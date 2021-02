Pasaje a lo desconocido: El origen de la vida inteligente en la Tierra (+ Podcast)

Transcripción por Yelen Torres y Geidy Acosta

Reinaldo Taladrid: Bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido, hoy retomamos un tema que se ha tratado varias veces aquí desde distintos ángulos, pero hoy vamos a profundizar en él, de qué les hablo un avance.

Efectivamente, la teoría de la evolución o cómo evolucionó hasta llegar a donde estamos hoy el ser humano, de eso vamos a estar hablando en la noche de hoy y ya se imaginan quien está aquí, el Dr. Vicente Berovides, Profesor de Mérito de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Biología específicamente, una de las mayores autoridades en evolución en todo el Caribe y que ustedes no lo van a olvidar nunca por aquellos famosos programas de la sirenas, recuerda Doctor.

Dr. C. Vicente Berovides: Como no…

Reinaldo Taladrid: Bueno muchas gracias por estar aquí.

Dr. C. Vicente Berovides: No, gracias a usted por invitarme.

Reinaldo Taladrid: Bienvenido de nuevo y la palabra nuevo es la primera pregunta, hemos tocado este tema aquí desde distintos ángulos. ¿Qué lo lleva a estar aquí hoy de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Toda la redundancia es posible ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué elemento nuevo tiene que nos lleva a hacer este programa?

Dr. C. Vicente Berovides: Pues muy sencillo, se ha avanzado enormemente en toda la investigación acerca de la complejísima evolución que sufrimos nosotros, porque a diferencia de otros animales nosotros evolucionamos tanto biológica como socioculturalmente. Los animales también evolucionan socialmente pero culturalmente los animales en teoría no tienen la cultura como la tenemos nosotros. Y esa cultura entre otras cosas es lo que hace la diferencia, ahora por qué hemos desarrollado ese nivel, la cultura que incluye la tecnología, pues gracias a nuestro cerebro y cada vez hay más evidencia gracias a una nueva ciencia que se llama genómica que compara justamente los genes de los humanos con los genes de otros animales para ver las relaciones y sobre todo dentro de los mismos humanos los genes que en interacción siempre con el medio social y cultural van a definir lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos, eso es importantísimo.

Reinaldo Taladrid: A ver, usted está diciendo que lo novedoso que nos lleva a estar esta noche aquí es que ahora se comparan a partir de la genómica, ¿se llama así?

Dr. C. Vicente Berovides: Sí, genómica sí.

Reinaldo Taladrid: Los genes humanos con los de las otras especies.

Dr. C. Vicente Berovides: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: Pero fíjese lo que usted dijo, que determinan lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.

Dr. C. Vicente Berovides: Lo que seremos sí.

Reinaldo Taladrid: ¿Entonces quiere decir que está predeterminado todo? ¿Eso no es biologicismo?

Dr. C. Vicente Berovides: No, empezando que he aclarado que es la biología en interacción con el medio social, se da cuenta, puede cambiar la biología nada es eterno, según Engels lo único eterno en la naturaleza es el cambio, entonces cambia la biología y cambia el medio social.

Usted ha visto que frecuentemente ponen a los humanos del futuro con una gran cabeza, o sea, que nos va a crecer más el celebro eso es absurdo. La esencia ahora está en que tenemos un cerebro seis veces más del que deberíamos de tener, sino las complejas interacciones neuronales que hay en los cerebros, que hasta ahora ninguna inteligencia artificial puede igualarlo por la súper complejidad que tenemos.

Reinaldo Taladrid: Ahora mírelo aquí, voy a tomar tres frases de las que usted dijo, una tenemos seis veces el tamaño que debíamos tener en el cerebro, ¿qué quiere decir eso? Que de las especies de simios en África que empezaron a caminar, el cerebro de usted y el mío seis veces mayor que el de aquellos.

Dr. C. Vicente Berovides: Llegamos a ese nivel, asombrosamente los delfines tienen esa misma propiedad. Cuando digo seis veces es seis veces en relación en proporción de tamaño pero el tamaño que nosotros tenemos deberíamos tener un cerebro mucho más pequeño.

Reinaldo Taladrid: ¿Y por qué ese cerebro creció tanto?

Dr. C. Vicente Berovides: Precisamente por las complejidades sociales, yo preferiría decir socio-sexuales que es realmente la que da lugar, pero bueno los sociólogos insisten en eso. Este problemita de lo biológico y lo social, no sé qué pasa porque siempre decimos que los seres humanos son seres biopsicosociales, pero para algunos sociólogos y psicólogos lo de biológico se perdió, lo cual es totalmente absurdo, cada vez se descubren más ejemplos de que siempre hay una interacción de los genes con el ambiente social y eso está continuamente cambiando. No lo veremos ahora pero en un futuro, habrá cambios, todo cambia.

