Trump se reúne con la MLB para hablar sobre tráfico humano

Este lunes, a las tres de la tarde, el presidente de los Estados Unidos sostuvo una reunión sobre los esfuerzos de la Major League Baseball (MLB) para combatir el tráfico humano.

Si Trump va a hablar sobre béisbol y contrabando humano, eso es igual a decir:

Vamos a hablar sobre Cuba y MLB.

Solamente hay contrabando humano en el béisbol con Cuba.

Qué dirá el presidente, que está en una batalla campal por:

Hacer un muro.

Amenaza con tarifas a México si no frena emigración ilegal.

Todos los días habla de su lucha contra el contrabando humano y… va a permitir el contrabando humano de… ¿peloteros cubanos? Si lo hace sería muy interesante leer la fundamentación.

Hace unos días el sitio US Cubatrade and Economic Council Inc. filtró lo siguiente, que no ha sido desmentido por nadie:

MLB está considerando tres opciones para lograr se apruebe su acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol (FCB). Veamos que se publicó en dicho sitio:

MLB sigue considerando que el acuerdo es legal y ajustado a las leyes y política vigente en los EE. UU. con relación a Cuba.

Hacer que el acuerdo MLB–FCB sea solo por dos años y renovable.

Con relación a los pagos que se deben hacer a la FCB.

Todo el mundo reconoce que son copiados de los que se la hace a las Ligas de Japón y Corea del Sur.

Según diferentes cálculos, estos oscilarían entre 2.5 millones de dólares y hasta 25 millones anuales, depende de cuantos peloteros se firmen y los porcientos. Aunque la mayoría de los expertos considera que la cifra real va a estar más cerca de los 2.5 millones.

La idea es:

Hacer los pagos a la FCB en equipos deportivos y no en dinero.

Así evitarían:

Que Bolton y Rubio puedan seguir afirmando que “el dinero lo va a usar el régimen cubano en la represión y en apoyar sostener el gobierno de Venezuela”.

Y que como el dinero tiene que pasar por bancos de terceros países para llegar a Cuba y estos cobrarían una comisión… nadie gane dinero de negocios con Cuba

Que todas las transacciones, o sea, el envío de equipos deportivos a la FCB se publiquen y se hagan transparentes, o sea: se enviaron tantos bates y tantas pelotas equivalentes a…

Habrá que esperar a ver que se dice de la reunión en la Casa Blanca sobre el contrabando humano y el béisbol en Cuba, y qué dicen ambas partes sobre estas tres nuevas opciones.

Ojalá ganen: