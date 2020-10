Minuto a Minuto: Parlamento cubano somete a aprobación cuatro proyectos de leyes

Al referirse a Cuba, Gil Fernández señala que el país ha tenido que enfrentar los impactos de la pandemia con afectaciones de los ingresos provenientes del turismo, con un incremento en los gastos de Salud, así como la interrupción del empleo y de la actividad no estatal, unido al bloqueo impuesto por Estados Unidos, “que ha aplicado entre los años 2019-2020 más de 130 medidas para asfixiar la economía y crear descontento en la población”.

“Los daños por el bloqueo superan por por primera vez en la historia los 5 000 millones de dólares en un año. Este escenario nos condujo a trabajar con urgencia en un ajuste del plan de la economía para responder sin improvisación este nuevo desafío”.

En el Consejo de Ministros celebrado el 29 de abril, al aprobar el ajuste del plan, Díaz-Canel dijo: No podemos conformarnos con el ajuste al plan y la planificación para el año 2021, porque estamos enfrentando una crisis mundial. En ese difícil contexto debemos salir con cosas distintas, y preparar una estrategia socioeconómica donde se ratifique que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hay que evaluar cómo de una manera más rápida y organizada implementamos cosas que están pendientes en la conceptualización del modelo. No se trata de improvisar, sino de introducir en los esquemas económicos y en las políticas de desarrollo nuevos actores y prácticas aprobadas en los Lineamientos. Todo eso nos conducirá en el camino hacia el próximo Congreso del Partido. Haciendo lo mismo no vamos a avanzar más.