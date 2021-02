Aumentar la producción, haciendo lo correcto correctamente. Parte I

Aquí va mi primer artículo de opinión del 2021, que formará parte de una serie de tres, que espero contribuyan a poner el énfasis en aspectos esenciales de nuestro desarrollo económico y social. Producir suficientes bienes y servicios de calidad, es la manera principal de garantizar el equilibrio entre ingresos y precios; de que los salarios contribuyan significativamente al bienestar de los trabajadores y sus familiares; y de que los jubilados puedan tener un justo y relativo descanso laboral.

La Empresa GECYT (Gestión del Conocimiento y la Tecnología), en la que llevo laborando más de 10 años, se dedica precisamente a la consultoría y a la gestión del conocimiento, para que las Empresas y demás organizaciones eleven su desempeño.

Me he propuesto estos objetivos asociados a una parte crucial del sistema empresarial, convencido de que en el habitual intercambio con ustedes podamos lograr algo más consistente y útil.

Objetivos

Contribuir al salto cualitativo indispensable en la gestión empresarial, en todas las formas aprobadas en nuestro país

Intercambiar sobre aquellos contenidos y procesos clave que todo empresario debe saber y saber hacer

Propiciar la socialización de buenas prácticas empresariales, en que se dignifique la figura de los dirigentes empresariales y su colectivo de trabajadores

Aprovechar las atribuciones conferidas por el Gobierno, y trabajar junto a este, para seguir destrabando lo que entorpece y aplicando lo que empodera

Esta Parte I, además del marco conceptual abordaré el asunto de la captación y selección de los empresarios.

La Parte II estará centrada en la preparación continua de los empresarios.

La Parte III, está en función del impacto de las dos primeras partes.

La anunciada Ley de Empresa, seguramente exigirá mayores competencias de los dirigentes, especialistas y los demás trabajadores.

La actualización del modelo económico cubano reclamará cada vez mayor responsabilidad de los empresarios, a quienes se les continuará otorgando mayor autonomía. El empresario acostumbrado a que casi todo le venga de las instancias superiores, va perdiendo su capacidad de gestionar de manera innovadora y creativa. Este escenario seguirá cambiando significativamente.

Las medidas puestas en marcha desde el 1 de enero de 2021, han despertado el lógico interés de los ciudadanos; algo que continuará produciendo respaldos, desacuerdos, preocupaciones, críticas y sugerencias. También seguirán Mesas Redondas en la que las autoridades de Gobierno deben explicar, esclarecer, reconocer errores y problemas y rectificar todo lo necesario y posible.

Se ha dicho que los empresarios tendrán que “jugar al duro”, que tienen que ser eficientes, que no pueden ni se les permitirá que busquen rentabilidad a costa de elevar injustificadamente los precios, o deteriorando la calidad de los producido. Nuestro presidente Miguel Díaz Canel, dijo de manera vibrante: “Hay que estremecer al sistema empresarial cubano”.

En un reporte publicado en Cubadebate, además se añadió:

Los cuadros tienen que asumir la complejidad de los procesos, estudiar todos los días. Y lo primero es su preparación ideológica y la de los colectivos laborales, señaló. El Ordenamiento necesita un constante vínculo con la población, sensibilidad ante los problemas del pueblo e inquietud revolucionaria. No se trata de cumplir tareas, si los nuevos precios eran altos —ejemplificó— los cuadros tenían que alertarlo, no quedarse callados. Nadie —agregó— tiene la verdad absoluta para resolver un problema. Es necesario crear consensos y aprovechar la inteligencia colectiva. La autoridad hay que ganársela trabajando bien. La primera prioridad, insistió Díaz-Canel, es ideológica, las categorías económicas solas no nos darán desarrollo. Díaz-Canel recordó los tres pilares de la gestión del gobierno: la innovación (aplicar la ciencia, la investigación, para ir a la innovación y resolver los problemas que tenemos), la informatización —y potenciar el gobierno y el comercio electrónico—, y la comunicación social. Sobre las proyecciones, indicó que el plan para 2021 es lo mínimo a cumplir y hay que hacerlo en medio de la compleja situación actual.

