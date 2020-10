Aclaran dudas sobre el ordenamiento monetario y cambiario en Cuba

A preguntas sobre esta cuestión, Murillo Jorge aseguró que pensionados y jubilados deben tener y van a tener un tratamiento bien especial, porque esa ha sido la generación que durante 30 años trabajó en el proceso revolucionario.

“La única diferencia es la siguiente: el salario mínimo es el costo de la canasta básica más un pedacito, como hemos dicho, ya que el salario respalda el gasto del trabajador y la familia. Pero en Cuba hay requisitos de edad y de años de servicio para acceder a la jubilación.

“Con el salario tengo que cubrir los gastos míos y de la familia, pero cuando va pasando el tiempo y me jubilo, mi hija entró en edad laboral y se mantiene. Por tanto, la diferencia es que el salario respalda el gasto mío (el trabajador) y mi familia, y la jubilación respalda mi gasto. No hay un incremento porque en ese momento de la vida no tengo como principio a nadie que mantener. Esto significa que la jubilación mínima nunca va a ser menor que el costo de la canasta. El salario mínimo va a ser la canasta y un poco más, y la jubilación mínima estará en el orden del costo de la canasta. Y hay personas que por su salario durante la edad laboral, van a tener jubilaciones superiores al costo de la canasta básica”, explicó.

En este sentido agregó que hay que tener en cuenta el proceso de envejecimiento poblacional que atraviesa hoy el país, el cual supera el 20%. “En el 2012, cuando se hizo el censo de población y vivienda, las personas mayores de 60 años eran el 18%, y hoy ya supera el 20%. Eso denota un envejecimiento muy rápido, y hay que protegerlos”.

¿Qué tratamiento recibirán quienes se jubilen en las próximas fechas?

Marino Murillo aseguró que quienes estén próximos a jubilarse tendrán un tratamiento particular. Si llegado el “día cero”, el cálculo se realiza según los ingresos percibidos en los últimos cinco años, evidentemente la pensión no alcanzaría para enfrentar los nuevos precios. “Por eso, la jubilación no será inferior al costo de una canasta básica”.

En caso de que la jubilación llegue un año después de la unificación cambiaria, la decisión es no promediar los ingresos durante los cinco años anteriores, sino los de ese último año, que tendría el impacto de la reforma salarial.