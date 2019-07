El pantanal de la maquinaria propagandística contra Cuba (+Videos)

El escándalo no abandona a las infames y mal llamadas Radio y TV Martí. El más reciente, las pruebas recién reveladas de manipulación informativa en la cobertura noticiosa de los sucesos en Nicaragua el año pasado, cuando el fallido intento de Golpe de Estado. Los autores fueron el reportero Tomás N. Regalado y el camarógrafo Rodolfo Hernández. El primero es nada más y nada menos que el hijo del Director de ambos medios anticubanos.

Regalado Jr. había sido enviado a Managua por su padre, en junio del pasado año, pasando por encima de periodistas de la redacción que llevaban tiempo cubriendo los sucesos en Nicaragua. El hombre necesitaba justificar el nepotismo y se inventó una cobertura de primera. Tanto que hasta se armó una noticia donde una bomba lacrimógena le explotaba detrás mientras hacía un reporte. En su página de Facebook pondría una foto del momento y escribiría: “Esta foto fue tomada, en las calles de Managua, cerca de la Universidad, después que un mortero cayera a menos de dos pies de donde me encontraba, disparado por uno de los rebeldes desde la parte de atrás de una pared improvisada con ladrillos tomados de la calle”.

El Showcito periodístico que signó la cobertura le valió al camarógrafo Rodolfo Hernández el premio “David Burke Awards”, concedido por la Agencia de Prensa Global de Estados Unidos, y ambos obtuvieron el “Premio a la Excelencia” de la Comunidad Integrada de Centroamérica y México (CICAMEX) por la cobertura de la situación en Nicaragua.

Pero la mentira tiene patas cortas, aún en el imperio de la mentira. Varios medios de prensa en Miami y Nicaragua han revelado en estos días el montaje del trabajo periodístico y han obligado a disculpas, despidos y hasta retiro de los premios. El supuesto valeroso periodista que reportaba en medio de violentos enfrentamientos había contratado a tres muchachos para que lanzaran a sus espaldas una bomba lacrimógena para decorar el escenario de la noticia.

Lo ocurrido no es extraño en la familia Regalado, un clan que actúa en clave de mafia. En el 2018, precisamente en junio, poco antes de mandar a su hijito a Nicaragua, Tomás Regalado fue nombrado director la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que gerencia a Radio y TV Martí, el proyecto de propaganda anticubana que inició Reagan, impulsado por Jorge Mas Canosa y la Fundación Nacional Cubano Americana, y que ha despilfarrado cientos de millones de dólares del contribuyente estadounidense en sus 34 años de nefasta historia.

Radio y TV Martí se anuncia como un binomio mediático verídico y objetivo:



Pero la realidad dista de los supuestos propósitos desde el comienzo mismo de estos engendros hace ya 34 años.El nuevo episodio del pésimo periodismo y la manipulación rampante que prevalece en la maquinaria propagandística anticubana llega a apenas unos días de que se diera a conocer un informe de auditoría de contenidos de un panel de expertos que determinó que la Oficina de Transmisiones a Cuba produce tanto «mal periodismo» como «propaganda ineficaz» y[…] «hay poco o ningún intento de obtener una respuesta o proporcionar información de equilibrio».

«Las normas de objetividad bien establecidas se ignoran rutinariamente en favor de las tácticas de comunicación propagandística», dijo el panel.

La auditoría fue ordenada tras un reportaje en tres partes sobre George Soros, publicado por Radio y Televisión Martí, el cual fue tildado de “antisemita”. Tras la petición de los senadores Jeff Flake y Bob Menéndez para investigar lo sucedido, la Agencia determinó el despido de ocho empleados y contratistas en la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB).

Una historia de despilfarro y antiperiodismo

Como en todo negocio de la contrarrevolución cubana en Estados Unidos, para que prospere, tiene que estar presente el timo y de eso se dieron cuenta tardíamente los auditores norteamericanos. En 1999, el inspector general del Departamento de Estado dijo que las estaciones tenían «problemas con el equilibrio, la imparcialidad y la objetividad».

La OCB también estuvo involucrada en un escándalo al realizar pagos ilegales a de­cenas de periodistas de Miami entre 1998 y 2002, violando las leyes norteamericanas. Esos mis­­mos profesionales, que deberían tra­bajar de manera imparcial, escribieron artículos y reportajes hostiles y discriminatorios sobre Cuba y en especial sobre el caso de los Cinco.

Una investigación del Senado de EE.UU. en 2010 dijo que Radio y TV Martí tenían «un apoyo insignificante de parte del pueblo cubano» y llamaba a revisar el uso que se le daba al dinero del contribuyente.

Otro episodio oscuro estuvo vinculado a manejos laborales dentro de estas emisoras. Ante demandas de trabajadores en tribunales de la Florida, el juez S. R. Butler en su decisión de noventa y cuatro páginas del 19 de noviembre de 2011 afirma que se manejaba a conveniencia la admisión y despido de personal. Señalaba que Pedro Roig, el ex director de la Oficina de Radiodifusión a Cuba, «sabía que, al establecer una secuencia de la reasignación de ciertos empleados… podía proteger a empleados que consideraba sus partidarios y castigar, e incluso hasta eliminar, a otros empleados que lo habían criticado ante investigadores de GAO [Oficina de Fiscalización Gubernamental] – amparado bajo una probable reducción de presupuesto que se podía usar para justificar una reducción de personal y nadie se daría cuenta».

