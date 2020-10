Gobierno cubano examina en la Mesa Redonda temas de la actualidad nacional (+ Video)

Como parte de esa estrategia, está la tarea ordenamiento. En estos momentos, argumentó, “se encuentra en una fase superior, con definiciones claras de cuáles son los principales componentes de la tarea”.

Comentó que en una reunión del Buró Político del PCC que se celebró los días 23 y 24 del pasado mes, se examinó el informe integral que da como término la concepción de la tarea, y fue aprobado con un grupo de indicaciones sobre las que se trabaja.

De acuerdo con el mandatario, ahora los esfuerzos se concentran en capacitar a todas las personas involucradas en el desarrollo de ese proceso y en crear condiciones en todos los ámbitos en los cuales se producirán impactos. “La envergadura de esta tarea es grande, es un trabajo integral, conceptualmente profundo y abarcador que ha llevado años de estudio, y que tiene en cuenta múltiples interrelaciones en la economía”.

El presidente reafirmó que sobre la implementación de esta medida se le informará oportunamente a la población. “Hay que separarse de las bolas y las falsas noticias. En días pasados alguien dijo que ya el ordenamiento se iba a hacer y la gente salió desesperada para los bancos a cambiar dinero”.

Díaz-Canel lamentó que algunas personas que han participado en los cursos de capacitación han filtrado información empleada en esos espacios para explicar los procesos, “que son demostrativas y no tienen todo los elementos. Además, mostraron resultados parciales, porque si muestras los precios y no los incrementos de salarios, y no analizas la relación precios-salarios, estás confundiendo y no estás mostrando la verdadera envergadura de la medida”.