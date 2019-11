Minuto a Minuto: Votación en ONU contra el bloqueo de EEUU a Cuba

En un discurso lleno de retórica, la representante de los Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft dijo que no reconoce el reclamo de la comunidad internacional en la defensa del levantamiento del bloqueo.

Según sus palabras esa política se justifica por la falta de libertades en la Mayor de las Antillas y la misma es para apoyar a los “que piden una vida mejor. Las decisiones destructivas del gobierno cubano no es nuestra”.

Expresó además que Cuba colabora a la inestabilidad regional y apoya al “régimen de Maduro” y dijo que la Asamblea General de la ONU no dice la verdad. “Da pena el futuro de once millones de cubanos. Los Estados Unidos no es responsable del régimen cubano”.

Alegó que el gobierno norteamericano defiende a los más desfavorecidos en el mundo. “Votaremos negativamente por esta resolución. Nuestra responsabilidad primera es defender a aquellos que no tiene voz”, concluyó.