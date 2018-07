Barranquilla-2018: Andy-Moisés, camino a la historia

El cubano Andy Pereira conversó con Cubadebate en la zona mixta del Centro de Eventos Puerta de Oro luego de ganar el oro en el doble del tenis de mesa:

Actuación: “Estoy muy contento, hoy ratificamos el pronóstico del tenis de mesa cubano que eran dos medallas de oro. Todavía nos queda el evento individual, pero ahora vamos más relajados al saber que logramos el objetivo principal”.

Su mejor Centroamericano: “Superé mi actuación de Cartagena de Indias-2006, donde también ganamos el por equipo y el doble. En esta edición tengo una medalla más en el mixto tras ayer remontar un 2-0 ante Venezuela y luego perder con Puerto Rico. Aunque para nosotros ese bronce es un logro. En el individual, el hecho de ser el actual campeón centroamericano no dice nada, hay que salir a luchar. Como cubano que soy, siempre quiero más”.

La inspiración de su hija de tres meses “Esa nena me ha dado fuerzas parab seguir adelante. Hace un tiempo atrás no estaba entrenando, pero después que la tuve me dediqué a entrenar más, pude bajar los 15 kilos que estaba sobrepasado. Es una motiviación más, cada mañana miro su foto y digo: ‘hoy voy a hacerlo por ella”.