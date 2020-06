Ante la COVID-19, la ciencia cubana en función de los grupos más vulnerables

De los 44 eventos de transmisión local que llegó a tener el país se mantienen activos solo cuatro (9.1%), y el resto ya ha cerrado, refirió el doctor Portal Miranda.

Al respecto, dijo que los que continúan abiertos se concentran en la provincia de La Habana, con dos: en el Centro de Protección Social ubicado en el municipio Cotorro —que debe cerrar en las próximas horas, gracias al trabajo serio realizado—; y el evento de Centro Habana, que generó tres focos y son los que han estado reportando el mayor número de casos en las últimas jornadas.

En Villa Clara, dijo, el evento asociado al Hogar de Ancianos está próximo a cerrar, mientras que en Ciego de Ávila queda aún abierto el evento de Turiguanó que se ha extendido en el tiempo. “Mientras no pasan dos ciclos de incubación de la enfermedad y estamos seguros que ya no se reportarán más casos no damos por cerrados estos eventos”, apuntó el Titular.

Señaló que las provincias donde se mantienen estos eventos rinden cuenta permanentemente al grupo de trabajo temporal que preside el Presidente de la República y el Primer Ministro.