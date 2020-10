Temas relevantes de la agenda socio-económica de la nación en la mira de los diputados cubanos

En medio de un complejo escenario internacional, la OMS advertía en agosto que la pandemia podría ser prolongada. Más de dos meses después la alerta continúa y la COVID-19, lejos de desaparecer, es un desafío para todos, lamentó el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda.

Al actualizar las cifras de la situación global, el titular expuso que 185 países reportan casos, y el número de contagios supera los 43 millones y los fallecidos más de 155 000. Mientras, la letalidad es de 2.71 y los recuperados representan el 73%.

El ministro argumentó que la región de las Américas mantiene la situación más compleja con el 46.2% de los diagnosticados. “Tal realidad nos conduce a un hecho incuestionable: el mundo continúa en una curva ascendente”.

Al referirse a la experiencia cubana en el combate a la COVID-19, Portal Miranda destacó las fortalezas del sistema de Salud, cuya máxima prioridad es que los pacientes no enfermen, y si ocurriera que no lleguen a graves y no fallezcan.

Hizo alusión a las diversas acciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública, entre ellas el establecimiento de normas jurídicas vinculadas al control de la pandemia, una evaluación diaria de la situación y la propuesta sistemática de nuevas medidas.

“Esencial ha sido la vigilancia activa, la inmediatez en los análisis, el tratamiento individual a los pacientes y el seguimiento a los convalecientes”.

De acuerdo con el ministro, ya suman 13 los laboratorios habilitados en el país para el procesamiento de las muestras. Diariamente se estudian más de 7 000 pruebas.

Por otro lado, significó la labor de la ciencia y la innovación en esta batalla y enumeró los componentes que definen la estrategia cubana: la gestión epidemiológica, la búsqueda de casos a través de la pesquisa, el aislamiento de todos los contactos y pruebas diagnósticas.

“Ninguna provincia ha estado exenta de contagios”, acotó el titular de Salud Pública y detalló que los territorios con mayor tasa de incidencia son Ciego de Ávila, La Habana, Sancti Spíritus y Artemisa, por encima de la media nacional (58.6).

Comentó que últimamente predominan los casos asintomáticos ( 60.2%) y el 82.6% tienen menos de 60 años.

El ministro expuso cómo se vive la epidemia en el país después de ocho meses.

En los últimos 14 días se han reportado 552 casos autóctonos

Tasa de incidencia por cada 100 000 habitantes: 4.9

Cinco provincias en transmisión activa

De los 97 eventos de transmisión local contabilizados en el país permanecen abiertos nueve y 52 controles de foco.

Portal Miranda informó que este martes Pinar del Río abre dos eventos, acumulando cuatro. Entretanto, La Habana logró cerrar todos sus eventos y da seguimiento a 13 controles de foco, mientras Ciego de Ávila contabiliza dos eventos y dos controles de foco.

El ministro hizo mención a las insatisfacciones, entre ellas el hecho de que no se actúe con suficiente inmediatez, que ha generado escenarios complejos, como cuando las provincias retroceden de fase.

Como parte de los protocolos implementados en el país, Portal Miranda expuso que se estableció la atención a todos los pacientes con garantía de camas, ventiladores y el resto de medicamentos.

En tal sentido, acotó que se concibió un incremento paulatino de camas (más de 7 000), 61 centros de atención a sospechosos y más de 200 para aislar contactos y viajeros. “Cuba no ha tenido la necesidad de desplegar toda su capacidad”.

La participación de la ciencia, reiteró, ha sido clave de nuestros resultados. Se han aprobado más de 700 investigaciones que incluyen estudios clínicos, y se ejecutan 17 ensayos clínicos. A la par, un grupo de matemáticos y epidemiológicos han contribuido en la toma de decisiones gubernamentales.

Entre las acciones diseñadas, se incluye la atención a la salud mental y a los profesionales de la salud. “Muchos son los elementos que distinguen nuestros protocolos. Nuestras acciones comienzan y terminan en la comunidad”.

Reconoció el papel imprescindible de los médicos, enfermeros, estudiantes y profesionales, y el aporte de la industria biotecnológica y farmacéutica, de donde salieron los interferones empleados durante estos meses de pandemia.

La carpeta de productos de BioCubaFarma contempla varios medicamentos, reactivos, equipos y prototipos de ventiladores, al tiempo que otras empresas han contribuido también en la introducción y diseño de tecnologías.

El ministro significó el esfuerzo de trabajadores por cuenta propia que elaboraron medios de protección y otros recursos.

Portal Miranda hizo especial mención al uso de la Biomodulina T, que permitió la disminución de los ingresos por infecciones respiratorias, así como del Prevengovir y de otros medicamentos y terapias que redujeron el número de pacientes graves y críticos.

Se refirió a los dos candidatos vacunales cubanos que hablan de la altura científica alcanzada por nuestros profesionales, y remarcó que los indicadores y cifras de la Isla son muy inferiores a las que se muestran a nivel internacional.

Por ejemplo, en el país se ha recuperado el 91.3% de los enfermos, la letalidad es de 0.67 y solo el 4.4% de las personas ha estado graves o críticos. “Cuba ha salvado a más del 80% y no ha lamentado la muerte de niños, embarazadas o médicos”, dijo Portal Miranda, y lamentó el fallecimiento de los cuatro colaboradores.

Hasta la fecha suman 39 países hacia donde la Isla ha enviado médicos para combatir la COVID-19, sin contar las naciones en las que ya tenía colaboradores. “Nada impedirá que Cuba continúe su labor solidaria, ni el injusto bloqueo, ni las campañas difamatorias”.

El ministro insistió en que en la nueva normalidad será necesario estar más unido, ser disciplinado y solidario, y reiteró la importancia de usar nasobuco en todos los lugares públicos, acudir al médico ante cualquier síntoma y de mantener el distanciamiento físico.