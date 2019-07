¿Qué debe conocer sobre el nuevo servicio de transportación ferroviaria? (+ Video)

A partir del próximo 13 de julio una noticia muy esperado por miles de cubanos se hará realidad: Iniciará el servicio de transportación ferroviaria con los coches chinos adquiridos recientemente en el país. Para conocer en detalles cuáles serán los precios, los itinerarios y otros elementos imprescindible de cara al nuevo servicio, la Mesa Redonda dialogó con el ministro del ramo y otros directivos de la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

Un cambio radical para el ferrocarril cubano

Al valorar la transportación ferroviaria en Cuba, el Ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que tiene muchas potencialidades, pero que sufrió un gran deterioro en los últimos años.

“Hoy la calidad de los servicios ferroviarios no es buena. De hecho, en 2018 no logramos subir de 153 trenes, contando los coches motores. El mal estado de los vagones no ayuda. Además, desde la década de 1970 Cuba no recibía trenes nuevos. Solo habían llegado al país coches de segunda mano con varios años de explotación”, comentó.

Frente a esa realidad, el país impulsa desde hace años un programa de modernización del ferrocarril en Cuba. En ese sentido, se ha ido avanzando en la transportación de carga, pero ahora estos nuevos coches de pasajeros resuelven una tarea pendiente.

Aunque el Ministro del Transporte confirmó que aun no llegan al país las locomotoras para los vagones de los nuevos trenes, el servicio iniciará el próximo 13 de julio con la entrada en funcionamiento de los primeros 80 coches, cada uno de ellos valorado en más de medio millón de dólares.

A su vez, Rodríguez Dávila aclaró que en 2020 se prevé el arribo de otros 80 equipos, y en 2021 una cantidad similar. “Todo este programa de inversiones incluye la recepción de piezas de repuesto, el equipamiento especializado para las reparaciones y la asistencia técnica en Cuba de representantes de los fabricantes”.

“Los nuevos trenes son un gran reto, porque transforman completamente el servicio que prestamos a la población. Ahora se debe poner en alto la responsabilidad de los trabajadores ferroviarios por cuidarlos. Hay que prestar un servicio amable, seguro, donde se cumplan todas las normas de seguridad”, agregó.

En sentido, el Ministro llamó a la población a participar con una vigilancia colectiva para evitar cualquier irregularidad en este servicio, solo una parte del amplio programa de recuperación del sector ferroviario en Cuba.

Finalmente, anunció que los coches que actualmente brindan el servicio en las rutas nacionales beneficiadas, serán llevados a los talleres para darles un mantenimiento y emplearlos en otros lugares. A su vez, también confirmó las proyecciones para lanzar una aplicación móvil que permita a los usuarios reservar y pagar sus boletos a través de los teléfonos celulares.

Rutas, horarios y servicios

En otro momento de la Mesa Redonda, Eduardo Hernández, Director de la Unión Nacional de Ferrocarriles de Cuba, explicó que los nuevos servicios de trenes comenzarán a funcionar basados en un grupo de premisas, todas dirigidas a brindar un servicio de calidad y responder a las demandas de la población.

Entre ellas, mencionó el incremento de la frecuencia de viajes y la reapertura de rutas cerradas desde hace años. En ese sentido, explicó que el itinerario Habana-Santiago de Cuba tendrá una salida cada dos días, mientras los trenes con destino a Guantánamo, Bayamo y Manzanillo lo harán cada tres. Asimismo, se retoma la ruta Habana-Holguín, suspendida desde 2005.

Respecto a la calidad de los coches, el directivo dijo recordó que cada dotación estará compuesta por cuatro coches con servicio de aire acondicionado y otros siete con ventanillas y ventiladores en el techo. A su vez, también se trabaja para ofertar una merienda a cada pasajero durante el trayecto y reforzar la alimentación en las terminales del país donde los nuevos trenes realizarán paradas.

Por su parte, sobre el uso del equipaje, Eduardo Hernández especificó que cada pasajero tiene derecho a llevar una maleta de mano y otras dos acompañantes. Cada uno de esos maletines debe estar dentro de los límites de 70x50x40cm, o en no exceder los 160 cm en la sumatoria del largo, el ancho y la altura.

