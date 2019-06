Sabor y Tradición: Frangollo y pan de maíz

Muchas son las recetas que me piden, me es un poco difícil complacerlos de inmediato pero no hay justificación, trataré de servirles lo mejor que pueda, pues ustedes se toman el trabajo de visitar la página teniendo otras cosas que hacer. Unos dejan halagos, otros critican, a todos les agradezco.

En estos días, unos amigos vinieron a La Habana y querían comer comida cubana, y invitaron a comer. No cociné como siempre, pues tenía una costilla fracturada debido a que, sin pedir permiso, una señora “pasó y pasooooó” en la guagua. A uno se le ocurrió el Ranchón que queda al lado de PABEXPO, la comida no estaba mal, bajita de sal no más; pero bien. Solo un inconveniente, no había carne a la parrilla o carbón como les decían los viejos, en un lugar que se precia por tener una buena parrillada. Un consejo esa especialidad nunca debe faltar en este sitio, ya que es lo que lo caracteriza; lo que sí hay es muy buena atención.

Otro lugar que visitamos fue el Ranchón de la EGREN, en este último la comida no sabía a nada y la demora fue tal que los estómagos estaban dando gritos después de dos horas, ya nos íbamos sin comer cuando llegó una langosta grille pasada de tiempo, unas masas de cerdo duras y, para que no falte, la salsa de cebolla para saborizar. ¿Por qué? Siempre o casi siempre me gusta, al terminar de comer, hablar con el cocinero, bien para felicitarlo, darle una sugerencia o hacerle un acto de repudio.

En una actividad que dio LAUROS en el Gran Teatro mandé a buscar al chef, no venía, cuando al fin llegó a la mesa me dijo: “no soy chef, soy cocinero”; le respondí: “ni falta te hace, tienes la cocina en la mano. No presencié que nadie dejara nada sobre el plato”. Sé que eso fue de gran satisfacción para él, pues todos en la mesa aprobaron su cocina. Es muy grato para la persona que cocina pueda recibir elogios por lo que hace con profesionalidad.

El chef o cocinero debe velar por todo lo que concierne a la degustación de su comida, que se ofrezca con el mejor servicio, que los comensales se sientan bien atendidos, y los platos salgan con el flujo que debe tener en una mesa. Tienen que pensar que las personas que visitan el restaurante gastan su dinero para recibir un buen trato, y no hay justificación para no dar un buen servicio. Si la cocina no da abasto, tienen que tener menos mesas; si el gas está bajo, hay que buscar una solución, pues a la hora de cobrar no rebajan nada por el mal servicio que ofertan. Y la responsabilidad no es solo del administrador, del chef o el cocinero, todos los trabajadores deben preocuparse, porque es el prestigio del lugar el que está en juego.

Hoy les traigo el frangollo y el pan de maíz, recetas muy de las Islas Canarias, pero que se arraigaron en nuestra cocina gracias a la inmigración formando parte del ajiaco que es nuestra cocina, espero los disfruten.

Frangollo

Ingredientes:

Dos tazas de harina de maíz, 2 ramas de canela, 1 limón, 1 litro de agua.

Preparación:

En una cacerola eche la harina, el agua, la canela y corteza de limón. Póngala a la candela a fuego mediano, removiendo constantemente hasta que espese. Se aparta de la candela, se echa en una fuente y se pone en el frío hasta que se lleve a la mesa.

Nota: En una receta de la isla Lanzarote a la hora de comerse se le añade por encima leche caliente y azúcar a gusto. En otras islas se enriquece con frutos secos por encima.

Pan de maíz

Ingredientes:

Dos tazas de harina de maíz lavadas, 3 tazas de agua, 1 taza de coco rallado, la corteza de un limón, 1 rajita de canela, 1 cucharada de mantequilla, ¼ cucharadita de sal.

Preparación:

Ponga una cacerola a la candela con la harina, el agua, corteza de limón, la rajita de canela y sal y déjela cocinar a fuego lento dándole vueltas con una cuchara de madera para que no se espese. Cuando comience a cuajar, agregue el coco, el azúcar y siga revolviendo hasta que espese la masa.

Prepare un molde de hornear untado de mantequilla vierta la masa y póngalo en el horno hasta que al introducirle una varilla salga limpia. Retírelo de horno, déjelo refrescar y listo para deleitarse.