de líquido y sales etcétera.

Reinaldo Taladrid: Pero por ejemplo, los entrevistados evidentemente la consume pero no les pasa nada, no sé.

Dr. Julián Pérez Peña: Yo tampoco, en ese sentido de que el agua de mar no puede llegar a la playa salir a Varadero coger un jarrito y tomar el agua esta, el agua de mar que se consume en Europa aprobado por la autoridad regulatoria de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición de España, es un agua que esta embotellada y se promueve como un suplemento nutricional como se promueven cientos de medicamentos, cientos de productos como suplemento nutricional.

Reinaldo Taladrid: Déjeme tocar un tema que es válido para esto, pero que es válido para prácticamente todo en el mundo que vivimos, usted escuchó que se dice, leí en Internet, leí en las redes sociales, a ver, no sé si aquí es válido esto que le voy a decir aquí o no en este tema que estamos hablando. Una cosa es decir, yo leí, en la revista de ciencias médicas de la academia de Estados Unidos, yo leí en la revista de la academia de medicina francesa, a decir yo leí en Internet, porque en Internet usted ahora puede llegar a su casa y poner algo no, lo puso desde su casa.

Dr. Julián Pérez Peña: Correcto.

Reinaldo Taladrid: ¿Existe este problema aquí también o no en este caso no?

Dr. Julián Pérez Peña: Existe este problema, cuando yo empecé a estudiar esto, hay 216 millones de referencia cuando usted pone en Google tomar agua de mar, como tú dices eso no es ciencia constituida, el internet no está validado. Pero si usted entra a Internet a la página web The Lancet, la revista inglesa o Journal of the American Medical, o la Revista Cubana de Medicina, esas si son revistas que están autorizadas, que sus resultados se evalúan por pares, se llama así, es decir y si reúne las condiciones científicas necesarias se publica, si no la rechazan, pero son esas revistas, son esas páginas web no cualquier referencia que hay en Internet, Internet no está validado.

Reinaldo Taladrid: Entonces, ya se nos está acabando el tiempo fíjese, ¿cómo suplemento nutricional no hace daño entonces tomar esto?

Dr. Julián Pérez Peña: Como suplemento nutricional la que hace el laboratorio Quinton de Alicante España está aprobada, en España, para uso como suplemento nutricional las botellas con ese tratamiento que prácticamente es un tratamiento diferente, tiene agua de mar pero no tiene por ejemplo, el agua de mar tiene metales pesados, tiene metales que la Agencia Reguladora de España por ejemplo no admite, el agua de mar tiene el boro por ejemplo que es un metaloide. La Agencia Española solo permite que los alimentos puedan tener un miligramo por mililitro, un miligramo por litro en la concentración, el agua de mar tiene 5 miligramos por litro, incluso la OMS dice que es 0,5 miligramos, pero bueno la Agencia Española.

Entonces esa agua que han extraído allí al purificarla, al pasarla por los filtros estos en determinadas condiciones, y además esterilizarla después y mezclarlas con agua mineral ya prácticamente lo que es agua de mar fue donde se extrajo, pero ya no tiene los metales, ni los metaloides, porque además hay riesgo, el agua de mar también tiene virus y tiene bacterias y tiene protozoarios. El agua de mar también tiene componentes orgánicos, derivados de la industria de los protectores solares etcétera, etcétera.

Reinaldo Taladrid: Pero se supone que ellos especifican que ellos la recogen de algún lugar.

Dr. Julián Pérez Peña: Sí, como la recogen en ese espacio que está a 20, 30 metros al fondo del mar y más de 30 metros de la superficie, la extraen y la pasan por un proceso industrial del laboratorio.

Reinaldo Taladrid: Eso es en el laboratorio de allá.

Dr. Julián Pérez Peña: En el laboratorio.

Reinaldo Taladrid: ¿En el de España?

Dr. Julián Pérez Peña: En el laboratorio de España lo pasan por ese proceso y entonces ya, el producto final, pues ni tiene los metales que tiene el agua de mar, ni tiene las bacterias, los virus, los protozoarios que pueden tener el agua de mar, ni tiene los componentes orgánicos que pueda tener el agua de mar, es un agua de mar procesada para llamarla de alguna forma.

Reinaldo Taladrid: Usted fue Director Nacional de Medicamentos en Cuba, ¿usted cree que esto es el equivalente del medicamento para alguna enfermedad, o no?

Dr. Julián Pérez Peña: Yo creo que no.

Reinaldo Taladrid: ¿No?

Dr. Julián Pérez Peña: No, por lo menos hasta hoy.

Reinaldo Taladrid: Y ya usted sabe lo que le voy a preguntar al final. ¿Si usted tuviera algunas de estas afecciones, algunas de estas enfermedades o problemas, usted procesada bien, tomaría agua de mar para curarse o no?

Dr. Julián Pérez Peña: Yo soy diabético e hipertenso y no tomaría agua de mar.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted no tomaría?

Dr. Julián Pérez Peña: No.

Reinaldo Taladrid: Bueno, como ustedes escucharon aquí han oído todas las opiniones sobre este tema, yo quiero invitarlo ahora que se nos acaba el tiempo a que vayamos al momento de los accionistas principales Doctor, donde nos escriben la gente y a lo mejor hay algo, vamos a ver qué nos tienen preparado para hoy en el momento de los accionistas principales, lo invito a que nos acompañe.

El primero lo envía Carlos Ayub, dice sería muy interesante hacer un programa sobre el ayuno intermitente y sus beneficios, Doctor ayuno intermitente y beneficio. ¿Qué usted cree?

Dr. Julián Pérez Peña: Bueno yo he oído, porque las dietas en los últimos años, las dietas han cobrado una moda importante, la gente quiere bajar de peso, mantenerse bien, etcétera, etcétera, y quiere hacerlo rápidamente y he oído no lo he estudiado de que hay diferentes tipos de dietas, una es esa, de hacer el ayuno y hacer determinados ayunos por horarios, he leído que eso...

Reinaldo Taladrid: O sea, que esto un tema interminable el de las dietas.

Dr. Julián Pérez Peña: Exacto pero un tema interesante.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted hace alguna dieta?

Dr. Julián Pérez Peña: Yo no hago ninguna.

Reinaldo Taladrid: Ninguna no.

Dr. Julián Pérez Peña: Yo solamente me regulo, como soy diabético, regulo las cantidades de las comidas que me como.

Reinaldo Taladrid: Me queda Doctor, decirle que busquen, lean, de fuentes autorizadas, hay que empezar a decir eso creo ya en el mundo que vivimos alimenten sus cerebros, busquen todo lo que puedan al respecto para qué para que como siempre les pido al final saque usted sus propias conclusiones.