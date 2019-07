Sabor y Tradición: Los frangollos

El viernes pasado en el artículo Frangollo y Pan de maíz, muchos pensaron que el frangollo solo se hacía de plátano y no es así. Esto, lejos de hacerme sentir mal, lo que hace es obligarme a estudiar e investigar más. No es que sea la mejor, pero sí trato de respetar a los internautas que visitan mi página Sabor y tradición de la cocina cubana y respetarme yo.

Me puedo equivocar, no digo que no. En muchos casos por respeto trato de aterrizar las recetas a lo que está más cerca o al alcance de las personas, aunque siempre no sea así.

Pero, por ejemplo, se emplean frutos secos, como es el caso del frangollo que les traje a colación, utilizando la canela pero en realidad también llevaba pasas, como sé que son difíciles de conseguir, aunque hay personas que lo pueden hacer, trato de respetarme y busco o suprimo un elemento. Porque siempre digo que la receta es una guía.

Aunque, quizás, se me ocurre que las pasas son frutos deshidratados de las uvas pasas, quizás podamos nosotros emplear nuestros frutos deshidratados como por ejemplo guayaba, mango, piña y digo estos, porque son los que más yo deshidrato en mi casa para utilizarlos en la repostería.

Es muy simple el método y muy tradicional como es lavar, picar en dados pequeños y ponerlos en una bandeja al sol durante varios día; sin que le de sereno y agua. ¡Bueno! en días como estos con poco se logra.

Muchos familias isleñas que emigraron o que formaron familia en Cuba, buscando fortuna, traían sus recuerdos, sus sabores y trataron de reproducirlos acá con lo que encontraron en estas tierras. Cada isla o familia tiene sus propias recetas y son diferentes las formas de hacer, pero siempre su base es una harina, ya sea de plátano, maíz o millo, boniato, etc….

Alguien comentaba que cómo iba hacer alimento sano para niños si se freían los plátanos, por la grasa. Pero es precisamente por lo que se ponen las chicharritas al sol para deshidratarlas y a la hora de freír no absorban la grasa, donde de todas formas se deben poner sobre un papel de cocina; antes se ponía sobre papel de cartucho. ¿Lo recuerdan?

Por lo que les traigo a continuación, estas 5 recetas de Frangollo.

Frangollo I

Ingredientes:

Una taza de harina de millo para frangollo, 1 puñado de almendras, 1 limón rallado, 3 tazas de agua, 1 puñado de pasas o de higos pasados, un poco de canela en palo, azúcar, 1 cucharada de manteca, matalahúva.

Preparación:

Se pelan las almendras y se fríen en un poco de aceite con la cascara de limón y un palo de canela. Cuando estén dorados, se pone en un caldero con los demás ingredientes, el agua y el frangollo, guisándolo bien sin dejar de remover. Está listo cuando se desprenda del caldero. Se pone en una bandeja honda y se deja enfriar. Se sirve acompañado con miel de caña.

Frangollo II

Ingredientes:

Dos yemas de huevos, ½ litro de leche, 1 taza de harina para frangollo, ½ taza de almendras, ½ taza de pasas, ¾ taza de azúcar, canela molida, cáscara de limón rallado, matalahúva, mie l(para servir), ½ cucharada de manteca.

Preparación:

Se mezcla la harina con la leche, el azúcar y la manteca. Se le añaden las pasas, las almendras, la canela, el limón, el matalahúva. Se pone al fuego y se mezcla con una cuchara de madera. Se baten las yemas y se agregan a la mezcla. Se guisa removiendo sin parar hasta que esté guisado. Se pone en una bandeja y se come con miel.

Frangollo con leche

Ingredientes:

Una taza de harina para frangollo, 3 o 4 tazas de agua, cáscara de naranja, 1 cucharada de matalahúva, 1 palito de canela, una pizca de sal.

Preparación:

Ponga a la cacerola al fuego con el agua, la harina de frangollo y demás ingredientes, revolviendo con la espumadera durante la cocción, para que no se pegue ni haga grumos. Cuando esté cocida poner en una bandeja a enfriar. Se sirve con leche caliente y azúcar.

Nota:

Tomado del libro Postres y licores de La Palma, de Carmen Nieves Duque.

Frangollo III

Ingredientes:

Dos tazas de harina de millo, 12 tazas de agua, 2 yemas de huevo, 1 taza de azúcar, 3 cucharadas de mantequilla, 1 taza de pasas, cáscara de limón ( que esté verde), matalahúva y canela en palo.

Preparación:

Antes de preparar el frangollo tenemos que lavar la harina. A continuación colocamos en un caldero el agua, la canela, limón y un fisquito de matalahúva. ( Y la harina, no lo dice la fuente consultada)

Ponemos el caldero a fuego lento y removemos continuamente para que no se pegue hasta que se forme una crema espesita, se le añaden las pasas, la mantequilla, las yemas batidas, batiendo todo rápidamente. Ya lo podemos apartar vertiéndolo en una bandeja.

Se suele comer frío con leche azucarada o miel.

Nota:

Tomado del libro Lo mejor de la cocina canaria, Antología de varias autoras.

Frangollo IV

Ingredientes:

Ocho plátanos verdes, 1 taza de azúcar, 1 taza de agua,

Preparación:

Pele los plátanos, córtelos ruedas finas y póngalos en una bandeja al sol, luego fríalas y muélalas hasta hacer una harina.

Ponga una cacerola a la candela con el azúcar y el agua para hacer una almíbar espesa, bájela de la candela; agréguele la harina de plátano y con una cuchara de madera bátala hasta lograr una masa homogénea y que se vea el fondo de la cacerola. Viértala en un recipiente cuadrado previamente engrasado y cuando se enfríe corte tabletas y envuélvalas en hojas de plátano secas y amarrarlas con tiras de yagua.

Nota:

Receta tomada del libro Sabor de Baracoa, Su cocina tradicional, de Inalvis Guilbeaux Rodríguez.

Yo le agrego al que hago ½ cucharadita de canela, ½ cucharadita nuez moscada y la ralladura de un limón.