Un nuevo informe del gobierno de los EEUU en julio de 2014 reveló que Radio y TV Martí padecían de «baja moral», «falta de transparencia, de rigor administrativo», «fallas de seguridad» y un «caso de robo de propiedad». El Informe posee 34 páginas de críticas a este proyecto y está firmado por John M. Jones, de la Oficina del Inspector General, quien realizó una auditoría a la Oficina de Transmisiones para Cuba (Office of Cuba Broadcasting, OCB) del gobierno estadounidense.

La comisión de inspectores revisó las cuentas de Radio TV Martí. Recomendó atención sobre los vendedores y la eliminación de transacciones “encubiertas”; y también detectó irregularidades en los gastos por viajes ( los viáticos, “dietas” o asignaciones), que se embolsillan fundamentalmente sus directivos. El Informe muestra además preocupación por la falta de control sobre la dotación tecnológica, y refiere algunos incidentes específicos como la pérdida de un equipo con un precio de más de 25 mil dólares.

En enero de 2015 se revela que la OCB había pagado desde el 1 de junio de 2010 hasta esa fecha un total de 4 087 706 dólares a Phoenix Air Group, la empresa contratista dueña de Aero Martí, un avión que no volaba a ninguna parte pues llevaba más de un año varado en un almacén. Aero Martí estaba destinada a difundir un canal de televisión hacia Cuba para «promover el cambio de régimen», pero los técnicos cubanos atascaron la señal y el avión terminó en tierra.

Los críticos señalaban que se gastaba dinero de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses en el almacenaje de Aero Martí, en momentos en que la deuda nacional supera los 18 billones de dólares

El despilfarro también llegó a la red; el espacio donde Radio y TV Martí apuestan a que sí tendrán influencia en Cuba. Para ello crearon Piramideo, una red social dirigida a enviar millones de mensajes de texto a Cuba. Aunque el proyecto fue un fracaso, su creador, Washington Software recibió 4 321 173 dólares desde junio de 2011 a julio de 2014. Otros proyectos posteriores siguen apostando al uso de las Nuevas Teconologías para la subversión y la propaganda ante el fracaso de las transmisiones de radio y tv.

El semanario Miami New Times, de la Florida, ha documentado las operaciones en Facebook para crear perfiles falsos y granjas de trolls financiados por la Junta de Gobernadores de Radiodifusión (BBG, por sus siglas en inglés), que administra y dirige las transmisiones desde Estados Unidos hacia Cuba.

Limpiar la casa

Cuando asumió el cargo de Jefe de la Oficina de Transmisiones para Cuba (Marco Rubio mediante) Tomás Regalado, el exalcalde de Miami, dijo en una entrevista con la publicación de la derecha argentina Infobae: «Esta es una organización creada por el Congreso de los EEUU, sancionada por varios presidentes, con fondos de los contribuyentes de este país que tiene una misión específica y precisa. La de informar al pueblo de Cuba sobre lo que está pasando allí y avanzar la democracia en la isla».

«Yo he recogido como pedazos de este proyecto y tengo la misión auto impuesta y además, dada por muchos en el Congreso y en la Casa Blanca, de hacer que esto sea una agencia efectiva y que cumpla la ley de los EEUU, que gaste bien el dinero de los contribuyentes y que contribuya no solo a la libertad y democracia en Cuba sino también, a través de todas las plataformas internacionales y los recursos de los EEUU, a la de los pueblos de Venezuela y de Nicaragua»detalló.

Hace unos días, tras las duras conclusiones del grupo de expertos que auditó los contenidos de Radioy TV Martí, el señor Regalado no tuvo más remedio que reconocer los resultados del informe, le pidió al Congreso cinco meses para poner en orden la casa (“No estamos para competir con la radio de Miami, sino para competir con el monopolio de la prensa cubana. Si no tenemos una buena y atractiva programación, aunque puedan escucharnos, no nos escucharán”) y dijo que él no será “el sepulturero de Radio y TV Martí”.

El problema grave para el Sr. Regalado es que la limpieza tendrá que empezar por su propia casa. El escándalo provocado por la manipulación noticiosa de su hijo es un duro contratiempo para el supuesto salvador de los engendros mediáticos anticubanos.

Mientras tanto anuncia que utilizarán 558 mil dólares para potenciar las transmisiones hacia Cuba a través de satélite, como antes intentaron con aerostatos, aviones y segmentos de satélites.

Ya en agosto pasado, previo a la discusión del presupuesto federal, Regalado habia anunciado que contaba con miles de sencillos artefactos que permitirían hacer llegar la señal de Radio y TV Martí a suelo cubano, lo que burlaría el bloqueo que Cuba le pone a esas señales. Desde entonces no ha vuelto a hablar de eso.

En el informe de la reciente revisión de los expertos se señala que las transmisiones y publicaciones de Radio y TV Martí, “estimulan de forma abierta la oposición y hostilidad a la Revolución cubana en todos sus aspectos sociales, políticos, culturales y económicos. Casi cualquier crítica está permitida y la hacen con un enfoque retórico e ideológico sin cambios desde los días más calurosos de la Guerra Fría. Falló entonces, y está fallando ahora”.

Los ideólogos al servicio del imperialismo al fundar las mal llamadas Radio y TV Martí pensaron que estas transmisiones tendrían la misma efectividad que las realizadas por Radio Europa Libre y Radio Libertad a los países de Europa del Este, en el sentido de favorecer la subversión político ideológico para destruir la Revolución Cubana, pero el tiro les ha salido por la culata: ni se ven, ni se oyen ni se leen en Cuba; sólo han servido para drenar millones hacia una banda de pillos y mercenarios de la palabra a sueldo.