Sobre la venta de los boletos, especificó que los precios se ajustan a la calidad y el confort de los coches, y que las tarifas que se cobrarán hasta las estaciones intermedias a lo largo del país serán publicados este martes. En todos los casos, el valor mínimo para los coches sin climatización es de cinco pesos, mientras los que poseen aire acondicionado tienen un costo mínimo de diez pesos por persona.

“Otra de nuestras premisas es que todos los boletos se comercialicen en las oficinas de la Empresa Viajeros, siempre con un plazo de antelación de hasta 30 días. El próximo miércoles 10 de julio iniciaremos la venta en todos los locales habilitados”, confirmó.

Finalmente, el directivo se refirió a la estrategia para minimizar el tiempo de circulación de estos trenes. Entre las decisiones más importantes para cumplir ese propósito, mencionó la reducción de paradas. Para ello, dijo que se han evaluado las transportaciones intermodales en algunos territorios, con el propósito de llevar a las personas hasta los lugares donde el tren no realiza paradas.

Como promedio, cada uno de los viajes tiene capacidad para mover alrededor de 766 pasajeros, lo que implica un desafío para los trabajadores ferroviarios, pero también un compromiso de los usuarios para preservar el servicio de transporte masivo más barato que tendrá el país.

Para que todo marche por buen carril

Al intervenir en la Mesa Redonda, Luis Roberto Rosés Hernández, director de UEB de Trenes Nacionales de Pasajeros explicó que, para asegurar la puesta en marcha del nuevo servicio, se repararon de 12 locomotoras y se establece un sistema de control de los coches a lo largo de todo el país.

A la par, se le realizaron acciones de mantenimiento y embellecimiento de las terminales y patios ferroviarios por donde circularan los trenes. “Queremos lograr un sostenimiento del servicio. La partida de estos coches tiene que constituir un punto de inflexión para los transportistas ferrocarrileros”.

Detalló además que, el pasaje adquirido por la población es válido solamente para el día y hora estipulado en el mismo. Este debe ser conservado durante todo el viaje. “La presentación en la terminal se realizará con dos horas previas al embarco y siempre debe rectificarse los boletines con el carné de identidad o pasaporte”.

Se prohíbe la música a bordo del tren con medios individuales que cause molestia al resto de los pasajeros. Se prohíbe arrojar desechos a bordo del tren, así como en los andenes o estaciones durante el recorrido. No se permite consumir bebidas alcohólicas, ni personas en estado de embriaguez sobre los coches. No se permite fumar a bordo del tren. Queda prohibido usar objetos punzantes, armas blancas, sustancias químicas e inflamables y animales vivos.

El funcionario recomendó además no trasportar alimentos congelados para evitar escurrimientos e insistió que se prestará especial atención a la puntualidad de los recorridos.

En otro momento del espacio radio-televisivo, Rosés Hernández, subrayó el amplio proceso de capacitación que se ha desarrollado con el personal que trabajará en las nuevas formaciones. En este sentido mencionó los cursos de preparación recibidos en la República Popular China y los aplicados en la Mayor de las Antillas con las ferromozas.

Sobre este último tema, Fátima Palacios Garrido, vicedirectora de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, dijo que este elemento es fundamental para lograr un servicio de calidad a la población. “La preparación del personal ha estado centrada en aquellos cargos que intervienen en la prestación del servicio. Para ello contamos con un centro de formación ferroviaria con escuelas filiales en todo el país”, acotó.

Mencionó que entre los temas impartidos está la educación formal y las buenas prácticas, elemento fundamental para las exigencias actuales.

Palacios Garrido anunció que pronto estará disponible una aplicación móvil (Movilweb), con información sobre paradas, itinerarios, precios, entre otros elementos de relevancia para el viajero. “Esta prestación no necesita conexión de datos móviles. Así mismo, se podrá consultar en tiempo real la posición del tren, para lo cual, si habrá que habilitar el servicio de datos”, puntualizó.