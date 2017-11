El más martiano de todos los cubanos

Una generación de jóvenes audaces, liderados por Fidel Castro Ruz, logró derrotar a una de las dictaduras más sangrientas y bien armadas de América Latina. El 1ro. de enero de 1959, desde el parque Céspedes de Santiago de Cuba, el Comandante en Jefe expresaba su compromiso con el pueblo cubano:

“Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegará de verdad al poder. No será como en el 95 que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García que había peleado durante 30 años, no quisieron que entrara en Santiago de Cuba. No será como en el 33 que cuando el pueblo empezó a creer que una Revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la Revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la Revolución”.