Reinaldo Taladrid: Ahora cambios y futuro era lo otro que usted acaba de decir. Es verdad que en las películas de ciencia ficción presentan el humano del futuro con cuerpo muy delgado y más grande todavía nuestra cabeza. Usted acaba de decir, creo que fue así que lo, dijo que eso es imposible.

Dr. C. Vicente Berovides: No eso, el desarrollo de la inteligencia básicamente ahora se sabe justamente por los estudios evolutivos de la evolución del cerebro que está sobre todo. Primero adquirimos un cerebro grande porque para tener muchas conexiones hay que tener un cerebro grande, pero además ahora está basado en que con ese tamaño que tenemos no hace falta crecer más, lo que hace falta establecer más conexiones entre las neuronas para poder hacer más cosas, desarrollar más el intelecto, etcétera, sociabilidad y todas esas propiedades psicológicas de nuestra mente.

Reinaldo Taladrid: ¿Y cómo se puede establecer más conexiones de manera no natural o sea artificialmente imponer más condiciones? ¿Cómo se puede hacer más conexiones entre las neuronas?

Dr. C. Vicente Berovides: Con el mecanismo de selección natural.

Reinaldo Taladrid: Pero ¿Cómo, cómo, cómo?

Dr. C. Vicente Berovides: Precisamente, los individuos que tienen más éxito reproductivo, a causa de que pueden tener cerebro con más conexiones para hacer más cosas eficientes, son los que en teoría van a dejar más descendientes, esa es la teoría única que existe científica para explicar el cambio.

Reinaldo Taladrid: A ver si lo entendí, usted me está diciendo que hoy donde estamos la humanidad, la especie. El que tenga, eso un poco se parece a más inteligente que otro, ¿no?, ¿se parece el concepto que usted acaba de decir?

Dr. C. Vicente Berovides: Sí, más o menos. No llamarlo inteligente, más…

Reinaldo Taladrid: Más conexiones inter neuronales, más sinapsis cerebrales, como lo dicen ustedes ¿no?

Dr. C. Vicente Berovides: Exactamente.

Reinaldo Taladrid: Bien, usted me está diciendo que el que tenga su cerebro trabajando más, con más conexiones ¿se va a reproducir más?

Dr. C. Vicente Berovides: En teoría sí.

Reinaldo Taladrid: Y no puede ser que ese que tiene el cerebro funcionando más diga yo quiero tener un hijo nada más porque la situación económica no me da para más de un hijo, o no quiero tener un hijo porque me crea muchos dilemas, si es una mujer, etcétera, ¿no puede pasar eso?

Dr. C. Vicente Berovides: Sí puede…

Reinaldo Taladrid: ¿No está pasando eso en países de alto nivel de desarrollo también? Como los nórdicos, en Europa, etcétera que hay una tasa de natalidad muy baja.

Dr. C. Vicente Berovides: En ese aspecto se llega a eso pero mucho más lento porque, a fin de cuentas, siempre la velocidad con que evoluciona el organismo depende de la cantidad de individuos que dejen más descendientes.

Reinaldo Taladrid: Pero no, por ejemplo la natalidad, descendencia, no dicen que es más alta hoy en el planeta en zonas de bajo nivel cultural y educacional es más alta, o sea hay más descendencia.

Dr. C. Vicente Berovides: Exacto.

Reinaldo Taladrid: Por ejemplo, dicen que el caso, algunos, yo he leído trabajos de que dicen tasa de natalidad muy baja casi cero en países muy desarrollados, pero entonces resulta ser que en Cuba nosotros tenemos una tasa de natalidad parecida a la de los países desarrollados y hay quien dice la causa es la educación. La diferencia está que en una favela, no hay la cultura, no hay la educación para controlar la natalidad y se reproducen mucho. ¿Pero eso no contradice lo que usted dijo?

Dr. C. Vicente Berovides: No de ninguna manera. De alguna manera los genes para aumentar la complejidad del cerebro se reproducen lo que más lento. Por consiguiente esa idea de que vamos a ser súper inteligentes y que se yo, va a esperar bastantes años precisamente por ese freno que existe de que nosotros mismos controlamos nuestra reproducción esa es la gran diferencia que tenemos con el resto de los organismos. Por eso que en parte la evolución biológica humana es muy lenta porque intervenimos. Por ejemplo un animal queda estéril magnifico no se reproduce, pero un humano queda estéril va a tomar una pastilla, hacer una operación que se yo, gracias al desarrollo tecnológico y ese individuo que no se hubiera reproducido ahora se reproduce.

Reinaldo Taladrid: Entonces a ver si le entendí, usted es mi profesor como todos los invitados de aquí de los que yo aprendo siempre. ¿Usted insiste en que va a haber más descendencia de los que tengan más conexiones inter neuronales o trabajen mejor su cerebro?

