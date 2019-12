La verdadera “ayuda” de Trump al sector privado: Cinco historias de cubanos (+ Video)

Mayo de 2017. Un nuevo negocio abre en la calle San Lázaro, en La Habana. “Rooms for rent”, avisa un cartel en la casa número 1210. Corrían tiempos de “vacas gordas” para los emprendimientos conectados con la industria turística y Adriana Orejuela lo aprovecha. Justo como vaticinó, el boom de visitantes estadounidenses toca su puerta. Pero esta “racha tremenda” duraría poco.

“Casi un 60% de los visitantes que recibía era de los Estados Unidos y hoy, lastimosamente, representan solo el 5%”, cuenta esta colombiana radicada en Cuba, cuyo alojamiento, cercano a la Universidad de La Habana, atrajo a jóvenes que venían a la “isla prohibida” amparados en la licencia para viajes académicos.

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca se ha movido en sentido inverso a su predecesor, quien apostó por el sector privado como estrategia para continuar con la histórica política de su país contra Cuba. Una avalancha de sanciones contra la mayor de las Antillas acompañan los dos años y 11 meses del mandato del actual presidente.

Para la propietaria de “San Lázaro 1210” uno de los mayores daños ha sido la incertidumbre que generan las políticas de Trump. Más allá de medidas como la prohibición de los viajes de cruceros y de todos los vuelos a Cuba —con excepción de La Habana—, “se sigue vendiendo la idea de que visitar la Isla es un riesgo”.

Este efecto desalentador emergió, por ejemplo, cuando el tornado en enero de 2019. “Me cancelaron muchas reservaciones porque (en las redes sociales y medios de comunicación) mostraban a La Habana como un caos, aunque aquí (en el Vedado) no pasó nada. Ahora mismo hay una campaña feroz contra el turismo, pues con la coyuntura le dicen a la gente cosas que no son, se magnifican los problemas y eso al final afecta al que tiene su pequeño negocio”.

“Para el turismo —argumenta— la tranquilidad es muy importante. Por eso se promueve que el destino es peligroso, que hay ataques sónicos. Incluso he tenido clientes norteamericanos que me han escrito para preguntarme qué necesitan traer a Cuba; les han dicho que aquí no hay ni taxis en el aeropuerto. Me preguntan hasta por las rutas de guagua y yo solo me río”.