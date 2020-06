Gobierno cubano informa sobre medidas para la recuperación tras la epidemia de la COVID-19

En cuanto a las medidas laborales, el primer ministro informó que se mantendrá durante las tres fases el pago por resultados en el sector empresarial, y en cuanto a la Resolución 114, adecuada en dos ocasiones, añadió que se va a mantener a partir de suprimir como condición el crecimiento de las utilidades.

De igual manera, dijo que permanecen algunas medidas dirigidas al sector por cuenta propia, a fin de “estimular que desde las primera fase estos trabajadores empiecen a trabajar”. Es por ello que no serán gravados con los mayores impuestos, sino en la medida en que sus niveles de actividad vayan creciendo.

Las casas de renta pueden alquilar al turismo nacional, y una vez que se restituya el turismo internacional podrán restituir sus servicios a ese mercado, pero cumpliendo con las medidas y protocolos higiénico-sanitarios establecidos. También deberán reportar en caso de que alguno de sus clientes presente alguna sintomatología respiratoria.

Al referirse a las nuevas autorizaciones para el trabajo por cuenta propia, Marrero Cruz informó que en la primera fase se va a estimular el reinicio de la actividad, y que a partir de la segunda etapa se otorgarán licencias a aquellas personas que las soliciten.

Se mantendrá, de manera descentralizada, la aprobación de prestaciones monetarias excepcionales que antes eran facultad del Ministerio de Trabajo y hoy lo son de las direcciones municipales de Trabajo. “Por tanto, si existe un problema social, se evalúa y se toma la decisión excepcional en el propio municipio”.

En cuanto a los trabajadores que no asistan a sus centros de trabajo por disposición de la autoridad sanitaria, por estar en aislamiento, ingresados o bajo restricción de movimiento, explicó que se les pagará el 100% de sus salarios mientras dure la situación.

También se mantienen las prórrogas de licencia no retribuida a las madres, así como la atención diferenciada por los trabajadores socialesa los núcleos familiares vulnerables, además de los hogares de ancianos, casas de niños sin amparo familiar, hospitales psiquiátricos y centros de personas con conductas deambulantes, lugares donde se toman las medidas correspondientes desde el punto de vista epidemiológico.

El primer ministro precisó que se mantendrá el pago excepcional de 250 pesos de estímulo al personal que garantiza las labores de limpieza y lavandería en los 31 hospitales que hoy atienden a pacientes positivos y sospechosos de la COVID-19.

Se fomentará el teletrabajo y el trabajo a distancia, buscando que los trabajadores tengan un contenido concreto y aporten desde sus hogares.

Con respecto a los trabajadores interruptos, el primer ministro indicó que se mantendrá el mismo tratamiento en las dos primeras fases.

“Cuando no hay niveles de actividad o no se han podido recuperar, la primera opción es reubicar a los trabajadores dentro de la propia institución, y si no existe esa posibilidad se reubican en otras actividades productivas”.