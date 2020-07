LA ESQUINA: ¿Cómo funciona el sistema de elección del presidente en Estados Unidos?

Durante estos cuatro meses en que no ha salido esta columna, he comprobado cómo este tipo de intercambios, con diferentes matices, no ha dejado de repetírseme.

“Bueno, dime, se reelige o no”. “Por fin quién sale?”

Hoy reanudamos La Esquina a través de esta publicación y queremos empezar aclarando que:

Ojalá tuviera el don o poder de la adivinación. Son tiempos totalmente nuevos y diferentes en el sistema político y electoral en los EE.UU. Por eso llevan análisis y respuestas diferentes. Para bien, o para mal, lo que suceda, sí tendrá repercusión en nuestra vida cotidiana.

Les propongo que ustedes envíen aquí sus preguntas y esta sección se hará contestando, en lo que pueda, las mismas.

Comenzamos por esta que me envió Aldo M. de La Habana.

“…Taladrid discúlpeme pero sigo sin entender cómo es ese sistema de elección del Presidente en los EE.UU., pudiera usted volver a explicármelo...”

Estimado Aldo M. te propongo para responderte que nos auxiliemos de una fuente estadounidense, pues es un tema muy propio de ese país. Veamos cómo lo explica la cadena televisiva de Noticias CNN:

“Los estadounidenses que acuden a las urnas el día de las elecciones en realidad no seleccionan al Presidente directamente. “Están técnicamente votando por 538 Electores que, de acuerdo con el sistema establecido por la Constitución, se reúnen en sus respectivos Estados y votan por el Presidente y el Vicepresidente. “Estas personas, los electores, comprenden el Colegio Electoral, y sus votos son contados por el presidente del Senado en una sesión conjunta del Congreso. “Hay un elector para cada miembro de la Cámara de Representantes (435) y el Senado (100), más tres adicionales para las personas que viven en el Distrito de Columbia. “Cada Estado obtiene al menos 3 electores. “California, el Estado más poblado, tiene 53 congresistas y dos senadores, por lo que obtienen 55 votos electorales. “Seis estados —Alaska, Delaware, Montana, Dakota del Norte, Vermont y Wyoming— son tan pequeños, en cuanto a población, que solo tienen un congresista cada uno, y los tres votos electorales más bajos posibles.

El Distrito de Columbia también obtiene tres votos electorales.

Los votantes en Puerto Rico y otros territorios no estatales no obtienen votos electorales, aunque pueden participar en las primarias presidenciales. Se necesitan 270 votos electorales para obtener la mayoría (recuerden son 538 en total) del Colegio Electoral.

Los orígenes

Los fundadores de la nación, según explica CNN:

“Primero, temían a las facciones y temían que los votantes no tomaran decisiones informadas. “No querían decir a los Estados cómo llevar a cabo sus elecciones. “También hubo muchos que temían que los Estados con las mayores poblaciones con derecho a voto esencialmente terminarían eligiendo al Presidente. “Otros prefirieron la idea de que el Congreso eligiera al Presidente. “Y en ese momento había propuestas para un voto popular nacional. “El Colegio Electoral fue un compromiso”.

Pero también existió otro elemento que fue bien importante a la hora de decidir, así lo resume CNN:

“La mancha de la esclavitud está en el Colegio Electoral como en toda la historia de Estados Unidos”.

“La fórmula para distribuir congresistas, que está directamente relacionada con el número de electores, se basaba en ese momento en el Compromiso 3/5, según el cual cada esclavo en un Estado contaba como fracción de una persona para distribuir escaños en el Congreso. Esto dio a los Estados del sur con muchos esclavos más poder a pesar del hecho de que grandes porciones de sus poblaciones no podían votar y no eran libres”.

Hoy este sistema tiene defensores y detractores en los EE.UU.

Qué dicen sus defensores:

Sería muy difícil hacer un recuento nacional de todos los votos si hay una situación como la de Florida en el 2000. Es la única manera de que los candidatos se interesen en los Estados pequeños que aportan pocos votos electorales.

“Solo serán las minorías las que elegirían. Sería California (55), Texas (38), Florida (29). “En todos los estados pequeños como Maine, New Hampshire, Vermont, Wyoming, Montana, Rhode Island, nunca volverás a ver un candidato presidencial. Nunca verás a nadie en el escenario nacional venir a nuestro Estado, seremos personas olvidadas, sería un proceso loco, loco”. Paul LePage, ex gobernador de Maine (4 votos electorales).

Qué dicen sus detractores:

Permite que pierda un candidato por el cual votó la mayoría de los votantes. (Albert Gore en 2000 y Hillary Clinton en 2016). En 48 de los Estados (excepto Maine y Nebraska), repito en 48 Estados que significan 529 votos electorales, si un candidato gana el estado con 50% de la votación se lleva el 100% de los votos electorales del Estado.

Ejemplo: Año 2000, Bush ganó la Florida por solo 537 votos de diferencia o sea ganó con un 50%, pero se llevó todos los 29 votos electorales del Estado, o sea el 100%.

Los detractores dicen debía ser proporcional, en ese caso Gore hubiera obtenido 14 votos electorales y Bush 15.

3. Desde la redacción de la Constitución siempre existieron defensores de hacer todo bien sencillo, el que gane la mayoría simple gana la Presidencia.

En 1968, una propuesta para reemplazar el Colegio Electoral con un sistema de votación popular fue aprobada en la Cámara de Representantes. Pero fue bloqueada en el Senado.

Hoy se ha iniciado un movimiento donde 12 Estados ya aprobaron que el ganador de la votación popular en el país se lleve todos los delegados de su Estado al Colegio Electoral.

Encuesta Nacional PRRI / Atlantic de Junio de 2018:

“¿Apoya elegir el Presidente por votación popular o por el Colegio Electoral?”

“Votación Popular: 65%”

“Colegio Electoral: 32%”

Así que, estimado Aldo M, no sé si ahora logró entender, pero así está escrito en la Constitución de los EE.UU. y todos los expertos coinciden en que sería bien difícil de cambiar la misma.