Dr. C. Vicente Berovides: No solamente más descendencia pero si van a ser personas que van a irse incrementando muy lentamente. Por ejemplo en promedio, si en los países en vías de desarrollo, como usted dice, la reproducción es lenta pero están aumentando los genes para el aumento de eso y esas personas pueden propagarse por el mundo. Ahora el mundo está totalmente interconectado de todos los mecanismos, por eso va a ser una cosa súper lenta.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted cree que el planeta está súper poblado?

Dr. C. Vicente Berovides: Eso es lo que dicen los demógrafos, pero nadie sabe cuál es lo que se llama en ecología la capacidad de carga de la Tierra, ¿Cuál es? No la conocemos pero al parecer estamos acabando con todos los hábitats, habidos y por haber.

Reinaldo Taladrid: ¿Y la solución usted cree que es Marte y la Luna?

Dr.C. Vicente Berovides: Pudiera ser, pero no creo que sea muy adecuado ir a vivir a la Luna ni a Marte. Marte es un desierto donde solo hay agua que yo sepa congelada en el subsuelo, vivir ahí va a ser terrible.

Reinaldo Taladrid: Parece que sí, que se va a vivir, y se va a extraer minerales de la Luna de Marte.

Dr.C. Vicente Berovides: Sí, ya hay personas comprando pasajes para vivir en Marte.

Reinaldo Taladrid: Y colonias para extraer minerales, que son más baratos que aquí en la Tierra, me imagino, aunque no sé el costo del transporte como será, pero parece que sí.

Bueno, hay otro tema doctor que yo quiero introducir aquí con usted, las intervenciones suyas siempre provocan una muy bienvenida polémica, y un muy bienvenido debate en nuestro programa, no estoy hablando solo de las sirenas, vamos a aclarar eso.

En este tema de la evolución, hemos recibido mucha correspondencia por distintas vías, Facebook, sedes Sociales, correos convencionales, etcétera, de gente que lo apoya, que están muy de acuerdo, me parece muy bien, pero hay otros que no, y yo si usted está de acuerdo lo quiero confrontar indirectamente con algunas de las teorías de gente que no está de acuerdo o no comparte lo que usted ha dicho.

Dr.C. Vicente Berovides: Como no.

Reinaldo Taladrid: La primera es el origen de la vida en la Tierra, no tanto cuestiona la evolución, como el origen del inicio de la evolución y yo creo que la mejor forma de introducir esto, yo no recuerdo una mejor.

Es una película de ciencia ficción del gran director estadounidense Ridley Scott, que se llama Prometheus, el inicio de esta película es exactamente esta teoría de gente que dice que la vida en la Tierra fue sembrada, vino del espacio, fue sembrada y ahí empezó la evolución. ¿No empezó en el agua el origen de la vida?

Dr.C. Vicente Berovides: Sí.

Reinaldo Taladrid: Que antes, que por eso fue que empezó en el agua, vino una nave, una civilización, un ADN muy parecido, hicieron este sacrificio para que el ADN cayera al agua y empezara la cadena evolutiva, ¿qué usted cree de esto?

Dr.C. Vicente Berovides: Mire, Taladrid, empezamos mal. Hay teorías y teorías científicas, usted puede especular todo lo que le dé la gana acerca de cómo se originó la vida, pero sin evidencias comprobadas científicamente no hay nada, no hay ninguna evidencia de que un extraterrestre, una nave o lo que sea, hay personas que piensan que fueron micro organismos que vinieron en cometas, chocaron con la Tierra y dejaron la vida. Primero, esa teoría lo que hace es trasladar el problema, o bueno está bien, la vida vino de otro planeta, pero como se dio la vida en ese otro planeta, no hemos resuelto nada.

Reinaldo Taladrid: Bueno de eso trata este argumento, porque el argumento de esta película es ir a buscar el planeta de donde vino la vida a la Tierra.

Dr.C. Vicente Berovides: Y por eso inventaron ese absurdo.

Reinaldo Taladrid: ¿Para usted es un absurdo?

Dr.C. Vicente Berovides: Pero claro, eso ADN desintegrados en el océano, qué es eso, y esos ADN cómo se formaron, si primero hubo protomoléculas simples y después macromoléculas complejas, las macromoléculas no salen de la nada, tienen que salir de la interacción de las moléculas normales.

Reinaldo Taladrid: Claro al final se ve que empiezan a interactuar moléculas ¿no?

Dr.C. Vicente Berovides: Sí, pero son de ADN, fíjese que el tipo suelta el ADN.

Sin embargo la teoría actual aceptada por la inmensa mayoría de los científicos experimentalmente, hace inclusive experimentos con las condiciones que supuestamente existieron en la Tierra primitiva y ha visto cómo de simples moléculas, se crean moléculas complejas, como los aminoácidos, los ácidos nucleicos y los nucleótidos y todo eso, que al unirse y por un fenómeno llamado polimerización hacen estas moléculas complejas.

