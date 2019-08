Sabor y Tradición: Bollitos de maíz dulces o bollitos con coco

Muchos y variados son los platos que podemos confeccionar con el maíz, un grano tan agradable al paladar y fácil de encontrar en los mercados, ya sea tierno o seco. Cuando era niña hacer una tamalada en casa era igual o parecido a la fiesta alrededor de matar un puerco.

Todos participábamos en el duro trabajo que era hacerla. Primero era despajar la mazorca, limpiarla bien y rallarla. Otros iban extrayendo los granos y moliéndolos, recogían el líquido que salía de la máquina para incorporarlo a la masa molida. Aparte, siempre se hacía una selección de las hojas más grandes y fuertes para hacer el tamal en hoja.

En Cuba se preparaba con carne de cerdo y un sofrito, también se hacía con el sofrito pero sin carne, denominándose entonces de diferentes maneras: tamal en hoja, tayuyo… siempre envueltos en hojas de maíz, en fin, ya esto lo hemos hablado anteriormente. También se emplea el maíz en caldos, ajiacos, para hacer harina.

Pero hoy traigo otras recetas para emplear el nutritivo maíz, como es el caso del tamal de pollo en hojas de plátano muy degustado en el Caribe; así como los tamalitos o bollitos dulces de maíz con coco, con queso... Y también las arepas confeccionadas con harina de maíz seco y molido, bien fino. Aunque estos platos no sean de nuestra cocina tradicional, nos ayudarán a dar de comer a nuestras familias con productos que se encuentran en el mercado.

Aconsejo no caer en aquellos que pudieran parecer muy novedosos pero que no tienen nada de lógico, tal es el caso de la mazorca de maíz rellena con ropa vieja. Esta es mi opinión, quizás ustedes tengan otra. Creo que es una de esas tantas locuras de las cuales hemos hablado, como el de puré de ajiaco o el arroz con leche en copa, con menta y jengibre, etc.

Cuando hablamos de “tal cosa rellena”, siempre se comen ambas a la vez, como por ejemplo, ajíes rellenos, tomates rellenos, chayote relleno, papas rellenas, calamares rellenos, berenjena rellena, en fin, son infinitas, pero lo que sí está claro que se come todo, todo lo que se ponga sobre el plato. Si yo les digo mazorca de maíz rellena con ropa vieja, y les presento un plato donde viene una hoja de maíz y sobre ella una mazorca cocinada, picada a la mitad y abierta, y encima una porción de ropa vieja, ¿degustarían todos los elementos?

Para mí lo mejor de la ropa vieja, independientemente de la carne, es esa salsita que la acompaña, y esta la absorbe toda a la tusa. ¿Y cómo me la como? La tusa no se come y tiene lo más sabroso, que es el sabor de la ropa vieja que se quedó en ella. Y por otro lado, primero me tengo que comer la ropa vieja, y después embarrar mis dedos cuando cojo la mitad de la tusa para comerme los granos de maíz. Creo que se puede ser novedoso, pero con cuidado, no vaya a ser que caigamos en lo ridículo.

Hoy les traigo estas recetas, espero les gusten, muchas de ellas las disfruté en Colombia, donde cultivan la comida popular de toda la región. Hay una exquisita, que ellos preparan con maíz blanco y queso, que quizás las podamos hacer con nuestro maíz.

Bollitos de maíz dulces o bollitos con coco

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro tazas de maíz tierno, 2 ½ tazas de coco rallado, 1 ½ taza de azúcar, 8 hojas de maíz, pizca sal.

Preparación:

Ponga en una fuente honda el maíz, el coco, la azúcar y la sal. Mézclelo todo bien, puntéelo de dulzor a gusto y prepare como si fuera a hacer tamales pero más pequeños.

Ponga a la candela una cacerola con agua, azúcar y cuando rompa el hervor coloque los bollitos a cocinar durante 25 ó 30 minutos.

Nota: Algunas personas también le ponen queso blanco, a gusto.

Tamales de pollo

Ingredientes (4 servicios):

4 tazas de maíz tierno, 2 tazas de pollo; puede ser una ropa vieja de pollo o un escabeche de pollo, bien condimentado, 2 hojas de plátano, cordel para amarrar, sal.

Preparación:

Lave las hojas de plátano con cuidado, pique ocho pedazos y resérvelos.

Ponga la cacerola a la candela con la harina, sal y un poco de agua y déjelo unos minutos a la candela para que coja un poquito de consistencia. Apártela de la candela.

Tome cada uno de los pedazos cortados de la hoja de plátano coloque porciones de la harina y encima en el centro, póngale la carne de pollo, envuélvalo, amárrelo.

Ponga una cacerola a la candela con agua y sal y cuando empiece el hervor, ponga los tamales a cocinar durante 20 ó 30 minutos.

Nota: Cada maestro tiene su librito, pero el final es el mismo tamal de pollo.

Arepas rellenas

Ingredientes (4 servicios):

Dos tazas de harina de maíz seco bien fina, 2 1/2 tazas de agua, 1 taza de carne para rellenar, 2 hojas de orégano, 2 ramas de perejil, aceite, sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique bien fino o muela el orégano y el perejil.

Ponga en una fuente honda la harina, sal, el orégano y el perejil y añádale el agua poco a poco mezclándolo todo bien hasta que la masa tome consistencia, déjela reposar durante 5 minutos.

Tome porciones; haga una bola en dependencia del gusto, abra un hueco en el centro, coloque el relleno y vuelva hacer la bola para después aplastar con la mano, colóquela en una fuente, repita la operación hasta el final.

Ponga a la candela una cacerola o en una freidora el aceite y cuando esté caliente ponga las arepas hasta que se doren, apártelas, déjelas escurrir y listas.

Nota: Puede saborizar la masa a gusto. Además, lo pude hacer con queso rallado también. Todo a gusto y a medida de sus posibilidades.