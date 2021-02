Respuesta a “Matematizando con el nasobuco frente al Sars-Cov-2”

No podrán negar que hubo para todos los gustos y posibilidades. El inciso I-b, tenía su encanto matemático. La sopa de letras tenía más de ocho respuestas; y en las preguntas verticales y laterales se demostró conocimiento y se soltó la creatividad con humor. Felicitación especial para Fernan el guantanamero, ya verán porqué.

Vamos por parte.

I

Matemática del nasobuco

a. Haga una asociación creativa de NASOBUCO con su dígito numerológico.

Respuesta: Su dígito numerológico es el 4. Y 4 son sus sílabas

Hallemos el dígito numerólogico, de la suma de los números de orden de las letras.

NASOBUCO → 14+1+20+16+2+22+3+16 = 94 →9+4=13 → 1+3 = 4

NA-SO-BU-CO. Cuatro sílabas. Coincidí con RARJ.

Fernan dijo:

Asociación: 4 fue el número de turistas italianos que venían de Lombardía cuando se diagnostica por primera vez la enfermedad en Cuba.

Otra asociación: NASOBUCO = NASO (NARIZ) + BUCO (BOCA)

NARIZ= 14+1+19+9+27=70=7+0=7

BOCA=2+16+3+1=22=2+2=4

7+4=11

7-4=3

El 11 del mes 3 (marzo) es cuando se diagnostica el primer caso de la enfermedad en Cuba y además se declara por la Organización Mundial de la Salud a la COVID-19 como una pandemia.

Ya a la hora de recoger los bates, llegó el destacado acertijando Jose Bryan Brayden, que la sacó la pelota del parque con este jonronazo:

Su dígito numerológico es 4 para que llegue al número de letras del nasobuco hay que multiplicarlo por dos o sea hay que usar doble nasobuco o al menos uno porque el que no lo haga es un naso al buco digo un asno al cubo.

b. ¿Cuántos nasobucos rectangulares de doble tela; lado mayor igual a 21 cm y lado menor 5 cm menos, se pueden fabricar con un metro cuadrado de tela?

Las dos tiras de sujeción, rectangulares también son dobles y cada una mide 39 cm de largo y 1 cm de ancho. Lea bien y analice mejor.

Respuesta: 10 nasobucos, sin empatar tiras y que el paño de tela del metro cuadrado sea cuadrado.

Aunque no especifiqué la forma del metro cuadrado de tela, aquí se produce la suposición casi automática de que se trata de un cuadrado de lado igual a 1mt=100 cm. El rigor matemático siempre nos debe llevar al análisis y correcta interpretación del enunciado de un problema.

Nuevamente otro de los acertijandos que ha demostrado tener mente y entrenamiento analítico matemático de respeto -Alvy Singer- dejó claro que sin especificar la dimensión de cada lado cuadrado, la respuesta se indetermina. Los 10000 cm^2 pueden obtenerse mediante 100X100; pero también por 1000x10; 10000x1; 500x20; 250x40;… y así infinitos pares de números con igual producto.

El guantanamero Fernan se percató de esta realidad al explicar su respuesta.

Asumiendo que es un cuadrado; se pueden hacer 12 rectángulos dobles de 20x16 y 20 tiras dobles de 39x1. Pero se necesitan dos tiras por rectángulos, es decir 24.

Entonces quedarían dos rectángulos sin tiras de sujeción. ¿Esas dos tiras se pueden sacar de los dos rectángulos sobrantes? No, a no ser que se puedan realizar empates.

Cálculos:

Veamos estos gráficos aproximados para que se entienda mejor mi explicación.

Ojalá una costurera o un sastre se involucren, por si digo algún disparate.

Las tiras se pueden colocar sobre el lado mayor o sobre el lado menor del rectángulo.

En mi enunciado es casi obvio que me enfoqué en el primer caso, en que la tira mide 39 cm resultado de sumar el tramo coincidente con el lado del rectángulo y 9 cm salientes de cada lado. Es decir 9+21+9= 39.

En el otro esquema, la tira mediría 9+16+9= 34 cm. Y entonces sí existirían tiras de apoyo, sin necesidad de empatarlas.

Por cierto, sería interesante ponerle cacumen físico-matemático-anatómico a las alternativas de sujetar el nasobuco: ¿en las orejas, o en la parte posterior del cuello?