Se puede pensar que en una etapa de crisis sanitaria y también económica y financiera, es cuando se hace más difícil elevar el desempeño del sistema empresarial. No deja de ser razonable, pero sabemos que si las crisis se enfrentan con realidad, creatividad y dominio de sus nudos, se puede vencer.

Tendremos empresas que no podrán asegurar su salud económica y financiera, y por tanto se extinguirán. Otras podrán utilizar financiamientos del Estado, luego de un análisis en que se asegure que podrán recuperarse. Los trabajadores que resulten afectados podrán pasar a empresas estatales que crecerán y también a las empresas no estatales que crezcan o se creen.

Propongo que pensemos en la captación y la selección de los empresarios.

La captación de personas talentosas para la dirección es un proceso que debemos mejorar, yo diría que revolucionar. Estoy seguro que existe en Cuba, una cantera que debe ser trabajada, sin excluir a personas maduras, y dando oportunidad a jóvenes con deseos de innovar responsablemente en la ciencia y el arte de la Dirección.

Existen matrices de indicadores para seleccionar a una persona en la dirección de una empresa. En estos indicadores hay áreas del saber, del saber hacer y del saber ser o estar. Es decir conocimientos, habilidades y valores. Lo anterior se ha de contrastar con la llamada tríada del buen hacer: saber, poder y querer hacer bien las cosas.

Considero que se hace necesario realizar un diagnóstico objetivo y colegiado sobre las competencias de los actuales empresarios y de los que se necesiten promover.

Aunque es indispensable que toda empresa tenga claramente establecido su expediente empresarial correctamente elaborado, y bien definido sus respectivos subsistemas, es una condición necesaria pero no suficiente para el éxito.

La respuesta a la pregunta: ¿Por qué si ambas empresas tienen condiciones muy similares, una es exitosa y la otra no?, es casi siempre la misma: “depende de sus principales dirigentes”. Una vez más vale la pena estudiar el libro del profesor Manuel Calviño, “Cambiar la mentalidad. Empezando por los Jefes”. También recomiendo otros dos textos Habilidades Directivas de Alexis Codina y Gerencia sin agobio de Orlando Carnota.

Sabemos que en algunas ocasiones hay materias en que el empresario tiene lagunas de conocimientos, pero que se pueden superar con las diferentes modalidades de capacitación, dentro o fuera del puesto de trabajo Pero ese será el tema principal de la parte II.

Uno de los serios problemas de muchos de nuestros empresarios, es que aunque tienen declarado en sus estrategias la importancia de la satisfacción de los clientes, no aplican las herramientas básicas para lograrlo. Estamos acostumbrados a que nos compren, y no a vender. No será raro que algunos clientes dejen de adquirir productos y servicios, en los que la calidad y los precios estén en franco desbalance.

Reiterando mi convicción de la importancia de la pregunta en la gestión del conocimiento, comparto las siguientes

1. ¿Es importante construir el perfil psicológico y sociológico del empresario? ¿Cómo hacerlo?

2. ¿Cómo evaluar los conocimientos y habilidades directivas de los empresarios actuales o de los candidatos a ocupar esa responsabilidad?

3. ¿Será el especialista más destacado la mejor cantera para director de la empresa?

4. ¿De las categorías científicas y profesionales, cuál será la más apropiada para dirigentes empresariales Doctor en Ciencia; Master en Ciencia; Especialista, Diplomado?

5. ¿Cuáles consideras que son las habilidades directivas y los valores morales y éticos, principales del empresario que necesitamos?

6.

7.

No olvidé redactar las dos últimas preguntas, las que dejo en blanco para que pongas las tuyas.

Quedo al tanto de vuestras opiniones, de manera que entre todos logremos mejores conceptualizaciones y aplicaciones, para satisfacer las demandas siempre crecientes de nuestros ciudadanos.