Respuesta a Ideas para exportar más importando menos

Este ejercicio de pensamiento analítico y de generación de ideas creativas ha rebasado el centenar de comentarios. Les aseguro que al enviar el documento, no tenía información de la realización de la Mesa Redonda para tratar un tema económico muy afín.

Agradezco a quienes le dedicaron tiempo e inteligencia a escribir opiniones, preguntas y sugerencias de gran valor.

Aunque en las mesas redondas realizadas antier y ayer el tema fue el de la utilización de la demanda interna solvente para oxigenar nuestras finanzas, nuestro ejercicio ponía a la exportación también como protagonista.

No es posible escribir este documento obviando el anuncio de las nuevas medidas, que generaron más de 1400 entradas de los cubadebatientes.

Algunos académicos cubanos de la economía y la finanza, de aquí y de otros parajes han dado una opinión favorable a las medidas, dejando claro que no son suficientes para dar el salto hacia adelante que necesitamos.

Tanto el vicepresidente de Cuba, como el ministro de Economía y Planificación dejaron claro que se continuaría la aplicación de otras nuevas y tal vez de mayor impacto.

De estas medidas observo las siguientes virtudes:

Pasar de dirección principalmente administrativa a dirección principalmente financiera

El énfasis en sostenibilidad de la oferta y no en lo recaudatorio

Pensar y dirigir el efecto carambola hacia los ciudadanos menos favorecidos, así como a la reanimación de la industria nacional con mayor capacidad de reanimación

Acción coordinada entre los diferentes protagonistas, para mitigar el nefasto peloteo y la rotura de eslabones en la cadena virtuosa

Monitoreo intensivo para rectificar a tiempo lo que evidencie disfunción

Capté que el gravamen del 10% al USD dólar constante y sonante, aunque los billetes suenan silenciosamente, está en la mira de los académicos, expertos y decisores.

Todavía quedan respuestas por mejorar a las preguntas de los ciudadanos, es parte del llamado gobierno electrónico que ha de ser continuo y consistente.

Voy a tomar la iniciativa de enviar al sitio WEB de los respectivos ministerios de ambos documentos, con todas las entradas. Esto lo haré el lunes 21 de octubre.

Es una manera más de contribuir a Pensar como País y Hacer como Nación.

Estuve tentado de copiar y pegar algunos fragmentos de respuestas que considero de utilidad para seguir el debate culto, pero no he podido realizar, como acostumbro, la lectura crítica de todos y no quiero pecar de omiso. Recuerden que todavía estoy en fase recuperativa y no debo cometer excesos.

Comparto con ustedes mi convicción de que es muy importante propiciar todo el vigor al sistema empresarial estatal, de manera que la productividad, la rentabilidad, la creación de utilidades sanas se convierta en factor clave del despegue contundente de nuestra economía.

Algo similar podría decir de la inversión extranjera directa, incluyendo la de cubanos que viven en el extranjero.

Ambos temas están entre los 10 que de conjunto seleccionamos para esta segunda temporada que ya tiene dos criaturas.

Quedo al tanto de sus opiniones nuevas o ampliación de otras si así lo estiman.

Nos vemos el lunes próximo con un acertijo matemático en que la cabalística numérica se llevará el protagonismo; complementado con la creatividad sin números.