Analizando el tipo de nasobuco que yo uso, el del esquema 2, es el adecuado, ya que las telas tienen pliegues que les permite extenderse y así cubrir desde la nariz hasta debajo de la barbilla. La tracción vertical de las tiras es la que garantiza el estiramiento de los pliegues.

Nuevamente Fernan le puso cacumen del bueno y comparto su respuesta:

Un paño de un metro cuadrado de tela = 100 cm x 100 cm ofrece un área de 10000 cm^2

Nasobuco rectangular de 21 cm x 16 cm con un área de 336 cm^2.

Nasobuco rectangular de doble tela: 336 cm^2 x 2 = 672 cm^2.

Tira de sujeción de 39 cm x 1 cm con un área de 39 cm^2.

Tira de sujeción de doble tela: 39 cm^2 x 2 = 78 cm^2

Tiras de sujeción dobles (dos tiras): 78 cm^2 x 2 = 156 cm^2.

Área total de tela que consume un nasobuco: An = 672 cm^2 + 156 cm^2

An = 828 cm^2

Cuántas veces está comprendida An dentro del paño de tela:

10000 cm^2 / 828 cm^2 = aprox. 12

De esta forma se obtiene que se pudieran fabricar 12 nasobucos completos de un paño de tela de un metro cuadrado…pero…

Las medidas del rectángulo de tela del nasobuco y las de las tiras difieren por lo que en la práctica el resultado no es el mismo.

Al medir y cortar el paño de un metro cuadrado de tela, SIN REALIZAR EMPATES para las tiras y sin tener en cuenta que la tela puede deshilacharse, obtenemos:

24 paños simples de 16x21 cm.

Lo que nos ofrece la posibilidad de fabricar 12 nasobucos de tela doble.

40 tiras simples de 39x1 cm.

Lo que nos ofrece la posibilidad de fabricar 10 nasobucos (al ser de tela doble 40/2=20 y al ser doble tira para cada naso 20/2=10.

Nos resta un paño de tela en forma de polígono de 6 lados cuyas medidas son, en cm: 22, 22, 16, 18, 6 y 4.

Si tratáramos de sacrificar un paño simple de 16x21 cm en aras de poder fabricar otro par de tiras de tela doble con el fin de obtener 11 pares de tiras y 11 paños y así poder elaborar 11 nasobucos, no sería posible ya que las tiras obtenidas (sin empates) tendrían un largo de 37 cm.

R/ Se pueden fabricar 10 nasobucos.

Estuvo cómica la respuesta a Adrian Fernandez que afirmó que eran 34 nasobucos, cuando Grillo le respondió: “Adrián, la industria ligera te contratará para empezar a ahorrar tanta telajjjjjjj”. Luego Adrian rectificó, pero siguió todavía por arriba.

RARJ también le puso un toque picaresco a su respuesta como verán al final del documento.

II

Sopa alfanumérica nasobucal

Encontrar al menos ocho “palabras” que tengan una relación directa con el nasobuco.

Respuesta: Noten que dije al menos 8.

1 BOCA , 2 NARIZ, 3 TIRANTES, 4 MULTA, 5 POROS, 6 N95, 7 TELA

8 OXÍGENO, 9 VAPOR, 10 CARBONO, 11 OREJA.

Descarté algunas palabras derivadas.

Hubo algunas que yo no preví: OMS; ORLA, SET. Bravo por sus autores.

Solamente ly vio al N95 que es un tipo de nasobuco de más calidad.

Armando citó algunas que no aparecen en el tablero, aunque fueron palabras significativas en la COVID-19.

III

Cinco preguntas verticales para respuestas cognitivas

En cursiva algunas de las de ustedes, que me gustaron:

¿Por qué una persona se pone el nasobuco colgando del cuello?

Por irresponsabilidad o porque va a tomar agua

Porque creen que la función del nasobuco no es evitar que el virus penetre, sino ahorcarlo

Una persona cuelga su nasobuco en el cuello porque no tiene cabeza



¿Por qué una persona se pone el nasobuco debajo de la nariz?

Por ignorancia o para respirar un ratico

Por indolente, por irresponsable o porque no hay peligro y quiere coger un 10.

¿Por qué una persona no se pone espejuelos cuando usa el nasobuco?

