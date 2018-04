Goles son amores: Gestos (II)

Vuelvo sobre los gestos: segundos antes del gol al Dortmund, la forma en que Müller define no involucra, necesariamente, un epílogo probable. O quizás sí. Gran cantidad de balones va hacia algún lugar donde, para las lógicas normativas, se convierten en algo más que un objeto lúdico. Hacia el córner, por ejemplo. Más allá del fútbol certificado, no es el córner una jugada en sí, sino una pelota detenida.

Regresemos a Müller. Hasta el momento en que el bávaro mueve la pierna solo sabemos lo siguiente: todo ademán acaba siendo un impulso de la carne. Cualquier maniobra no debe significar, por sí sola, una ofensa o un desaire. Cualquier maniobra es, cuando menos, una provocación lúdica, una expresión argumentativa destinada a reafirmar cierto sentido de pertenencia. Frente al arco rival, con el portero cerca, los gestos se vuelven metodologías en función de ideales rotundos. El gol es, como mínimo, un propósito sentimental.

Cuando Roland Barthes, en Poder y desenvoltura, habla de la aparición del revólver en una escena de cine negro, asume que la extracción del arma “no significa en modo alguno la muerte (…) se trata de una simple amenaza cuyo efecto puede ser revertido milagrosamente: la emergencia del revólver no tiene en este caso un valor trágico (…), significa la aparición de una nueva peripecia”. Por separado, cada eventualidad que supone peligro es la manifestación ideal de una advertencia. El Bayern, cuando parece perfecto, concibe los avisos a partir de transfiguraciones pacíficas: James juega libre en la mediapunta y quizás conmueva menos; un disparo de Lewandowski es, en cambio, casi siempre dramático. En el fútbol importa más lo que no termina en algarabía: un balón filtrado de Müller, un regate kilométrico de Ribéry.

Continúa luego Barthes: “toda desenvoltura afirma que sólo el silencio es eficaz: tejer, fumar, levantar el dedo, son operaciones que imponen la idea de que la auténtica vida está en el silencio”. Entiende Heynckes que la libertad de un jugador se resume en movimientos serenos, bajo la sospecha de timidez o alejamiento, como si los avisos no fueran algo más que las mímicas de tipos, en el fondo, absortos. La distancia del lenguaje vuelve a esos jugadores finalmente eficaces: ordenan las advertencias futuras con gestos apacibles “detenidos en un punto preciso y previsto”. Deben ser tipos con acólitos que veneren esa introversión. No hay seres menos introvertidos que los dioses: “los dioses no hablan, mueven la cabeza y todo se cumple”, remata Barthes.

Liga Española

Premier League

Serie A

Bundesliga

Ligue 1

Lo mejor de la próxima fecha:

España:

Celta vs Sevilla (7 de abril)

Real Madrid vs Atlético (8 de abril)

Villarreal vs Athletic (9 de abril)

Inglaterra:

Manchester City vs Manchester United (7 de abril)

Everton vs Liverpool (7 de abril)

Chelsea vs West Ham (8 de abril)

Italia:

Roma vs Fiorentina (7 de abril)

Torino vs Inter (8 de abril)

Alemania:

Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim (8 de abril)

RB Leipzig vs Bayer Leverkusen (9 de abril)

Francia:

Saint Etienne vs PSG (6 de abril)

Monaco vs Nantes (7 de abril)

Olympique de Marsella vs Montpellier (8 de abril)