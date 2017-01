Strike 3: Primera cabalgada

Empujados por un Grand Slam de Alfredo Despaigne, los Alazanes de Granma dieron delante (8×3) en la semifinal que los enfrenta con los Cocodrilos matanceros. Mañana Jonder Martínez irá al box en busca del empate, con Yoalkys Cruz en el montículo adversario.

HIGHLIGHTS

-Antes del juego, mientras hacía swines contra la malla, Alfredo Despaigne se vio pasado de kilos y con una acusada falta de ritmo. Pero la sola mención de su nombre hace pensar en el único bateador del país –léase bien, el único ahora mismo- que marca diferencias. Tiene tanto nivel con respecto a la liga, que estoy convencido que podría aportar lo suficiente al 50 por ciento de sus posibilidades. Mis amigos matanceros no me dejarán mentir: anoche, durante una tertulia nocturna, les dije que yo lo transfería cada vez que llegara al cajón con bases llenas. Y el cuerpo de mando local no lo hizo: le quisieron lanzar con los ángulos cuajados, y la pelota fue a parar al fondo del bullpen (“allá tú me ves, allá”) por el mismo centerfield. 6×0 y adiós, porque en ese mismo instante finalizó el partido: el resto fue de trámite.

-Hasta los dromedarios sabían que Lázaro Blanco se encargaría de las serpentinas orientales: pitcher número uno del equipo, destacado a lo largo de varias campañas sucesivas, lateral, controlado, con estampa. Y que Yordan Manduley ocuparía el segundo turno, habida cuenta de su capacidad para batear para el bosque derecho. Casi todo se veía venir de la parte granmense, porque prácticamente ‘se caía de la mata’. Pero algo era una incógnita: para Carlos Martí, la única decisión (más o menos) complicada consistía en designar al hombre que taparía a Despaigne, y el veterano manager optó por la experiencia de Yunior Paumier en detrimento de la juventud de Guillermo Avilés. Del otro lado, Víctor Mesa se inclinó por mandar al terreno a cuatro jugadores de escuadras ganadoras (tres de Industriales, uno de Pinar), en el afán de imprimirle garra y corazón a un equipo que suele desarticularse en fases clave. Sin embargo, para mi gusto pifió en la designación del abridor al convocar a Frank Montieth en lugar de Yoani Yera. Sí, ya sé: el zurdo no ha tenido desempeños eficientes en postemporadas. Eso es cierto. Pero el primero de la rotación en una etapa lo debe seguir siendo en los play off. No se puede apostar todo un año al gallo pinto para luego, al final de la noche, inclinarse por el gallo canelo.

-Antes de que Despaigne diera el cañonazo que silenció al Victoria de Girón, Carlos Benítez había sido el héroe. Ocurrió en el segundo episodio, parte baja, cuando los anfitriones pujaban por crear una amenaza tras el hit de Stayler Hernández, y el fornido granmense se lanzó como un tigre detrás del lineazo de Juan Carlos Torriente, degollándolo con la jugada de la tarde. Era el tercer out de la entrada. Acto seguido, de visita en el plato, despachó la Mizuno hasta donde el guante de Víctor Víctor no alcanzaba, inclinando un marcador que ya no volvería a equilibrarse.

Victoria de Girón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E GRA Granma 8 16 1 MTZ Matanzas 3 8 1 G: Lázaro Blanco

P: Frank Monthié Jrs: Carlos Benítez, Alfredo Despaigne, William Saavedra

ALINEACIONES

Granma – R. Santos, CF; Y. Manduley, SS; Denis Laza, LF; A. Despaigne, BD; Y. Paumier, 3B; G. Avilés, 1B; C. Benítez, 2B; F.C. Morejón, C; Y. Céspedes, RF. Lanzador: L. Blanco.

Matanzas – V.V. Mesa, CF; A. Sánchez, LF; Y. Samón, BD; W. Saavedra, 1B; J. Delgado, 3B; S. Hernández, RF; J.C. Torriente, 2B; Y. Gracial, SS; A. Martínez, C. Lanzador: F. Montieth.

LOS NÚMEROS DE LOS ABRIDORES *

L. Blanco

Envíos rápidos: 68%

Rompimientos: 32%

Strikes sobre el primer envío: 9%

Total de bolas: 39%

Total de strikes: 61%

F. Montieth

Envíos rápidos: 57%

Rompimientos: 43%

Strikes sobre el primer envío: 14%

Total de bolas: 40%

Total de strikes: 60%

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: La apertura de Lázaro Blanco, nuevamente hermético.

Negativa: La decisión de lanzarle a Despaigne con tres en el camino.

Preocupante: El modo en que Matanzas asimilará la derrota.

Incomprensible: La salida al robo de Yurisbel Gracial con seis rayas abajo en el score.

Recomendable: Para Matanzas, persistir en el line up; para Granma, no contentarse con una división en casa ajena.

*Nota: Los numeritos de los abridores fueron facilitados por el profesor José Manuel Cortina.