Porque se le empañan los cristales

Porque la respiración le nubla los lentes. Pero hay que usarlos porque por los ojos también entra el virus

¿Por qué una persona se pone el nasobuco cuando ve al policía?

Porque le puede poner una multa

Porque le tienen más miedo a la multa que a la enfermedad

Porque no quiere ver al policía escribiendo en el talonario

¿Por qué una persona se toca tanto el nasobuco, cuando está hablando en la Televisión?

Por nerviosismo o por nasobuco mal ajustado

Por nerviosismo o porque notan que el nasobuco se le está bajando.

Porque al hablar gesticulan mucho y se les baja ,al subirlo lo hacen

incorrectamente.

Para acomodarlo en su lugar ya que al hablar se le corre hacia arriba o hacia abajo.

Porque son irresponsable, el nasobuco no se toca, hay que lavarse las manos antes y después de tocarlos, también, porque o le queda ancho, no le cubre toda la zona porque es pequeño o los tirantes están largos.

Por si las moscas o el teleprompter.

IV

Cinco preguntas laterales para respuestas creativas

En cursiva algunas de las de ustedes.

Qué le dijo el nasobuco al SarsCov-2

Por aquí tú no pasas

Donde hay nasobuco, no hay covid!

No te lo voy a poner fácil

Oye chiquitico no vas a entrar ni pagando un pesito

Qué le dijeron los pulmones al nasobuco de siete telas

Oye, acabaste conmigo

Se te fue la mano, ni entra ni sale nada con tanta tela.

Asere mejor infectado que asfixiado.

!Yeyo, compadre, con 3 capas es suficiente!

Oyeeee, es una pandemia no una paranoia…

Si no muero del virus, muero asfixiado.

Por favor no me confundan el O2 con el SarsCoV 2 y dejénlo pasar.

¿Qué le dijo el nasobuco negro al nasobuco blanco?

A mí el churre no se me ve

Compadre, Tas sucio!

Blanquito ahora soy el preferido!!

Hermano date un baño que entre churre y coronavirus ahorita cambias de color...

¿Qué le dijo la vela encendida al portador del nasobuco?

Si soplas y me apagas, no sirves

Si tú te lo quitas yo lo velo

A que no me apagas yujuuu.



¿Qué le dijo el dióxido de carbono al oxígeno, adentro del nasobuco?

Ve tumbando que allá voy yo

!Tu reinarás allá afuera, pero aquí el que abunda soy yo!

Por culpa de la COVID-19 ahora tenemos que compartir el cuarto…

Cuando tú ibas yo venia

Y para cerrar, voy con la respuesta de RARJ, que puso creatividad de alta carga viral, pero no de los que nos contagian para mal, como es el caso del SarsCov-2; sino de una carga viral de las que nos hacen disfrutar con el humos inteligente y causan felicidad.

-1-

Del NASOBUCO que se habla

El DN es cuatro y el dato

Yo lo asocio con las cuatro

Sílabas de la palabra.

Para el b) yo hice una tabla

De cálculo a mi manera,

Y aunque me dio que a esa tela

Puedo hasta doce sacarle,

Lo dejo en once pa´ darle

Margen a la costurera.

-2-

Ocho palabras son: TELA,

BOCA, NARIZ y OMS

TIRANTES y ahí aparece

MULTA, OXIGENO y OREJA.

El nasobuco se deja

Al cuello cuando hay trabajo

Duro, y se pone debajo

De la nariz pa´ aspirar

Aire y para no empañar

Los espejuelos que trajo.

-3-

Si a un “poli” ves, te lo pones

Porque la multa no es poca,

Y el que habla en TV lo toca

Por maña, entre otras razones.

Lo que dicen los pulmones

Al siete tela es: ¡¡¡CANDELA!!!

Y lo que dice la vela

Encendida al portador

Del nasobuco es: ¡Qué horror!

¡Si eres el de siete telas!

-4-

El dióxido de carbono

Al oxigeno le dijo:

“Yo C más que tú, y te exijo (CO2)

Que bajes un poco el tono”.

El negro, con gran encono,

Le dice al blanco: “Oye, Moro,

Te pasaste con el cloro”.

Y el nasobuco al SarsCov

Le dijo: “Si tú eres Dos,

Yo soy Tres en Uno solo”

Se acabó febrero, nos vemos el primer lunes de marzo, que si mi calendario no está loco, será el 1ro.