Goles son amores: Semiosis

Existe una edad en la que no se es ni una promesa, ni un ícono. Son tiempos que parecerán no haber existido nunca. Digámoslo de otra manera: existe una edad donde lo único que importa a otros es la edad. Kevin de Bruyne sería, desde un punto de vista atemporal, un tipo sin años. Como lo es Tony Soprano cuando desfallece luego de que se marcharan los patos de su jardín: “esos malditos patos…no lo sé, era fantástico…que esas criaturas salvajes…vinieran a mi piscina y tuvieran bebés. Fue triste verlos partir. Oh, Jesús, mierda, creo que voy a llorar”. Un tipo sin años debería ser un sujeto esporádico, un individuo que no sabe si vivir de las últimas memorias o de las anticipaciones.

En el fútbol, un tipo sin años pudiera ser el mediocentro que alguna vez jugó de extremo y, allí, se volvió ordinario, prescindible. El extremo es, aunque no lo parezca en todos los casos, un jugador que espera a que el resto se acuerde de él; una simulación constante que hace olvidar la esencia del fútbol como deporte de juego interior donde a los de afuera se les exige, inicialmente, paciencia. El fútbol que se construye alrededor de un extremo es, por definición, hipotético y aleatorio. El hombre que desborda por un costado será siempre, por lo general, un hombre eventual (tengamos en cuenta algo importante: el fútbol, en su representación bruta, no tiene que ver con la mortificante bifurcación Cristiano-Messi).

Son los mediocentros necesidades marciales que redimensionan los significados de las cosas. Un pase, por ejemplo, puede pasar de ser el vínculo espacial mínimo entre un ser y otro a convertirse en una terapia geométrica; un pase es también una colisión de intereses divididos por formas cromáticas que luego son instituciones, símbolos. Hay pases que son compendios de todo.

Cuando Kevin de Bruyne comenzó a menospreciar su posición en banda se volvió, sin saberlo, un hombre sin edad. Alrededor del centro del campo empezó a sintetizar los procesos a partir de urgencias; urgencias que no eran más que gestión del tempo a partir de los recuerdos y las profecías: el pase como semiosis eterna de las nostalgias y la posteridad.

Algunas estadísticas del centrocampista belga:

De acuerdo con el sitio oficial de la Premier League, De Bruyne acumula en la actual temporada: *** 7 goles en 29 partidos (media de 0.24) (2 anotados con la derecha y 5 con la izquierda); ***75 disparos y 34 entre los tres palos (efectividad del 45%); ***14 asistencias; ***2119 pases (73,07 de promedio por partido); ***174 recuperaciones (dato para nada menor).

P.D: No pude ver el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por diversas circunstancias.

