Etapa pos-COVID-19: ¿Qué decisiones toman comercio exterior, comunicaciones y el sistema bancario? (+ Video)

Las acciones que desarrollará Cuba en materia bancaria, de comercio exterior e inversión extranjera, y de comunicaciones durante las tres fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19, son ampliadas este jueves en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda.

Como lo han hecho desde el lunes ministros de otras carteras, esta jornada comparecen en el programa los titulares de esos sectores decisivos para el desarrollo socioeconómico de la nación.

Entre las cuestiones detalladas sobresale la necesidad de promover las exportaciones de bienes y servicios, la sustitución efectiva de importaciones y la atracción de la inversión extranjera, aspectos de suma importancia para la recuperación económica del país.

De igual manera, en la esfera de las comunicaciones, trasciende que más de la mitad de las medidas a implementar durante las tres fases se mantendrán con posterioridad, como parte del trabajo habitual del organismo.