Reinaldo Taladrid: Bueno, yo dejé que usted dijera toda esa explicación verdad, y complací a los que no les gusta mi estilo, o sea yo no lo interrumpí para preguntarle una cantidad de términos que usted acaba de mencionar que yo no conozco, a lo mejor los conoce todo el mundo, yo no los conozco ¿cómo usted dijo micro, macro.

Dr.C. Vicente Berovides: Micro moléculas y macro moléculas.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué mas dijo, qué otro término mencionó?

Dr.C. Vicente Berovides: Polimerización.

Reinaldo Taladrid: Que otro término mencionó, yo lo dejé para que no dijeran no lo interrumpa, pero por qué lo interrumpe, porque no sé de qué me está hablando, y yo trato de ponerme en el lugar de los mortales que no somos profesores de mérito.

Dr.C. Vicente Berovides: Haces muy bien y yo siempre aclaro a las personas que me dicen eso, pero hay que bajar el nivel.

Reinaldo Taladrid: No es bajar el nivel, es que un artista puede ser un genio y no tiene que saber cómo es la polimerización igual que usted no tiene que saber las combinaciones en un óleo como son, y los dos pueden ser un genio en sus especialidades, yo creo que no, yo pienso que un economista a lo mejor usted no sabe calcular el PIB de un país, pero el economista a lo mejor no sabe, no tiene por qué saber que es una micro molécula, entonces yo creo que al final todos ganamos si se pregunta sin complejos ¿usted no cree?

Dr.C. Vicente Berovides: Yo creo que por lo menos del nivel medio, la palabra micro quiere decir pequeño, macro, quizás la polimerización no sea tan popularizada, pero también es un término.

Reinaldo Taladrid: Pero yo creo que ganamos todos si se lo pregunto, no se preocupes lo dejamos para el programa de radio, está bien.

Yo ahora quiero doctor confrontarlo con otro grupo de televidentes que nos ha escrito que no está de acuerdo con lo siguiente, de distintas maneras, estoy resumiendo, agrupando más o menos.

Nos dicen que las evidencias que usted menciona y las teoría de la evolución, no usted solamente, de los restos encontrado en África, de los huesos, como se llamaba Eva que aquí hicimos un programa de aquello, lo que se encontró en el sur de África, cuestionan esas evidencias, cuestionan esos hallazgos, citan sus fuentes, que cuestionan la validez de esos hallazgos para probar la teoría de la evolución y un poco el centro de estos argumentos está en que no descendemos como se dice popularmente del mono, que el hombre no desciende del mono sino que es un diseño inteligente.

Déjame aclarar algo, este es un programa que en estos 20 años se ha caracterizado siempre y siempre será así, por un espíritu muy ecuménico, la fe no hay que probarla, no hay necesidad de probar la fe, se respeta y tienen cabida y tendrán aquí todas la religiones, todos los puntos de vista, el religioso y lo hemos demostrado en estos 20 años, aclarado editorialmente, como programa eso lo quiero confrontar a usted, con estos criterios.

Dr.C. Vicente Berovides: Primero, el planteamiento actual de la evolución es una ciencia demostrada porque hay miles de pruebas, hay una secuencia de fósiles humanos que van apareciendo con aspecto de mono y se van en las sucesivas generaciones y por años se van convirtiendo en homo o sea en el género que somos nosotros.

Bien muchas personas no aceptan eso, pero entonces no van a aceptar otras miles de evidencias que hay la misma secuencia, un animal parecido a un hipopótamo, se ha encontrado todos los fósiles de secuencia que se convierte en un cetáceo y así por el estilo.

Hay fósiles de secuencia de peces que pasan a la tierra y se convierten en anfibios, cómo explicar eso, entonces, todo eso es falso, todo eso ha sido estudiado, analizado, pero es más cuando ahora se les hace el genoma a todos esos organismos, se dan cuenta que tienen muchos genes comunes, o sea que tienen un antepasado común. Igual que yo tengo genes y mi hermano, de mi abuelo, de mi tatarabuelo porque desciendo de ellos así pasa, esos son conocimientos que muchísimas personas no quieren entender de ninguna manera, este es el famoso diseño inteligente, que trata de neutralizar el gran desarrollo que tiene la teoría de la evolución actual, con miles de informaciones.

Reinaldo Taladrid: Bueno, se nos acabó el tiempo, no Prometheus, el dios Crono, dice que ya no hay para más, muchísimas gracias Doctor por haber estado aquí con nosotros.

Dr.C. Vicente Berovides: Gracias a ustedes.

Reinaldo Taladrid: Así que lean, busquen, analicen, profundicen y al final como siempre les pido, saque usted sus propias conclusiones, buenas noches.