Sabor y Tradición: Pato siglo de las luces y la Medalla de Oro

Continúo con la historia del chef Smith, su Medalla de Oro y cómo logró ser miembro de la Academia Culinaria de Francia.

Refiere el afamado chef:

Un día recibí un aviso de Alejo Carpentier, me pedía que regresara a París a preparar la recepción con que se festejaría allá el aniversario del 26 de Julio. Le pedí que me permitiera invitar al evento a los miembros de la Academia… Visité a Jean Germen. Le dije: ‘Está es quizás la última vez que cocinaré en París y quisiera que me hiciera el honor de degustar mis platos’.

La noche de la recepción salté de júbilo cuando el portero anunció:

–Señor Jean German, presidente de la Academie Culinarie de la France.

Salí a recibirlo. Se hacía acompañar de dos académicos a los que también había invitado. Los conduje hasta la mesa donde estaban mis platos. German los observó, uno a uno, y me pidió que llamara a Alejo Carpentier.

–Colegas y amigos, creo que no hay ninguna razón para que sigamos demorando la entrada del señor Smith Duquesne a nuestra academia.

Un huracán de recuerdos paso por mi mente. Pensé en mi padre y en su oscuro origen, las fondas de mala muerte en las que trabajé, mi largo camino por la vida. Vivía mi consagración.

Me hicieron Miembro Efectivo de la Academia Culinaria de Francia y se me otorgó su Medalla de Oro.

Alguien dijo que tenía más condecoraciones que un viejo general retirado.

Hay algo de eso. He perdido la cuenta del número de órdenes, títulos y premios internacionales recibidos.